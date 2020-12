Le Soleil sera probablement sans planètes dans « seulement » 100 milliards d'années ; Ce matériau stocke l'énergie du soleil pendant des mois

Le Soleil sera probablement sans planètes dans « seulement » 100 milliards d'années

Les planètes qui auront survécu à la phase de géante rouge du Soleil devraient s'échapper du Système solaire d'ici « seulement » 100 milliards d'années, bien plus que l'âge actuel de l'Univers, mais bien moins qu'estimé jusqu'à présent.

Révélations sur les mouvements du Système solaire dans l'Univers

Le première partie du troisième catalogue stellaire de la mission Gaia vient d'être rendu public par l'ESA. En fournissant des mesures encore plus précises des distances, mouvements et spectres des étoiles dans la Voie lactée, elle permet de faire de nouvelles révélations sur son histoire, son contenu en exoplanètes et aussi sur la forme exacte de l'orbite du Soleil autour du centre de la Voie lactée. Cette orbite trahit maintenant les mouvements du Soleil et de ses planètes par rapport à plus d'un million de quasars, à plusieurs milliards d'années-lumière.

Ce matériau stocke l'énergie du soleil pendant des mois

Pour décarboner notre production d'énergie, il faudra sans doute compter sur plusieurs technologies différentes et complémentaires. Aujourd'hui, des chercheurs envisagent que des matériaux pourraient stocker la chaleur du soleil pendant plusieurs mois. Une solution verte pour nous chauffer l'hiver grâce au soleil de l'été.

Les dernières révélations de Gaia sur la Voie lactée, sa structure et son histoire

La première partie du troisième catalogue stellaire de la mission Gaia est en ligne. Plus d'un milliard d'étoiles dans la Voie lactée ont fait l'objet de l'attention du satellite de l'ESA et les données qui ont été collectées sont un peu plus bavardes sur l'origine et la structure de notre Galaxie.

Arecibo : les terribles images de son effondrement

Le 1er décembre dernier, le radiotélescope d'Arecibo (Porto Rico) s'est effondré. La National Science Foundation (NSF, États-Unis), propriétaire de l'installation, nous livre aujourd'hui une vidéo déchirante de la scène.

