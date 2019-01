Bilal Hassani représentera la France à l'Eurovision

La grande finale de "Destination Eurovision", l'émission destinée à choisir qui représentera la France lors de l'édition 2019 de l'Eurovision, a vu s'affronter ce samedi Aysat, Bilal Hassani, Chimène Badi, Doutson, Emmanuel Moire, Silvàn Areg, Seemone et The Divaz. C'est finalement le phénomène Bilal Hassani, qui s'est imposé et représentera la France en mai en Israël, avec sa chanson "Roi".

"Merci, merci, merci, merci... Vous ne vous rendez pas compte du rêve que vous m'aidez à réaliser", s'est exclamé Bilal Hassani sous les cris du public. "Je vais représenter la France à l'Eurovision !"

"Je suis très ému du vote du public. C'est indescriptible, je ne réalise pas", a commenté le jeune homme. "Je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver un jour. C'est la fierté ultime de pouvoir représenter mon pays. Je vais pouvoir raconter ça à mes enfants, à mes petits-enfants...", a-t-il dit.