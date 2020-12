La princesse Caroline s'oppose au divorce de sa fille Charlotte (mais pas à celui de Kim Kardashian & Kanye West), l'ex de Laeticia Hallyday s'oppose à son histoire avec Jalil Lespert; Gims aime Demdem, le bling et l'islam; Johnny Depp s'envoie aux enfers

Certes, il faudra encore attendre pour retourner au cinéma ou au théâtre, mais grâce à nos people, cette semaine, on est quand même au spectacle. Chacun dans son rôle, ils nous permettent de revisiter les différentes offres de sorties, tout en restant à la maison.

Suivez par exemple, un tragédie Grecque à Monaco : Charlotte veut divorcer mais Caroline s’y oppose. La fille dit oui, la Mère dit non, le Mari s’en fout, la Belle-Mère est fachée. Voilà ce que nous conte Voici. Un an et demi après leur mariage, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam ne s’entendent plus. Monsieur flirte à droite à gauche, et se noie dans le travail. A l’évocation d’une séparation, Caroline a dit « Niet », le mariage c’est sérieux. Carole Bouquet, la Belle-Mère aurait, elle aussi, peu apprécié la nouvelle. Le Mari, quant à lui, serait dégouté parce que s’il divorce, il ne pourrait plus avoir la nationalité monegasque (Ah, oui, en effet, c’est beau l’amour…). Ensuite, je crois que Voici s’est cru en Avril, puisque l’hebdo indique que le couple « toujours sous le même toit, continue à faire des diners, à recevoir des amis ». Ha ! La bonne blague…

Assistez, à une représentation de théâtre Nô par Johnny Depp : Le masque de la peur, les coups de sabre, une lente agonie, une atmosphère délétère. Public et Voici reviennent sur la déchéance du Pirate des Caraïbes. Un texto récemment exhumé et envoyé à un ami, prouve sa violence, verbale en tout cas, inouïe envers son ex, Amber Heard - des histoires de cadavre brûlé, de viol, de noyade, beurk. En 4 ans, l’ex de Vanessa Paradis est devenu le lépreux d’Hollywood. Viré de ces productions en cours, de ces projets à venir, sa stratégie d’attaquer à tout va fait remonter toute la boue des profondeurs. Les anecdotes de tournage limite, l’alcool entre les prises, les drogues en tout genre. Et c’est dans ce contexte que le nom de Marion Cotillard sort du chapeau de Public : la française figurerait sur une liste de partenaires de casting qui pourraient être amenées à témoigner. Il y a plus de 10 ans, ils avaient tourné ensemble « Public Enemies » et la française avait déclaré en promo que Johnny embrassait "très, très bien ».

Attention, la séance de Boulevard a commencé à Saint Barth !

Laeticia : Ciel, mon ex ! Vite, Jalil, mon téléphone ! Faisons comme si nous ne le voyions pas !

Jalil : Mais ma douce, ce n’est pas possible, l’impudent passe et repasse devant ma serviette !

Pascal : Ah, Mais.. Pas la peine de vous cacher, je vous vois très bien. Laeticia ? Laeticia ? Daignerez-vous me répondre à la fin… ?

Non. A la une de Closer, le vaudeville se joue sur une même plage idyllique. L’ex Pascal Balland, en vacances, passant et repassant à côté du couple. Il a la mine déconfite, l’hebdo nous le décrit amaigri, et table sur une opération de la dernière chance pour récupérer la jolie blonde. Mouais. Peut-être tout simplement, qu'il passe ses vacances annuelles, chez des potes de toujours. De toute façon, Pascal aura bientôt la Paix, puisque Jalil et Laeticia sont sensés revenir à Marne-la-Coquette pour Noël. On purge bébé !

Rendez-vous, maintenant au café-théâtre avec Nathalie Marquay : Dans Voici et dans Public, Miss France 87 ventile Geniève de Fontenay, façon puzzle, à la manière d’un chansonnier, dont toutes les vannes seraient ponctuées par la batterie. La nounou du concours serait venue fréquemment la voir pendant sa leucémie ? « Faux, elle n’est venue qu’une seule fois, et elle n’a même pas voulu retirer son chapeau dans ma chambre stérile » Ba Dum Tsss… « Elle a vendu mon Faire-part de Mariage »… Ba Dum Tsss… « Elle a appelé France Dimanche pour leur dire que j’avais une cervelle de pois chiche »… Ba Dum Tss.. « Et que j’étais tout juste bonne à me faire culbuter dans les bottes de foin »… Ba dum Tsss… « Alors, Geneviève, arrêtez de nous casser les couilles ! »… Ba Dum tsss tss tss…

Préparez-vous à battre la mesure avec la comédie musicale, tendance Les Misérables ou Oliver Twist avec Maitre Gims dans le rôle titre. Le rappeur est en couverture de Paris Match, le point levé et son interview est pour le moins étonnante. Loin des clichés auxquels on pourrait s’attendre, le chanteur à lunettes revient sur son arrivée en France, à 2 ans, du Congo. Sa famille a connu les squats, l’intense pauvreté, l’insécurité. Mais non, il n’a pas subit de racisme quand il était petit, et oui, l’école l’a aidé, il a même joué le « Bourgeois Gentilhomme » en CM1 et les applaudissements l’ont comblé. L’ascenseur social, Maitre Gims, il y croit, il l’a pris. Il ne s’agit pas d’une confession, mais d’une déclaration d’affection à notre pays, une ode à ce qu’il offre de mieux : l’éducation, la liberté et… Vuitton !

