Karine Le Marchand & Stéphane Plaza s’installent ensemble (elle pète, il ronfle); Jalil & Laeticia Hallyday aussi (mais sont moins bruyants); Yannick Noah retrouve l’amour; Geneviève de Fontenay : petite retraite mais grosse dent (contre Sylvie Tellier)

Cette semaine, tous chez maitre Gims ! Closer nous apprend que le chanteur met sa villa de Marrakech en location. 1000 euros la nuit, 1200 m2 habitables. Deux piscines, salles de bain en marbre et cuisine digne d'un grand restaurant. Imaginons que tous nos people aient voulu voir à quoi elle ressemblait, et se soient tous retrouvés, la-bas la même semaine. Venez vous aussi ! En avant pour la visite.

Dès l’entrée, nous croiserions Yannick Noah. Fébrile, il attendrait que sa nouvelle fiancée sonne à la porte. En une de Voici, on apprend que le tennisman a retrouvé l’amour. Fraichement séparé d’Isabelle Camus, il ne s’attendait pas à trouver l’amour si vite, mais voilà, ça lui tombe dessus. Sur les photos, Laurence Cormerais, actrice et coach, de 49 ans court tout sourire, se jeter à son cou et l’enlace pour lui dire au revoir. Oui, parce que Voici nous l’annonce tout de suite, le « seul point noir » : c’est qu’ils n’habitent pas la même ville. Il attendrait donc son arrivée impatiemment.

Tout de suite à droite, dans le petit salon, il y aurait Céline Dion qui parle au téléphone. On l’entendrait râler et même se fâcher : « Chu tannée, là ! Chu écoeurée. C’est pas toute d’avoir perdu le procès, là, mais va bin falloir que ch’paye encore ! » La superstar canadienne vient d'écoper d'une ardoise de 11 millions d’euros (selon Public, 13 millions selon Closer), qu'elle devra régler à son ancien agent. Celui qui avait été recruté par René pour faire connaitre Céline aux Etats-unis avait porté plainte pour commissions impayées. « Je me sens trahie »… « Il ne mérite pas tout le crédit qu’il s’accorde pour ma carrière » a déclaré la chanteuse.

Les cris ne sembleraient pas du tout gêner les amoureux sur le balcon : Ben Affleck et sa nouvelle girlfriend se bécotent tranquillement. Voici nous dit que depuis un an, ils ne peuvent plus se passer l’un de l’autre, photos à l’appui. C'est même pour elle qu’il a perdu tout ce poids. Déjà la semaine dernière en effet, les rumeurs enflaient sur sa prétendue anorexie. Mais, il a juste arrêté de boire et mis le holà sur la junk food. Sa jeune amie, Ana de Armas, actrice comme lui, mais un poil plus jeune (16 ans d’écart) lui a juste redonné l’envie (le besoin ?) d’être au top, en somme.

Passons ! Droit devant, il y a le salon principal très spacieux. Sur un canapé, Stéphane Plaza et Karine Lemarchand papoteraient autour d'un thé à la menthe. A Paris, ils viennent juste de s’installer ensemble. Mais en tout bien tout honneur ! Les deux stars d’M6 sont très proches, et l’agent immobilier a du quitter son appartement pour travaux. La présentatrice de « L’Amour est dans le pré » lui a proposé d’emménager chez elle pour 8 mois ! « Toi tu pètes et moi je ronfle » a t’il fait savoir. Ca promet !

Un peu à l’écart, il y aurait Marion Cotillard, le regard perdu dehors, sur la piscine. Elle serait toute renfrognée d’avoir été censurée sur Instagram parce qu’elle a montré une photo d’elle à 5 ans. Le cliché, vu dans Public, montrait une adorable petite fille, gros plan sur le visage balayé par une mèche de cheveu, et le haut de son torse. « Nudité Infantile » a invoqué le réseau. En plus d’être stupides, ils ne sont pas commodes, les robots du net… L’actrice a menacé de quitter la plateforme.

