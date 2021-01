Jade Hallyday bamboche avec le fils Noah mais sans sa mère à Marrakech; P.Diddy offre une Bentley et 1 million à la sienne; Rihanna mate son bad boy à la Barbade; Michelle Obama rame pour le sien à Hawaï; Brad Pitt a vu la moitié de ses enfants pour Noël

http://voici.frCrac ! C’est le nouvel an ! Voilà une info en béton, un passage rituel qui augure de gros changements, de la motivation, des envies, de nouveaux objectifs dans la vie ! Le problème c’est qu’en 2020, nous avons appris que tout pouvait aller de travers, alors à quoi bon prendre de nouvelles résolutions puisque dorénavant tout fout le camp ? La preuve :

Jade Hallyday a deux papiers people pour elle toute seule, cette semaine. Le doute n’est donc plus permis, les enfants prennent le pouvoir. La fille ainée de Laeticia et Johnny a 16 ans, et elle a passé le Nouvel An, sans parents, à Marrakech, dans une somptueuse villa qui appartient à (la mère de) son boyfriend. Enfin , cette semaine. Le doute n’est donc plus permis, les enfants prennent le pouvoir. La fille ainée de Laeticia et Johnny a 16 ans, et elle a passé le Nouvel An, sans parents, à Marrakech, dans une somptueuse villa qui appartient à (la mère de) son boyfriend. Enfin Public et Closer de sont pas d’accord sur le statut du jeune homme. Pour le premier, Tristan Garnier Labadie, 20 ans, est un ami de longue date, pour l’autre c’est son amoureux. Pas de conséquence sur le séjour de rêve : de la chaleur, une grande piscine, des ados en maillot à la moue boudeuse et au majeur bien levé pour exprimer leur joie de vivre (gentille marque d’attention, que nous devons au fils de Yannick Noah, invité, lui aussi à la sauterie).

Et ce n’est pas le seul exemple du renouvellement de génération : cette année a vu l’avènement de plusieurs "filles de », qui ne fait que confirmer cette impression bizarre d’être viré de la cours de l’école : les filles de Heidi Klum, Vincent Cassel, ou Kate Moss sont mannequins. Les filles de Vanessa Paradis et de Juliette Binoche sont actrices. Celles de Mathieu Chédid et Julien Clerc sont chanteuses… N’en jetez plus, on sort !

Jennifer Lopez ne se mariera finalement peut-être pas. Après nous avoir cassé les pieds pendant des mois avec ses sentiments dégoulinants, la demande sur la plage, la bague à 1 million, et la cérémonie de Juin, deux fois décalées à cause de vous savez quoi, l’envie lui a passé. La fête est pour l’instant reportée sine die et dans Closer, la star déclare « Non, ce n’est pas le bon moment. C’est toujours important pour nous, mais nous ne sommes pas pressés. ». Plus de meringues froufroutantes, ni de bringue en Italie, à l’horizon du coup…

Michelle et Barack Obama sont en vacances ! Il nous fallait bien une année folle comme 2020 pour voir l’ancien président des Etats-Unis au repos ! Le couple a passé Noël à Hawaï et tous vos hebdos les montrent en tandem sur un canoë, ramant de concert. Bon, Voici croit savoir que Barack, installé à l’arrière, s’est laissé porté par Michelle, lui laissant faire tout le boulot, mais ce n’est pas flagrant sur les photos. A 59 et 56 ans, les Obama à l’élégance tout terrain, restent athlétiques, souriants, bref en contrôle…

Brad Pitt a vu la moitié de ses enfants pour Noël. Non, il n’est pas aller les épier chez leur mère en ne les apercevant que de dos. Mais alors que son ex, Angelina Jolie fait tout ce qu’elle peut pour avoir la garde exclusive de son troupeau, trois des six petits agneaux ont tout de même réussi à se rendre chez leur père, Shiloh et les jumeaux. Est-ce qu’une trêve dans les relations est à prévoir après une année de batailles rangées ? Ce serait bien le monde à l’envers.

Didier Raoult devient un personnage de crèche. Une santonnière a fabriqué une cinquantaine de statuettes à l’effigie du désormais célèbre professeur de Marseille. A 35 euros, elles se seraient écoulées en un rien de temps. Ravi ou Messie, à vous de choisir où le placer dans le décor…

Harry et Meghan sont heureux et libres. C’est en tout cas ce que clame Closer en une. Pour l’Hebdo, l’heure est au bilan de Megxit un an quasi jour pour jour après l’annonce de l’exil des Sussex aux Etats-unis. Et bien, ce serait tout bénéf ! Ils ont une magnifique maison en Californie et signent des contrats à millions pour raconter leur vie. Il se murmure qu’ils souhaiteraient prolonger un peu leur période de « uncoupling » avec la famille royale, retardant d’un an la fin de leur « patronages royaux ». De quoi s’agit-il ? Des engagements caritatifs que chacun avait pu prendre en tant que membre de la famille royale, comme par exemple de promouvoir les « Invictus games », la compétition réservée aux militaires blessés, ou l’émancipation des femmes à travers diverses associations. Eh, porque no ?

Daphné Bürki est célibataire. Sur Instagram, la présentatrice a fait allusion à l’absence de mâle dans sa maison depuis « quelques temps déjà », entérinant ainsi sa séparation d’avec l’artiste Sylvain Quilème, alias Gunther Love. Plus de dix ans de vie commune, le couple était presque une institution.

