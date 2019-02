Le New York Times attaque Facebook dans une vidéo "anniversaire"

Le New York Times a publié une vidéo dédiée au réseau social. Ce clip récapitule les scandales de Facebook et les erreurs de Mark Zuckerberg par le passé. La vidéo est intitulée "Facebook a 15 ans : une amitié que personne n'a demandée". La rédaction du New York Times a décidé de fêter les 15 ans du réseau social avec cette vidéo anniversaire au vitriol.

Le New York Times a effectué de nombreuses révélations embarrassantes sur le géant de la technologie dans de nombreuses enquêtes ces derniers mois.



La section Opinion du journal a relayé la vidéo sur Twitter cette semaine. La vidéo parodie les montages que l’on peut publier sur le réseau social lors des anniversaires.

La rédaction du journal a tenu à féliciter Mark Zuckerberg pour avoir inventé Facebook. La suite de la vidéo compile différents éléments négatifs sur le réseau social avec notamment la reproduction de coupures de presse sur les multiples scandales de ces dernières années comme la gestion des données personnelles, les fausses informations, les contenus haineux ou bien encore le piratage.

Le New York Times s’adresse directement à Mark Zuckerberg dans cette vidéo :

"Visiblement, tu aimes bien diffuser les données de tes utilisateurs (...) Bon ben, en tout cas, tu t’es pas trop mal débrouillé".

La fortune du dirigeant de Facebook est estimée à 55 milliards de dollars. Facebook compte désormais 2,3 milliards d’utilisateurs. Mark Zuckerberg a lancé Facebook le 4 février 2004 avec des camarades de l’Université d’Harvard.