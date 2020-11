Julie Gayet tente de sauver son couple, Ingrid Chauvin liquide le sien, celui de Nabilla tangue; Sophie Marceau fait des câlins aux arbres, Aya Nakamura se la pète; Meghan Markle & Katy Perry, voisines et ennemies, Kylie & Kendall Jenner soeurs et idem

Cher Père-Noël, cette année, comme il n’est pas certain que nous puissions nous rendre dans les magasins, nous comptons exclusivement sur toi pour gâter nos people. Voici leur liste :

Un porte-voix pour Julie Gayet

Après les photos de la love affair la semaine dernière, la compagne de François Hollande a pris les choses en main et le crie par tous les moyens à disposition : son couple va très bien merci. Ses réseaux sociaux la montrent sereine, au travail, en tournage pour TF1, Closer fait appel à son entourage pour la défendre : la rumeur « l’énerve mais qu’elle est au dessus de ça ». L’hebdo enfonce le clou et assène qu’aucune preuve n’est tangible, les photos « ne révèlent ni geste tendres, ni regards enamourés ». Dans Voici, elle se montre accessible, normale, faisant les courses au marché avec son jules, comme si de rien. « Pas vraiment dans leurs habitudes » écrit le mag pour qui la campagne est un peu trop dosée. Il est vrai que l’actrice et Monsieur le Président évitent en général au maximum, les sorties publiques en couple.

Public de son côté, a choisi une troisième voix et donne du crédit à la thèse du couple en danger.

Pour preuve, un déjeuner séparé aux enchères. J’explique : Pour récolter des fonds, la fondation de Yann Arthus Bertrand propose des lots inhabituels aux enchères, comme un repas avec Anne Hidalgo ou une rencontre avec Xavier Niel. Jusqu’à peu, l’un des lots les plus prometteurs étaient un déjeuner avec le couple Gayet-Hollande. Mais cette semaine, le programme a changé, et c’est désormais, soit avec Julie, soit avec François que vous pourrez partager un steak, si vous gagnez l’enchère. Couac donc, qui alimente le moulin.

Du scotch pour Ingrid Chauvin

L’actrice divorce. Dix ans de vie commune, deux enfants, dont un drame que tout le monde connait, cette petite fille morte à 5 mois d’une malformation cardiaque, et une séparation qui s’annonce compliquée. Et même si l’annonce vient d’Ingrid Chauvin elle-même, via Instagram, vos hebdos ont chacun leur version de l’histoire, la plus dramatique étant pour Closer. Le magazine donne la parole à « une source » : « un jour, Ingrid parlera et ça fera l’effet d’une bombe ». L’interprète de Chloé, dans « Demain nous appartient » sur TF1 serait étouffée par la personnalité de Thierry Peythieu, son futur ex. Elle n’aurait pas été parfaitement libre par exemple d’écrire sur la disparition de sa fille. Du scotch, donc, l’adhésif pour les morceaux de son coeur ou la liqueur pour oublier, peut importe, l’un ou l’autre lui servira sûrement…

Des bas de contention pour les chevilles d’Aya Nakamura

L’artiste française la plus écoutée dans le monde est en passe d’être aussi celle qui a le plus gros melon. La chanteuse a posé un gros lapin à l’émission Quotidien, une heure avant l’enregistrement prétextant qu’elle avait « la flemme, (qu’elle était) trop fatiguée ». Le problème, c’est qu’elle a elle-même posté des photos d’elle quelques heures plus tard, en soirée et sans masque en prime. La semaine dernière, c’est Mat Pokora qui prenait un coup de (grosse) tête, alors qu’il venait de remporter l’équivalent du prix « Meilleur chanteur français de l’année » aux MTV European Music Awards. « Il a gagné pour quels sons ? Il n’est même pas dans le top 10 » envoyait-elle sur Twitter. Et s’il fallait une preuve supplémentaire de son attitude de Diva, Public enfonce le clou, en évoquant une vidéo où la chanteuse refuse un autographe à une fan qui l’attendait depuis 3 jours au motif « qu’elle n’aurait pas dit bonjour ». Il faut dégonfler tout ça !

