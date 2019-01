ONPC : Christine Angot s'emporte contre Charles Consigny car il a osé critiquer Bernard-Henri Lévy

L'ambiance était tendue ce samedi dans On n'est pas couché, sur France 2, entre le chroniqueur Charles Consigny et Bernard-Henri Lévy, invité pour présenter sa pièce "Looking for Europe". Les deux hommes ont échangé sur le mouvement des Gilets jaunes. "Tout à coup, vous avez senti là quelque chose qui vous déplaisait. Vous allez jusqu’à dire qu’ils trahissent la cause du mouvement ouvrier", a reproché Charles Consigny au philosophe.

Après un échange autour de la légitimité de certaines "élites" à s’exprimer sur l’actualité, BHL a expliqué : "je sais ce que c’est la différence entre un mouvement social qui est porté par une espérance, qui est porté par une colère vraie, qui est portée par des vrais projets. Et une colère qui ne veut rien d’autre que le rien, que la haine, que la destruction".

"Le premier dimanche soir, j’ai prononcé un texte, devant le Crif, que j’ai publié ensuite dans Le Point, où j’ai dit qu’il y a dans l’histoire de France deux types de colères, deux types de révoltes, certaines sont porteuses de quelque chose et "accoucheuses" d’une société meilleure. Et d’autres qui ne nous annoncent que le pire", a-t-il poursuivi.

Après cet échange, la chroniqueuse Christine Angot a tenu à défendre Bernard-Henri Levy (à partir de 43:30 sur la vidéo). "J’estime que, pour moi, prononcer sur un plateau, l’idée qu’un homme juif se balade dans plusieurs pays étrangers..." "Mais ça va pas…", a coupé Charles Consigny, avant que Christine Angot s'énerve : "Laisse-moi terminer", a-t-elle hurlé. "J'estime que ce propos du cosmopolitisme reproché dessert une émission de télévision. Voilà.", a-t-elle poursuivi.