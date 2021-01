Diam's bientôt de retour, Alain Chabat bientôt papy; Grand froid entre Charlène & Albert de Monaco, grand frais entre Emmanuel Macron & sa famille; Divorce imminent chez les Kardashian West; Ben Affleck se gave de doughnuts, Laura Smet prend un coach

Vous connaissez le Grinch ? C’est l’anti-esprit de Noël par excellence. Un personnage tout vert qui se repait des infortunes et des mauvais pas des autres, en se frottant les mains, un sourire narquois sur les lèvres. Et bien, cette semaine, puisque le coiffeur a raté ma frange, et que la balance ne veut pas reprendre les kilos qu’elle m’a donnée fin décembre, le Grinch… c’est moi.

Paul McCartney se fait la tête d’un yorkshire pour fêter le nouvel an. Maintenir sa mèche en l’air, en haut du front avec un pauvre chouchou démodé, c’est sans doute la solution qu’il a trouvé pour y voir quelque chose quand il fait des selfies. Le chanteur de 78 ans s’expose dans Paris Match, en short ou en maillot, sur le bateau, la mèche au vent ou attachée donc, alors qu’il est en vacances aux Antilles. Un repos mérité après avoir fabriqué un album intégralement à la maison, pendant le confinement. Et c’est bien tout ce que je peux dire, parce que sinon, les clichés le montre avec un corps, un style, des poses de milenial accros à son portable, qui n’ont rien à envier à Harry Styles - d'ailleurs lui aussi porte le chouchou de temps à autre (en une de Voici par exemple).

Harry Qui ? Harry Styles. Vous ne connaissez pas encore cet hurluberlu ? Et bien, il faut s’y mettre, parce qu’il va devenir une personnage central de la galaxie People. C’est un vieux routard de la chanson déjà avec 10 ans de carrière derrière lui, mais catégorie "ados hurlantes". Chanteur d’un boys band à succès, One Direction, Harry s’est lancé ensuite en solo, sur scène et au cinéma. Il rencontre un succès fulgurant en seulement 3 ans, et comptabilise aujourd’hui 33 millions d’abonnés sur Instagram (pour comparaison, Kylian Mbappé, le français le plus suivi sur le réseau a 46 millions de Followers, Emmanuel Macron en a 3 millions, Nabilla, 6 millions). Et ces derniers temps, Harry Styles est aussi devenu la coqueluche des magazines de mode parce qu’il adoooore porter des jupes et des boules d’oreilles en perle, jouant ainsi avec le genre, notion des plus tendance en ce moment. Le mois dernier, le britannique de 26 ans a fait la couverture du Vogue américain, en ensemble robe et veste Gucci - et c’était la première fois qu’un homme seul tenait cette place, depuis la création du magazine, il y a 127 ans. Côté people, Harry Styles cultive aussi le style (ba dum tss), puisque dans vos hebdos cette semaine, il est montré en couple avec une collègue de travail, de dix ans son ainée, Olivia Wilde. L’actrice aux yeux verts de Docteur House entre autres et lui, ont été vus, indécollables ces derniers jours, en marge de leur tournage. Harry Styles, retenez ce nom, foi de Grinch, vous le verrez partout.

Charlène et Albert de Monaco au plus mal. C’est confirmé, les relations sont pires que tendues après l’annonce d’un troisième procès en paternité intenté au souverain monégasque. En une et dans ses pages, Public évoque l’attitude de rejet qu’avait adopté la Princesse ces derniers temps, annulant de plus en plus fréquemment ses apparitions à la dernière minute. Il faut dire que entre l'accueil plus que glacé de sa belle soeur Caroline et les infidélités de son mari, la vie n'a pas l'air rose au palais. D'ailleurs, l’hebdo craint fort que la demie BritneySpearsade opérée pendant les fêtes inaugure une nouvelle ère où les coups seront plus bas encore… (hé hé le Grinch se frotte les mains ! ) Il faut avouer que se présenter le crâne rasé à moitié, pour la traditionnelle (et protocolaire) remise des cadeaux de la principauté, il fallait oser !

Diam’s revient ! Enfin, c’est que nous claironne Public, mais à bien y regarder, la rapeuse star des années 2000 pourrait, peut-être, enfin sur un malentendu, éventuellement, céder à l’appel du pied de sa copine Vitaa et revenir à la musique. Mais selon l’hebdo, à ses conditions à elle, à savoir, qu’elle ne veut pas bouleverser sa vie de famille ou remettre en question sa pratique religieuse - Diam’s s’est convertie à l’Islam, et porte le voile depuis 2008. Ca n’a pas l’air décidé-décidé, donc…

Meghan Markel va prendre un nouveau coup dans les dents : sa demi-soeur, qui a l’air d’être une charmante sorcière publie des mémoires en deux tomes - précision de Closer, intitulés « Journal de la soeur d’une princesse capricieuse ». La dame a donné déjà plusieurs interviews dans lesquelles elle minimise la pression médiatique que subit la duchesse de Sussex : « elle savait exactement ce qu’elle faisait, alors elle a eu ce qu’elle voulait » et souhaite notamment éclaircir « les vérités cachées de sa famille ». L’épouse de Harry a bien tenté de prendre ses distances en évoquant leurs 16 ans d’écart et le fait qu’elle ne connait pratiquement pas sa demi-soeur. Raté, ce sont « d’ignobles ragots » selon l’intéressée. Ignoooobles, oui oui, c’est bien Grinch ça.