Une crème solaire SFP 50 pour Brad Pitt

Et protéger ainsi sa peau de toute de la lumière qu’il irradie. Souriant, détendu, ouvert et très très beau : les photos s’étalent dans les trois hebdos du vendredi. Vêtu d’une chemise à carreaux (trouée) et d’un jean large (troué aussi), Brad Pitt a participé à une collecte alimentaire à Los Angeles. Il ne ménage pas sa peine, masqué, lunettes de soleil sur le nez - attention à la buée, à décharger des cartons, pousser des palettes, porter des pastèques. Et puis assis les jambes croisées, c’est la pose clope, d’où le masque pendu à l’oreille, qui laisse voir un sourire éclatant. Voici, Public et Closer sont unanimes, il a mis tous les bénévoles dans sa poche. Nous aussi par la même occasion.

La carte de presse déchiquetée de Martin Bashir pour le frère de Diana

Vous ne vous souvenez peut-être pas de ce nom, mais c’est celui par qui le scandale est arrivé. En 1995, journaliste à la BBC, il avait décroché l’interview de la Princesse Diana qui devant 23 millions de téléspectateurs avait tout balancé, ses infidélités, Camilla, ses troubles alimentaires, précipitant son divorce d’avec le Prince Charles. Et bien pour le frère de Lady Di, elle aurait été manipulée pour accepter. Un climat de peur, de paranoïa et de mensonges auraient été créé de toutes pièces pour désorienter la Princesse et la pousser à se venger. Bashir a fait croire par exemple que plusieurs proches étaient rémunérés par la presse pour leurs indiscrétions, ou encore que Charles avait une liaison avec la nounou des enfants. La BBC qui a largement promu son journaliste depuis, a décidé de rouvrir une enquête.

Une cabane dans les arbres pour Sophie Marceau

Public propose un reportage sur l’actrice de 54 ans qui enlace un arbre. La star de la Boum aurait récemment testé la sylvothérapie en compagnie d’un coach, dans un parc parisien. Les photos la montrent en train de faire des étirements et dans la rue, sans masque. Elle a aussi fait parler d’elle cette semaine, en publiant l’affiche du documentaire complotiste « Hold Up » sur son profil Instagram, avec cette légende : « Ils » nous appellent inutiles. Quitte à être perchée…

Du Synthol pour Tom Cruise

A 58 ans, en tournage pour Mission Impossible 7, l’acteur américain continue à faire ses cascades tout seul. Et il ne s’agit pas seulement de gentils tête-à-queue dans une voiture de sport. Pour vous en persuadez, rendez-vous dans Paris Match, page 76 : les photos sont impressionnantes, notamment celle d’un saut à moto, où l’on voit Tom Cruise accroché à un filin, relié à un hélicoptère. L’article qui suit fait le point sur sa carrière et son appartenance à la Scientologie. Intéressant et… malaisant. Des croyances loufoques qui l’ont conduit à couper les ponts avec l’une de ses filles, Suri, au trouble lié à son éternelle jeunesse quand tout le casting de Top Gun, avec qui il tourne une suite, a pris « un coup de pelle » (jolie expression de l’hebdo - ajoutons dans la pelleté, en comparaison, Pitt, Clooney ou Depp qui sont de la même génération), est-ce lui qui manipule ou la secte qui le tient sous son contrôle ? Le mystère reste entier !

Un calumet pour Kendall et Kylie Jenner

Les soeurs de Kim Kardashian se détestent et ne se parlent plus depuis un mois. C’est ce que révèle l’un des deniers épisodes de leur télé réalité. Une dispute qui commence avec des noms d’oiseaux à cause d’une robe chipée, et qui finit en baston, griffures et coup de talons dans une limousine. Fumer les détendrait surement un peu, et permettrait peut-être de retrouver la hache à enterrer.

Du Monsieur Propre pour Phil Collins

Comme vous le savez, le chanteur a réussi à évincer son ex-femme de chez lui. Installée dans son manoir à Miami, sans son consentement avec son nouveau mari, Orianne Bates l’a mauvaise et traine l’interprète de « In the air tonight » dans la boue : « un ermite puant », dépressif et alcoolique selon elle, qui serait en proie à des crises de violences. Il aurait arrêté de se doucher, de se brosser les dents et de s’habiller correctement depuis l’année dernière. Closer y voit un moyen d’extorquer de l’argent, mais « un ami » de la star, en voulant la protéger, balance quand même qu’il a de sérieux troubles neurologiques qui nécessitent une prise quotidienne de médicaments ». Ce n’est pas relevé par le magazine, mais ça non plus, ça ne sent pas bon.

Un poulet pour Brigitte Bardot

Match consacre une grande interview à BB, à l’occasion de la réédition de son autobiographie et le lecteur pourra constater qu’elle a toujours la langue bien pendue.