Les people ne cachent même plus leur recours aux soins esthétiques : Jean-Michel Maire a « outé » Karine Le Marchand, en même temps que lui-même : le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste a voulu se payer la star d’M6, à l’antenne, en racontant que recemment, la demoiselle était partie sans payer d’une clinique esthétique parisienne, et qu'il avait été le témoin de cette "addition basket". On apprend donc simultanément qu’elle a peut-être un oursin dans la poche et que lui, s’est fait refaire les paupières et densifier les cheveux. Un doublé (très élégant) gagnant ! Problème : Maire n’aurait pas passé la porte de cet établissement depuis un an, et c’est la directrice qui le dit. Un point partout, la balle au centre !

Rihanna est heureuse en couple. La chanteuse et le rappeur ASAP Rocky sont inséparables. Ils ont passé Noël dans sa famille à elle, à la Barbade. Closer cite un de leurs amis « ils ont beaucoup de choses en commun. Tout le monde sait qu’ASAP est un mec bien ». Si même les bad boys qui tabassaient des passants à coup de bouteille vide, deviennent de gentils toutous, où allons-nous, je vous le demande…

Les pyjamas de Noël ne sont même plus attendrissants. Comme le Black Friday et Halloween cette coutume ultra consumériste et ridicule s’impose petit à petit à nos célébrités. L’idée est simple : il faut choisir une grenouillère bien idiote, l’acheter en autant de tailles et de membres que compte la famille, et surtout ne pas oublier de diffuser une photo du groupe, un matin de fête, pour montrer sa belle décontraction. Ca donne une floppée de clones, mal habillés et niais, dont Mat Pokora, tout sourire, avec femme, belle fille et fils, en pyjama rouge et blanc; le prince Albert qui a l’air de faire peur à ses enfants, en portant en prime des lunettes pailletées, et Céline Dion, en compagnie de ses trois fils, en pilou-pilou blanc avec des étoiles grises. La chanteuse a l’air plus épuisée que jamais…(photos à voir dans Public), les robes de Comme le Black Friday et Halloween cette coutume ultra consumériste et ridicule s’impose petit à petit à nos célébrités. L’idée est simple : il faut choisir une grenouillère bien idiote, l’acheter en autant de tailles et de membres que compte la famille, et surtout ne pas oublier de diffuser une photo du groupe, un matin de fête, pour montrer sa belle décontraction. Ca donne une floppée de clones, mal habillés et niais, dont Mat Pokora, tout sourire, avec femme, belle fille et fils, en pyjama rouge et blanc; le prince Albert qui a l’air de faire peur à ses enfants, en portant en prime des lunettes pailletées, et Céline Dion, en compagnie de ses trois fils, en pilou-pilou blanc avec des étoiles grises. La chanteuse a l’air plus épuisée que jamais…(photos à voir dans Public), les robes de Gala lui vont infiniment mieux.

Et puis, un monde est parti aussi puisque ni Claude Brasseur ni Sean Connery ne joueront plus dans des films, Guy Bedos ne l’ouvrira plus, Juliette Greco et Christophe ne chanteront plus et Valery Giscard d'Estaing a transformé son « Au revoir », en « Adieu ». La page est tournée mais ce n’est plus comme avant, donc.

Heureusement, certaines choses sont immuables et ça, ça permet d’envisager 2021 un peu plus sereinement. Lisez plutôt :

Jean-Jacques Goldman est la personnalité préférée des français. Ça fait dix ans que ça dure, selon le classement annuel du Journal du Dimanche.

Les joueurs de foot n’en font qu’à leur tête. Neymar par exemple, a organisé un réveillon pour 500 personnes, une petite fête sur 5 jours, dans sa villa à deux heures de Rio. Le Brésil étant l’un des pays les plus touché par le virus, cet écart a suscité la polémique, d’autant plus nourri que le joueur du PSG était sensé profiter des vacances pour se reposer et guérir de sa dernière blessure. Raté.

Les Jenner/Kardashian ne sont pas prêtes à quitter le devant de la scène. La fille de Kylie a reçu un carrosse pour Noël, mais grandeur nature. Et Kim a choisi un corset solide vert pour sa tenue de Noël, à mi-chemin entre Hulk et une tablette de chocolat à la menthe. Raté aussi.

Le bonheur d’un couple naissant fait toujours plaisir à voir : Elodie Frégé et Gregory Fitoussi sont partis en vacances au Costa Rica, ils sont beaux, ils ont l’air heureux, tant mieux.

Et l’annonce d’une future naissance fait aussi plaisir à entendre : cette année, on se réjouira pour Camille Lacour, et sa compagne. Le champion de natation deviendra papa au printemps.

Les rappeurs font toujours des folies : Puff Daddy a offert une Bentley et 1 millions de dollars à sa maman chérie, pour son quatre-vingtième anniversaire. Quel gentil fiston !

Aller, 2020, on ne te regrettera pas, et toi, 2021, tu n’as finalement pas grand chose à faire pour devenir un cru exceptionnel : un petit bisou de ma Grand-Mère, une verre entre amis à prévoir des vacances ensemble, un cours de danse ou une soirée au resto… Tu vois ? Rien de compliqué. Tu vas y arriver, c’est sûr !