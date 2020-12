Des E.T autour de Proxima Centauri ? Une technosignature extraterrestre potentielle a été trouvée par Seti ; Les inventions et les innovations les plus importantes de 2020

Des E.T autour de Proxima Centauri ? Une technosignature extraterrestre potentielle a été trouvée par Seti

Il y a quelques années, le milliardaire Yuri Milner a lancé le projet Breakthrough Initiative qui se décline sous deux formes en rapport avec un financement sur 10 ans à hauteur de 92 millions d'euros du programme Seti. La première, et la plus importante, le Breakthrough Listen, consiste à tenter de détecter des émissions de civilisations E. T. dans le domaine radio. Le Breakthrough Listen a fait une détection très intrigante, mais il va falloir attendre un peu pour en savoir plus et il faut garder la tête froide.

Les inventions et les innovations les plus importantes de 2020

Espace, électronique, santé, automobile... Futura a sélectionné les inventions et innovations les plus marquantes de 2020. Une sélection totalement subjective mais qui reflète les tendances d'une année particulièrement prolifique en nouveautés.

Si le cycle solaire 25 est très intense, que faut-il redouter pour la Terre ? Décryptage avec Karl Battams

Depuis quelques semaines, l'activité du Soleil est repartie à la hausse. Certains annoncent même que ce nouveau cycle sera parmi les plus intenses jamais enregistrés. Pour Futura, Karl Battams, astrophycien au Naval Research Laboratory, évoque les conséquences possibles pour la Terre des grandes tempêtes solaires. Des conséquences fâcheuses... mais aussi plus heureuses !

Les chercheurs arrivent à faire « remonter le temps » à un rayon de lumière

Une équipe de physiciens est récemment parvenue à accomplir un tour de force étonnant. Alors que les chercheurs avaient déjà réussi à « faire remonter le temps » à toutes sortes d'ondes, cette nouvelle étude s'attaque à un problème autrement plus épineux : la lumière.

« C’est historique, c’est fantastique ! » Les premières bonnes surprises du retour d’échantillons de l’astéroïde Ryugu

Fantastique ! L'ouverture d'un premier récipient a confirmé que la sonde Hayabusa-2 a bien récolté des échantillons de l'astéroïde Ryugu. L'analyse de ces grains va nous raconter une partie de l'histoire du Système solaire, depuis les phases primordiales, et comprendre le rôle de ces astéroïdes carbonés dans l'émergence de la vie sur Terre. Les explications de Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et membre de l'équipe scientifique de la mission.