On apprend, qu’aujourd’hui encore, seuls les animaux la font tenir, et lui donne la force de continuer, donc pas un poulet rôti, non, elle vous giflerait avant de l’enterrer dignement.

Et pas non plus un policier car après cinq condamnations à la haine raciale, il risquerait de l’arrêter pour haine de l’humanité.« Quand les cinq milliards d’êtres humains en trop sur cette planète auront disparu, la nature reprendra ses droits », « Rien ne me manque, ni personne », « j’en ai rien à foutre de l’humanité ». Hé, ho calmos !

Elle n’a même pas besoin de se protéger du COVID, parce que comme elle ne voit personne, « ce ne sont pas mon cheval, ma chèvre ou mon cochon qui vont me le refiler ». Voilà ! Vous avez compris, il lui manque un gallinacé, vivant, courant, picorant, une poule quoi ! Et si elle y voit un symbole désobligeant que voulez-vous, ce sera le signe qu’elle n’a pas tout à fait lâcher la rampe.

Une fiche Wikipedia à jour pour Tomer Sisley

Parce que l’acteur pourrait en avoir besoin : « Humoriste, surtout connu pour ses spectacles » et les accusations de plagiat qui planent autour. Voilà ce que dit une simple recherche Google, pourtant « je n’ai jamais rêvé d’être humoriste » confie-t’il, « je voulais qu’on me remarque ». Voilà ce que nous apprend Paris Match, qui interviewe en longueur l’interprète de Largo Winch, et nous en dit un peu plus sur cet inconnu connu. Une enfance pas très heureuse, ballotée entre père et mère, entre Allemagne et France, et une ambition précoce pour le cinéma. Tomer Sisley a déjà joué avec des poids lourds du cinéma international, Sharon Stone, Kristin Scott Thomas ou Jenifer Aniston, il a refusé de grosses propositions aux USA (Games of thrones, parait-il), est le personnage principale d’une série sur TF1 et s’apprête à jouer avec jouer avec Leonardo Di Caprio, une comédie dans un monde futuriste. Si son visage ne vous est pas familier, je vous conseille de le « googler » sous peine de passer pour une quiche en 2021…

« J’élève mon enfant » de Laurence Pernoud pour Nabila

Public nous aide à voir Nabilla, son couple et sa vie sous son vrai jour : très ordinaire. Selon l’hebdo, la starlette de télé réalité est trop laxiste avec son fils. Ses posts sur Internet en serait la preuve, Nabilla rit à toutes les bêtises du petit fiston d’un an. Mais comme c’est un personnage public, elle s’est ouverte des critiques qu’elle essuyait sur Snapchat. Sa propre mère et son mari lui ont conseillé d’être plus ferme. « Il n’a qu’un an, hors de question que j’lui crie dessus, donc j’me suis grave embrouillée ». Nan, mais allo quoi ?

Et Père-Noël, pourrez-vous dédier un traineau entier à la famille royale d’Angleterre ? Avec dedans

Une boule de gui pour Harry : il pourrait la transporter partout pour demander des bisous, à son frère, ou à son père à qui, contrairement à la tradition, il n’a même pas souhaité son anniversaire.

Un masque couleur de temps pour la Reine : Queen Elisabeth est apparu pour la première fois masquée, se recueillait sur la tombe du soldat inconnu. « Un masque assorti au noir de sa toilette » précise Point de Vue. Connaissant la variété infinie de ses toilettes justement, il va falloir sortir le pantone.

Des claquettes et des chaussettes blanches pour le Prince Philipp afin de l’aider à se fondre dans la masse, quand il ira se faire vacciner. « Pas de passe-droit » : le gouvernement britannique a tranché et c’est Gala qui nous l’apprend. Selon le protocole, les résidents d’Ehpad et les soignants seront prioritaires quand les campagnes débuteront. Seulement après suivront les personnes âgées de plus de 80 ans.

Un abonnement à Salto pour William : avec la plateforme de streaming français, l’héritier du trône pourrait ainsi faire l‘impasse sur la série « The Crown », diffusée sur Netflix. En effet, il déplore que l’histoire de ses parents soit utilisée pour faire de l’argent, ajoutant que beaucoup de faits sont faux.

Une sarbacane pour Meghan pour atteindre discrètement sa voisine Kathy Perry, par dessus la haie qui sépare leurs jardins. Les deux femmes vivent à quelques mètres l’une de l’autre mais ne s’apprécient pas, notamment depuis que a chanteuse américaine a critiqué la robe de mariée de la femme d’Harry.