Solar Orbiter : que nous disent les premiers résultats sur la physique du Soleil ? ; Une potentielle technosignature radio détectée dans la direction de Proxima du Centaure

Solar Orbiter : que nous disent les premiers résultats sur la physique du Soleil ?

Les derniers résultats de Solar Orbiter montrent que la mission établit les premiers liens directs entre les événements à la surface du Soleil et ce qui se passe dans l'espace interplanétaire autour de la sonde. Ils donnent également de nouvelles perspectives sur les « feux de camp » solaires, la météorologie spatiale et les comètes en désintégration.

Une potentielle technosignature radio détectée dans la direction de Proxima du Centaure

Il y a quelques années, le milliardaire Yuri Milner a lancé le projet Breakthrough Initiative qui se décline sous deux formes en rapport avec un financement sur 10 ans à hauteur de 92 millions d'euros du programme Seti. La première, et la plus importante, le Breakthrough Listen, consiste à tenter de détecter des émissions de civilisations E. T. dans le domaine radio. Le Breakthrough Listen a fait une détection très intrigante, mais il va falloir attendre un peu pour en savoir plus et il faut garder la tête froide.

C’est peut-être pour cette raison que les extraterrestres ne se manifestent pas

Depuis longtemps, nous nous posons la question de savoir si la vie existe ailleurs. Selon des chercheurs, la vraie question pourrait être à formuler au passé. Car les civilisations extraterrestres intelligentes qui ont pu se développer dans la Voie lactée se sont probablement déjà éteintes et/ou autodétruites.

Un trou noir supermassif a disparu sans explication

Lorsque deux galaxies entrent en collision, leurs trous noirs supermassifs respectifs devraient plonger vers le cœur de la galaxie nouvellement formée pour finir un jour par fusionner. Or, aucun tel trou noir n'a été découvert dans et aux alentours de la galaxie elliptique géante du nom de A2261-BCG. C'est une énigme.

Les premiers humains auraient survécu aux hivers rigoureux en hibernant

Et si les humains pouvaient hiberner comme les ours et les marmottes ? Ce scénario, qui paraît saugrenu, pourrait cependant bien expliquer comment les premiers hominidés ont pu résister durant des mois dans de sombres cavernes et dans le froid, avec très peu de nourriture.