Le sourire est revenu sur le visage de Laura Smet. En couverture de Voici, la fille de Johnny Hallyday pousse radieuse - et sans masque, la poussette du petit Léo, en compagnie de son mari, Raphael Lancrey-Javal. Trois mois après la naissance, l’heure est à la reconquête du sommeil, et l’hebdo nous raconte que la petite famille ne sort pas beaucoup, après des fêtes à Paris. Et on verra surement bientôt l’actrice transpirant en survet. dans les rues de la capitale, puisqu’on apprend dans l’article qu’elle a fait appel à un ami, coach sportif et nutritionniste pour se remettre en forme.

Un conte, une histoire digne du Grinch, à présent : la femme d’Alec Baldwin raconte des salamalecs depuis des années, et elle s’est faite topée, Ha ! Imaginez : Hilaria, une belle espagnole, 36 ans, prof de yoga, influençeuse, née à Majorque et arrivée à 19 ans aux USA pour faire ses études. Depuis une dizaine d’années, sa popularité monte en flèche : elle multiplie les podcasts de développement personnel, est en couple avec un l’ex de Kim Basinger, et lui a donnée 5 enfants, Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo et Eduardo. Elle pourrait être la cousine de Pénélope Cruz, a un charmant accent, et parfois des petits doutes sur la façon de prononcer un mot, ou sur la traduction du mot « concombre » en anglais alors qu’elle prépare un gaspacho e ndirect à la télé.

Et bien tout est FAUX ! Hilaria est en fait Hilary, née à Boston, de deux parents 100% américains. Et à part quelques séjours, et ses parents maintenant retraités la-bas, elle n’a jamais eu de racines espagnoles ! L’usurpatrice a été démasquée par des internautes, qui se sont livrés à une véritable enquête généalogique, le « New-York Post » a titré en une ‘Tout est bidon’ et la vérité est finalement tombée dans le très sérieux « New York Times » : « Oui, je suis une fille blanche » a avoué la vilaine. La pauvre est prise entre le feu des ultra-gauches qui l'accusent d'appropriation culturelle, et les pro-Trump qui abhorrent le couple depuis qu'Alec empreinte régulièrement les traits du (presque plus) président pour le ridiculiser.

Notre président est en froid avec sa famille. Emmanuel Macron n’a jamais caché avoir été élevé par sa Grand-Mère, et il ne verrait son père que trois ou quatre fois par an. Jean-Michel Macron a donné une interview au Monde, et cette info est reprise par vos hebdos. Mais chacun son interprétation à donner : pour Public, le père voit dans le fils un « seducteur » « capable de tirer de chacun ce qui peut lui rendre service à lui » et ne regretterait donc pas ces relations distendues (Grinch) alors que pour Closer, les parents (divorcés depuis 10 ans) et les frère et soeur du mari de Brigitte seraient meurtris par cette absence (pas Grinch).

L’auteur du braquage de Kim Kardashian sort un livre « j’ai séquestre Kim kardashian - Dans les coulisses du braquages du siècle ». … Que dire ? Le Grinch est aux anges, c’est le meilleur cadeau qu’on pouvait faire lui faire pour Noël ! Le résumé de l’éditeur évoque joyeusement le récit du « coup » du siècle qui « a permis sans violence de détrousser la Reine des réseaux sociaux », « le tout à pied et à vélo ».. Hahahah, mais c’est vrai, souvenez-vous, c’était à Paris, il y a quatre ans. On les voit bien, là, ces « papys braqueurs », trop mignons, avec leurs grosses moustaches, leur casquettes à carreaux, prenant la fuite en zigzaguant sur leur bicyclettes, de gros colliers de diamants dépassant des sacoches accrochées aux porte-bagages… Ahahah… Kim Kardashian, au souvenir de cette journée, revolver sur la tempe, ligotée, et enfermée dans sa salle de bains par une dizaine d’hommes armés, soulagée de 9 millions d’euros de bijoux, en sourit encore.

Et l’auteur va toucher de l’argent pour raconter ses méfaits, en plus ? L’apprenti va dépasser le maitre Grinch !

Et en puisqu'on est au rayon Kardashian, tous vos hebdos annoncent le divorce imminent des Kimye. Les avocats seraient déjà sur le coup, Madame ayant engagé "the Disso Queen", la Reine de la dissolution, la tenor qui s'est déjà occupée de son premier divorce et qui depuis a représenté Johnny Depp ou Angelina Jolie. Le "Prenup" était en béton à l'époque de la signature, il y a six ans, mais depuis le magot à diviser est passé de 140 millions à 2 milliards, et il va falloir négocier la garde des quatre enfants, les pensions et la propriété des maisons un peu partout... Ca pourrait se durcir.

Et pour finir, prenons une dose d’infos Grinch-compatibles pour entrer de plain-pied dans le week-end : Nicole Kidman n’a plus le droit de parler des enfants qu’elle a adopté avec Tom Cruise. Après des mois de diète, et 35 kilos en moins sur la balance, Ben Affleck bouffe des doughnuts tous les jours, livrés directement sur son paillasson. Elton John a réussi à rester sobre pendant (et depuis) le confinement grâce aux réunions de Alcooliques Anonymes sur Zoom. Alain Chabat va être grand-père pour la première fois. Zoé Kravitz divorce après 18 mois de mariage. Jennifer Lopez prend un bon bol d’air, les bras en croix, face à la mer, sur une île des Caraïbes, la même où Brad Pitt séjourne en célib avec son copain « Flea » (ça veut dire « Puce »), bassiste des Red Hot Chili Peppers. Et pendant ce temps, Mémé Sharon Stone fait du poulet rôti sur Instagram, et poste sa photo, agenouillée devant son four, en tablier d’amish, kilt, grosses lunettes de vue et collier de perles. Le Glamour semble l'avoir définitivement quitté, mais c’est normal aussi, ça fait des années qu’elle n’a pas pu mettre la main sur son pic à glace. Le Grinch l'aurait-il balancé par la fenêtre ?