Vous laisserez-vous tenter par une comédie romantique ? Chris Martin et Dakota Johnson en pleine Romcom, comme on dit là-bas, de l’autre côté de l’atlantique. Le chanteur de Coldplay et la fille de Don Johnson, sortent du bois. Ultra discret sur sa love-affair, Monsieur semblait jusqu’alors laisser toute la place à son ex, Gwyneth Paltrow. Ils partaient toujours au ski ensemble, ou passaient l’après-midi à quatre à la plage… Mais avec Dakota, pas une photo officielle, par un tapis rouge main dans la main, nib… Et bien une jolie émeraude au doigt de Mademoiselle parait mettre fin à ce rôle de l’ombre. Les photos sont à voir dans Public, qui pense bien entendu « Fiançailles » et happy end !

Un (vraiment-tout) seul-en-scène avec Benjamin Griveaux. Closer nous rapporte que le candidat à la mairie de Paris arrête la politique « pour le bien de son couple ». Toujours député, « il devrait prendre un post dans le privée l’an prochain », selon un proche. Et que faisait-il jusqu’à maintenant ? Il cherchait des pistes pour que les jeunes accèdent à une alimentation saine. Bon. Mission « flash » donnée par Jean Castex. Ah. Il sort du placard une deuxième fois, en quelque sorte.

Voici venir un numéro de cirque, intitulé : La chienne ne lâchera pas la saucisse ! Avec dans le rôle de la dresseuse, Camilla Parker Bowles ! Aller, le chien ! Attrape la ficelle, tu tires et c’est toi qui inaugures ce refuge pour animaux ! Pour réaliser ce tour, et s'assurer du concours de la bête, une saucisse avait été suspendue au morceau de tissu. Manque de pot, l’animal, un Jack Russel n’a jamais laissé tombé sa pitance et sa maitresse, la duchesse de Cornouailles, hilare, doit encore être en train d’essayer de lui faire lâcher prise.

Rendez-vous à présent avec l’illusioniste Kanye West : Abracadabra ! Je t’offre une ile privée pour Noël, un hologramme de ton père pour ton anniversaire et Shazam ! nous divorçons ! Kim et Kanye ne vivraient plus sous le même toit, elle à Los Angeles et lui dans le Wyoming dans le centre des Etats-unis. Après des mois de crise, ils ne se croisent que rarement. Closer pense que Miss Kardashian digère bien la fin de leur relation, tandis que Public enfonce le clou et déclare le couple « bientôt divorcés et heureux ! »

Mat Pokora, lui, joue dans une série à succès. « La fête à la maison ? », « 7 à la maison » ? "8 ça suffit » ? Choisissez. En tout cas, il faut de l’amour, des enfants, et des rebondissements sympathiques. Après l’annonce du mariage la semaine dernière, c’est une deuxième grossesse qui est à la une et ce sont des photos bien marketées qui nous le prouvent : la main de l’ainé, 11 mois, sur le ventre rebondi de sa maman, ou le père à genou, embrassant le même ventre rebondi, en clair obscur dans le coucher de soleil. Les clichés sont postés sur les réseaux. So dégoulinant…

Connaissez-vous Kermit et Miss Piggy ? Voilà la version Cardi B et Offset : les marionnettistes du beau et de l’élégant se font des cadeaux hors normes. Comme le rappeur a offert une Rolls à sa dulcinée pour ses 28 ans, la chanteuse a répliqué : Tiens, prends cette Lamborghini pour tes 29 ans.

Et pour finir, une Comedia del Arte avec Karine Le Marchand et Stéphane Plaza : C’était sûr, la coloc n’est pas passée ! Souvenez-vous, l’agent immobilier s’était incrusté chez la présentatrice de « L’amour est dans le Pré » en attendant la rénovation de son propre appartement. Ça devait durer huit mois. Ca n’aura tenu que trois semaines ! Et Plaza, beau joueur, en porte entièrement la responsabilité. Pas les mêmes horaires, pas les mêmes goûts, notamment culinaires : son hôtesse n’en pouvait plus. Il a déménagé, mais ils ne sont pas fâchés. L’occasion pour Public de faire le point sur les celebs’ qui ont partagé un appart, (en tout bien tout honneur, parait-il…) et parmi les plus croustillants, on trouve Benjamin Castaldi qui a laissé Matthieu Delormeau profiter de son jacuzzi pendant un an et demi; Christine Bravo qui a squatté le canap de Laurent Ruquier, et y a semé ses amants d’un soir ou encore Brad Pitt et l’interprète de Brendon dans Beverly Hills, qui faisaient des concours du plus crade. Et devinez qui gagnait ? Réponse la semaine prochaine !