Alors pour se calmer, elle lirait « Terre Promise » de Barack Obama. Ça la conforterait dans l’idée que le People est un humain comme les autres. Paris Match et Gala présentent les mémoires de l’ancien président comme une ode à la normalité. « Barry » comme le surnommait sa grand-mère n’a de cesse de répéter que son entourage lui a maintenu les pieds sur terre pendant tout son mandat. Et les anecdotes dans ce sens foisonnent : Clin d’oeil à la personnalité de sa femme qui lui balance, dans Air Force One, en route pour rencontrer la reine d’Angleterre : « Réfléchis bien au canapé sur lequel tu dormiras à ton retour. Ce n’est pas le choix qui manque à la Maison Blanche ». Le goujat venait de critiquer sa robe. Ou encore, la réflexion de sa fille, 11 ans à l’époque : « c’est un grand jour aujourd’hui, tu as reçu le Prix Nobel de la Paix, et c’est l’anniversaire de Bo (son chien) ». De quoi vous faire redescendre dare-dare du piédestal, non ?

Voici maintenant la salle à manger. Autour de la table, on imagine les miss France qui ne vont pas tarder à se jeter leurs déjeuners à la figure. « En coulisse, elles s’écharpent » titre Voici. Des clans s’affrontent, comme à la récré. Unetelle (Laury Thielleman) « se la joue , elle fait croire que tout va toujours bien, alors que c’est même pas vrai ! ». La pionne (Sylvie Tellier) a ses chouchoutes, alors qu’elle a volé la vie de Geneviève (de Fontenay) ! Oui parce que l’historique représentante des Miss - de 1952 à 2010 !, refait parler d’elle pour enfoncer un peu plus la tête de la nouvelle directrice sous l’eau. « La Sylvie, elle m’a volée ma vie. Vous pensez qu’elle est habilitée à fêter un centenaire ? Ce serait plutôt à moi… ». Selon Closer, la veuve au chapeau noir vivrait avec une retraite de 1400 euros, par mois sans se plaindre, parce qu’elle n’a « pas besoin de grand-chose ».

Dans la cuisine, il y aurait le chanteur Raphaël, en plein live sur Facebook, qui se fait engueuler par sa femme, Mélanie Thierry. Le musicien est revenu sur cette vidéo virale pendant le confinement, persuadé que c’est ce que la postérité retiendra de lui. On le voit tenter de chanter, interrompu tantôt par sa femme donc, parce qu’il occupe la cuisine alors que c’est l’heure de déjeuner, tantôt par ses enfants. Cette semaine, Public lui consacre un long portrait, et lui dépeint le visage charmant d’un père de famille, à qui tout n’a pas toujours réussi.

A l’étage, dans l’espace nuit, enfermée dans sa chambre, il y aurait Jade Hallyday prête à poster ses selfies. La moue boudeuse, le style et la provoc’ exacerbée, la crise d’ado bat son plein ! Public nous montre les photos et nous raconte que sur Tik Tok, l’aînée de Laeticia et Johnny a choisi de parodier un refrain : « Wesh gros, ça débite sa mère la pute ! » en exhibant des ses sacs de shopping de luxe. Selon l’hebdo, ses potes s’appellent Lavoine, Diffenthal ou Noah. Ce beau linge a t’il liké ? Moi bof.

En face, c’est le couple Marc Lavoine/Line Papin qui se serait enfermé dans sa chambre. Mariés depuis l’été dernier, en une de Closer, cette semaine, on apprend que les tourtereaux voudraient un enfant.

