Les anneaux de Saturne condamnés à disparaître

Il y a 100 millions d'années, elle n'avait pas d'anneaux et dans 292 millions d'années, elle n'en aura plus. Les célèbres anneaux de Saturne ne sont pas éternels. Comment cela est-il possible ? Une étude de la NASA publiée le 17 décembre l'explique.

La gravité de la planète est la raison principale de ce phénomène. Les anneaux anneaux sont composées de glace. Les ultraviolets du Soleil et le champ magnétique de Saturne attirent ces particules vers la planète. Au contact de l'atmosphère, elles sont vaporisées. « Nous estimons que cette pluie annulaire draine en une demi-heure l’équivalent d’une quantité d’eau qui pourrait remplir une piscine olympique » affirme un des spécialistes de l'étude.

Une avancée qui permet également d'estimer la date de naissance de ces anneaux. Ils se seraient formés Il y a 100 millions d'années.

Le Monde est revenu sur ce phénomène avec la vidéo d'illustration de la NASA.