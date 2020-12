M. Pokora s'est marié en plein confinement, Jalil Lespert est prêt à sacrifier sa carrière pour Laeticia Hallyday; Mallaury Nataf est encore SDF, Jenifer à nouveau enceinte, Laura Smet en plein baby blues, Emmanuel Macron cul & chemise avec Michel Drucker

Cette semaine, l’hiver s’installe sur nos people, avec son lot de coups de mou, comme des soirées sombres que peu de bonnes nouvelles éclairent…

Laura Smet en larmes. Et on ne saura pas (vraiment) pourquoi. La fille ainée de Johnny fait la couverture de Public, en jogging, au téléphone, en train de promener son chien, parfaitement désemparée sous sa casquette noire. Mais l’hebdo n’a qu’une hypothèse sur ce qui la fait craquer : la conjonction d’un baby blues et de la date anniversaire de la mort de son père. Bien entendu, c’est plus que plausible, puisque pour les messieurs qui lisent ces lignes, il faut avouer que ce moment de la vie d’une femme, les premiers mois de la maternité, est purement horrible : les hormones jouent avec vos nerfs, comme le manque de sommeil, la perte de liberté, la découverte des soins constants à apporter à un nourrisson et bien souvent, l’indifférence totale du conjoint à ces bouleversements. Et si vous trouvez que ça sent le vécu, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire… D’ailleurs pour Public, ce n’est qu’une supposition. Une autre jeune maman, dans les pages de vos hebdos, a le courage d’en rire : Katy Perry, jamais avare de confessions, a soulevé sa robe pour montrer son secret minceur quelques semaines après son accouchement : une magnifique gaine amincissante beige chair. Anti-sexy et salvateur ! Photo à retrouver dans Voici.

Mallaury Nataf à la rue et ce n’est pas une figure de style. Cette semaine, l’actrice fait la une de Closer, assise sur trottoir, aux côtés d’un jeune homme qui fait la manche. Un triste spectacle tout en paradoxe. Elle a la mine ravagée, mais une coupe de cheveux et une couleur qui paraissent fraîches et nettes. Il agite un gobelet relié à une cane à pêche pour attirer les passants, mais il porte une parka hors de prix, et un smartphone dans la main. On dirait un mauvais film. « Pas une surprise » pour le producteur Jean-Luc Azoulay qui avait fait retrouver le chemin des plateaux à l’interprète de Lola dans le Miel et les Abeilles. L’actrice lui aurait avouer que vivre en marge de la société était « une aventure artistique formidable » et que selon lui, devenue totalement mystique, elle pense probablement que sa mission est dans la rue…

Prenons au passage des nouvelles de Loana pour qui, ça ne va pas fort, non plus. La lofteuse annonce dans Public qu’elle ne dort plus, et qu’elle ne mange plus. Les vacances à la Réunion sont annulées, les mauvaises habitudes semblent reprendre le pas. Ça n’est pas réjouissant à quelques jours de Noël. Heureusement, Violette, sa mère, va venir de Vence pour partager « de beaux moments » avec elle, « tranquilles, à regarder des dessins animés ». Et des films, ça passe aussi ? Parce que tant qu’à regarder la télé, autant ne pas rater le film de Muriel Robin ! L’humoriste revisite ses sketchs d’anthologie et à voir dans Paris Match, la kyrielle de stars qui participe, ça s’annonce réjouissant ! Préparez votre canapé, Violette et Loana : ce sera le 21 Décembre, sur TF1.

Jenifer est enceinte et se ballade en manteau de fourrure (fausse peut-être, on ne sais pas) en une de Voici. Premier enfant avec et pour son mari, le restaurateur Ambroise Fieschi, troisième pour elle. La naissance est attendue pour le mois de Mai. Et oui, donc si vous comptez sur vos doigts, quand la chanteuse a attrapé le Covid, elle était déjà enceinte. Mais aujourd’hui tout va bien, croit savoir Voici qui relate la sortie du couple, tout sourire, d’une visite obstétrique.

Céline Dion, homo ?… Le lièvre est soulevé par une biographe de la chanteuse, Elisabeth Reynaud, qui s’interroge sur la sexualité de la star. Ce serait, selon elle, LA zone d’ombre sur laquelle la québécoise reste plus que mystérieuse. Mais je vous laisse juge du procédé qui a lancé la rumeur : la star parle de tout, se livre volontiers sur ses états d’âme, SAUF sur sa sexualité. C’est donc qu’il doit y avoir un loup, un comportement non avoué, n’est-ce pas ? C’est sûr qu’à l’heure de tous les coming-outs, estimer que le « sous la couette » devrait rester privé, c’est louche… Quoiqu’il en soit, le quotidien de la québécoise ne serait pas radieux, car on apprend dans Voici, que ses proches s’inquiètent de ce qu’elle ne mange rien et s’épuise en entraînement de danse.