Au bout du couloir, dans la buanderie, il y aurait George Clooney qui range l’aspirateur. L’acteur américain avoue faire beaucoup le ménage à la maison, en temps de confinement. « Je me sens comme ma mère en 1964. Je comprends pourquoi elle a brulé son soutien-gorge ». Un humour qui ne doit pas caché la passe difficile dans laquelle le meilleur ami de Brad Pitt se trouve. Car selon Public, il serait « au plus mal ». En cause sa santé - son dos et ses cervicales sont en compote, après un grave accident de scooter, il y a 2 ans, et un confinement méticuleusement respecté pour protéger son fils de 3 ans, asthmatique. Closer, de son côté, a choisi de mettre en avant le coté altruiste du Docteur Ross (c’était ses débuts, dans la série Urgences, vous vous souvenez ?) en révélant qu’il a bien donné un million de dollars à 14 de ses plus proches amis, c’était en 2013, pour la simple raison qu’ils avaient chacun à leur façon contribué à sa carrière, en l’accueillant sur un canapé, en le soutenant moralement, ou en lui prêtant un peu d’argent quand il était fauché. Quel gentil garçon !

En redescendant, passons par le garage, où Julien Doré compterait ses cartons d’aide humanitaire. Ultra-mobilisé pour les sinistrés de la tempête Alex, son dévouement ne s’arrête pas, comme Brad Pitt, à la fin de la journée : le chanteur a récolté des fonds - près de 330 000 euros grâce à des lots ayant appartenu à des musiciens célèbres mis aux enchères. Et Public nous apprend qu’il est bien décidé à « mesurer les besoins les plus urgents » des habitants qui ont tout perdu. Le chanteur connait bien le village le plus touché, Saint-Martin-Vésubie, où il passait son enfance, dans le chalet de sa grand-mère.

Dans le Jardin, à côté des palmiers, on pourrait apercevoir Jacques et Gabriella de Monaco qui revivent leurs premiers pas dans le monde Royal. En une de Point de Vue ou dans Gala, vos hebdos font la part belle aux clichés de ces petits princes, invités pour la première fois, cette semaine, à participer aux cérémonies officielles de la Fête Nationale de la Principauté. A bientôt 6 ans, Jacques a remis son uniforme, coiffé d’un magnifique casque à plumes, et comme sur les photos, il exécute le salut militaire, pendant que sa soeur jumelle chahute autour de lui.

Dans la salle de gym qui donne aussi sur le jardin, Jennifer Lopez se donnerait à fond ! Elle apparait dans pratiquement tous les hebdos people de la semaine, pas forcément pour les mêmes infos mais avec toujours la même raison : montrer son corps de déesse, plus sexy que jamais : Gala publie un selfie en maillot dans sa salle de bain, posté pour lancer sa marque de cosmétiques pour la peau. « La beauté n’a pas d’âge de péremption » a-t-elle légendé sa photo. Dans Public, on la voit dans une magnifique robe jaune, et on parle de son caractère de cochon. Dans Closer, on salue sa nouvelle coupe de cheveux et sa robe lamée très ajourée. Et dans Voici, on la voit en body noir, son costume de scène à toute épreuve pour une chorégraphie lascive, jambe écartée sur une chaise ou en position du chat sur un piano. Pas de doute, la transpi ça réussit.

Bon, je ne vous ferais pas visiter la cave, parce que Arthur y répèterait son nouveau jeu, District Z, un genre de Fort Boyard au pays des zombies : une poignée de célébrités va passer la nuit dans un parc de 10 hectares, peuplées de monstres et de morts vivants, avec pour mission de remplir de défis terrifiants. Camille Combale, Estelle Lefébur ou encore Kev Adams et Jarry sont déjà en boite, 5 émissions étant déjà enregistrées. Un programme familiale assure le producteur, à suivre au mois de décembre sur TF1.

J’aurais aussi volontiers invité Jalil et Laeticia, mais ils auraient préféré renoncé parce qu’ils sont trop occupés à emménager et à imposer leur couple aux parents, beaux-parents, enfants et beaux-enfants. Les Cambridge aussi se seraient désistés, trop tristes d’avoir perdu leur chien. Emma Watson n’aurait pas voulu lâcher son nouveau boyfriend seul dans les rues de Londres. Et Denis Brogniart tournerait un énième spot de pubs. Dommage, ils ont raté un joyeux séjour imaginaire !