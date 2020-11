Huit jeux auxquels vous pouvez jouer en famille par écran interposés pendant le confinement

Among Us, le plus à la mode

Tout d’abord, il y a l’incontournable du confinement. Among Us, ce petit jeu indépendant propose à chaque joueur participant, entre 5 et 10 personnes, de devenir membre de l’équipage d’un vaisseau spatial défaillant. L’objectif est de le réparer mais un ou plusieurs imposteurs se cachent parmi les membres de l’équipe et ne cherchent qu’à tuer tout le monde, sans se faire repérer. Chaque fois qu’un corps est trouvé, une discussion a lieu entre tous les joueurs. C’est l’occasion pour vous et votre famille, ou vos amis, de montrer vos plus beaux talents d’enquêteurs, ou de menteurs. Le jeu est gratuit sur téléphone et coûte 3€99 sur ordinateur.

Les Loups-Garous de Thiercellieux, le plus classique

Avant Among Us, il y avait les Loups-Garous de Thiercellieux. Les créateurs du jeu de société ont créé il y a quelques années une version en ligne de leur jeu qui reprend toutes les règles du jeu physique. Plusieurs loups-garous doivent dévorer tous les villageois et les villageois doivent éliminer les loups-garous, certains disposent de pouvoirs pour identifier qui sont les intrus. Le jeu peut se jouer jusqu’à 50 personnes et est donc idéal si vous avez une très, très, grande famille.

The Hike, le plus narratif

Si vous aimez raconter des histoires, vous aimerez sans doute The Hike. L’un des participants doit télécharger le jeu sur son ordinateur, il sera le narrateur de la partie. Via les applications de messageries comme Discord, Slack, Zoom, ou autre il pourra partager son écran et montrer le jeu aux joueurs. Il s’agit pour eux de discuter et de prendre des décisions ensemble pour faire avancer l’histoire. Une partie dure entre une heure et une heure et demie et peut se jouer à un grand nombre. L’idée est un peu la même que dans les livres dont vous êtes le héros. C’est en quelque sorte, un jeu de rôle très guidé. Si vous avez envie de vous lancer un jeu de rôle avec vos amis ou votre famille, plusieurs guides existent en ligne pour devenir un bon maitre du jeu, par exemple Roll20.

Codenames, le plus coopératif

Codenames est un jeu de société dont les éditeurs ont créé une version en ligne pendant le confinement. Deux équipes s’affrontent et jouent à tour de rôle. Dans chacune il y a un maitre-espion et des agents. Le but du maitre-espion de chaque équipe est de faire deviner aux agents, parmi une grille de mots, ceux qui leur ont été attribués, en évitant le mot piégé. Le tour prend fin quand les agents le décident ou qu’ils choisissent un mot qui ne leur appartient pas. L’équipe qui vide la grille le plus rapidement possible gagne. Une version non officielle existe et permet de jouer avec des mots dans plusieurs langues.

Skribbl, le plus artistique

Dans la droite lignée du célèbre Pictionary, Skribbl.io a pour but de faire deviner aux autres participants ce que l’on est en train de dessiner. Chaque joueur gagne des points selon sa rapidité à trouver et le dessinateur, lui, en gagne selon le nombre de personnes qui ont deviné ce qu’il cherchait à faire. Dessiner correctement n’étant pas à la portée de tout le monde, le résultat est souvent amusant. Pour ceux qui préféreraient une méthode plus artisanale, il est également possible de jouer à ce genre de jeux en utilisant le tableau blanc mis à disposition dans Zoom ou Microsoft Teams.

Le jeu du dictionnaire, le plus lettré

Si vous voulez faire travailler votre imagination, pensez au jeu du dictionnaire. Un joueur choisi un mot complexe et peu connu dans le dictionnaire puis communique le mot aux autres qui doivent inventer une définition de ce mot. Les définitions sont ensuite soumises au vote. Ceux qui réussissent à tromper leurs adversaires gagnent des points. Il est aussi possible de procéder dans l’autre sens en donnant la définition mais pas le mot. C’est ce que propose notamment l’application pour mobile Psych !

Le petit bac, le plus scolaire

Plusieurs sites vous proposent de jouer au petit bac en ligne. Le principe reste le même que pendant vos années d’écoles, une lettre est tirée au sort et vous devez trouver des mots commençant par cette lettre dans diverses catégories : prénoms, pays, plantes… A vous de choisir les catégories qui vous conviennent. Le premier à avoir complété la liste peut interrompre la recherche des autres. Ensuite il n’y a qu’à compter les points. Sinon cela marche aussi avec un papier et un crayon…

Les jeux de listes, le plus simple

Il est évidemment possible de simplement profiter d’une réunion en famille ou entre amis pour proposer des jeux de listes. Ces derniers ne nécessitent aucun matériel mais seulement une idée de départ. Cela peut être « Dans ma valise il y a » où les participants doivent ajouter à chaque tour un objet dans la valise et refaire la liste complète. C’est avant tout une affaire de mémoire. Au Royaume-Uni, des comédiens ont créé le jeu No more jockeys. Il consiste à citer une célébrité et la ranger dans une catégorie, par exemple Isabelle Huppert, actrice. Le joueur suivant ne peut plus alors plus utiliser la même catégorie. Le premier qui n’a plus d’idées à perdu. Plus simplement, il est aussi possible de faire la liste des rois de France, des pays commençant par A, ou encore des jeux de sociétés. Sur ce dernier thème, vous devriez désormais avoir quelques idées.