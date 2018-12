Matthieu Kassovitz s'en prend à un militant de la France Insoumise sur RT

La polémique, ça le connait en ce moment. Invité chez Frédéric Taddéï sur l'émission "Interdit d'Interdire", Matthieu Kassovitz a une nouvelle fois perdu son sang-froid. Après avoir clashé Philippe Poutou sur Twitter il y a deux jours, l'acteur principal de la série "Le Bureau des Légendes" était toujours d'humeur taquine hier soir.

Face à lui, Nicolas Framont, conseiller affaires sociales du groupe parlementaire de La France Insoumise. Sur le sujet de la politique d'Emmanuel Macron face aux revendications des Gilets Jaunes, les deux hommes se sont écharpés. Mais c'est bel et bien le réalisateur qui a eu les mots les plus durs : "Déjà, je voudrais vous dire un truc, le gros problème que vous avez, c'est que dès qu'on vous laisse entre vous, vous commencez à parler cuisine. Et ce que vous racontez de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Europe, les gens que vous voulez défendre n'en ont rien à foutre ! Ils ne comprennent rien, comme moi, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Et surtout, ce n'est pas le problème" , avant de conclure : "Vous êtes bidon, hein. Allez, je ne parle plus avec toi... T'es ridicule ! T'es ridicule ! T'es nul ! Nul ! Vous êtes nul ! Nul ! T'as quel âge ? T'as 35 ans ? Vous êtes nul !".

Ambiance.