Jalil et Laeticia, (encore et) toujours à Saint Barth. Tous vos hebdos partagent les photos de la veillée autour de la tombe de Johnny, le soir de l’anniversaire de sa mort. Le couple y apparait front contre front, recueilli, la main sur la pierre tombale. Public ose une petite remontrance : l’acteur-réalisateur est totalement absent de la promo de sa série documentaire, pourtant choc, sur l’affaire DSK. Et, c’est curieux parce qu’il a plutôt la réputation d’être un bourreau de travail, qui n’hésite pas à mettre sa vie perso entre parenthèse. Son dernier tournage lui a d’ailleurs couté sa relation avec Sonia Rolland. Mais… mais ? En réalité, il n’a pas changé ! Il est à nouveau particulièrement investi dans son travail, puisqu’il a réussi à s'infiltrer au plus près de son nouveau sujet : Johnny !

Déconne pas Manu ! L’heure est grave pour le chef de l’état. Comme pour les autres people, le manque de luminosité commence à grignoter son moral : il ne croit plus en l’avenir, il se déprécie. Il se met en arrière, et entraine Brigitte avec lui ! Pourquoi ? Lisez ce message de soutien qu’il envoie au convalescent Michel Drucker : « Tiens bon. Le meilleur est à venir et on est derrière toi ». Aller, Monsieur Le Président, courage ! Une cure de Berocca et c’est promis, il y en aura encore plein des barres de rire à avec Michmuch !

Et, par ailleurs, peut-on revenir sur l’autre information de ce texto : Emmanuel Macron tutoie Michel Drucker ? Mais, comment ça s’est passé, ça m’intéresse ? Ils ont tellement passés de vacances ensemble, que l’ainé, après 6h de vélo, complice a fini par dire au cadet, "tu peux me tutoyer" ? Ou bien, c’est l’overdose de jeunisme après l’interview sur Brut qui pousse Manu à dire "tu" à tout va ? Qui peut le dire ?

Tom Cruise a pris une veste : sa fille refuse de s’installer avec lui. Le plus connu des scientologues avait pourtant fait une proposition alléchante à Isabella, 28 ans, qu’il a adopté avec Nicole Kidman : emménager dans son Penthouse de Londres. Une piscine intérieure, quatre suites et une terrasse qui domine la Tamise : non merci ! L’ainée des Cruise préfère rester dans son 3 pièces avec son mari. Pour Public, c’est une preuve que les filles de l’acteur le boudent. Enfin, Suri, 13 ans, qu’il n’a plus vu depuis 7 ans (oui, plus de la moitié de sa vie), n’a pas vraiment le choix, elle, apparemment.

En parlant de Scientologie, Public écorne cette semaine, l’image de Will Smith, soupçonné de faire partie de la secte. Une double page sur les zones d’ombres du « Men in Black », nous apprend qu’il a l’ambition de devenir président de la république, qu’il forme un couple libre avec sa femme depuis 25 ans, et laisse entendre que l’acteur serait un perfectionniste, infect avec son entourage, roi du « fake ». En marge de l’article, une petite photo en médaillon, sourire email Diamant, enlaçant Tom Cruise est assez convaincante, je dois admettre.

Un peu de soleil, enfin : Paris Hilton a trouvé l’amour depuis 1 an, et Thanks God, le monsieur a l’air aussi kitsch qu’elle. Carter Reum a 38 ans, (comme elle) et est un entrepreneur à succès. Gala nous montre une photo de leur anniversaire, à Bora Bora : déjeuner sur la plage, assis dans deux fauteuils « Emmanuelle », beaucoup de fleurs blanches, de bougies et coupes de champagne à la main, ils posent, face à l’objectif, sourires forcés, lunettes de soleil. L’influençeuse originelle, celle qui a tout appris à Kim Kardashian, a l’air d’avoir trouvé son double. Après plusieurs expériences difficiles, ce ne serait que justice !

Charles et Camilla en teuf, pris en flag de graff. Si c’est vrai ! Dans Voici, le couple princier apparait à genoux sur le canapé du « The 100 Club » en train de taguer ! Evidemment, il y a une explication, mais la preuve est à voir dans Voici et vaut le détour. Le fils de la Reine et sa régulière sont en visite dans un club londonien, scène Rock qui a vu défiler les Clash ou les Sex Pistols, pour soutenir la vie culturelle, en temps de pandémie. Et là-bas, il est d’usage de laisser son empreinte sur un mur en brique avant de repartir. Mission accomplie, même si le résultat est un sage « Camilla » et non un « F… the Covid » qui aurait été plus dans le thème…

Pour terminer, voilà une surdose de vitamine C, en méli-mélo : Mat Pokora s’est marié. Kylie Jenner, 23 ans s’est achetée un jet à 60 millions de dollars et a fait écrire son prénom en rose dessus. Le fils de Mikael Schumacher se lance dans la F1. Chris(tine and the queens) et Nicola Sirkis interprètent 3ème sexe ensemble. Les Dujardin auront un deuxième enfant, c’est confirmé. David Hallyday trouve qu’Eddy Mitchell est une belle personne comparé à toutes les sangsues qui entouraient son père. Hugh Grant n’a jamais flashé sur Renée Zellweger, et c’est même grâce à ça qu’ils seraient amis depuis 20 ans. Ginger Spice et Baby Spice sont toujours copines, et prennent le thé ensemble. Les Kardashian sont parties en vacances de Noël dans une bicoque à 5000 euros la nuit, multipliant les placements de produits à 4 chiffres (pour rentabiliser ?).