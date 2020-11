Une bactérie a survécu dans l’espace et s'y est même adaptée ! ; Une météorite renferme de la matière organique datant de la jeunesse du Système solaire

Cette météorite renferme de la matière organique datant de la jeunesse du Système solaire

La vie pourrait être arrivée sur Terre depuis l'espace. Transportée par des météorites. Celle qui s'est écrasée sur un lac gelé du Michigan aux États-Unis en 2018 après un long voyage dans le vide spatial semble en avoir gardé quelques indices.

Titan, lune de Saturne, possède une molécule encore jamais détectée dans une atmosphère

Le célèbre réseau de radiotélescopes Alma vient d'identifier dans l'atmosphère de Titan une molécule que l'on n'observait alors que dans les laboratoires terrestres et les nuages moléculaires interstellaires. Cette molécule est très simple mais pourrait avoir un lien avec des processus prébiotiques similaires à ceux à l'origine de la vie sur Terre et que l'on pourrait étudier in situ sur Titan.

Une bactérie a survécu dans l’espace et s'y est même adaptée !

Pendant une année entière, une bactérie a survécu aux conditions extrêmes de l'espace. À l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Des chercheurs montrent aujourd'hui qu'elle a même été capable de s'adapter. Une preuve que des micro-organismes peuvent prospérer ailleurs que sur Terre.

Le Système solaire est dans une région plus dense qu’on ne le pensait

Déterminer la densité du milieu interstellaire dans lequel évolue le Système solaire n'est pas chose aisée. Mais des données recueillies par la sonde New Horizons du côté de la ceinture de Kuiper apportent un éclairage nouveau sur la question. La région de la Voie lactée dans laquelle nous vivons serait 40 % plus dense que les astronomes le pensaient.

L'origine du mystérieux sursaut radio rapide dans la Voie lactée a été identifiée

Les sursauts radio rapides intriguent toujours les astronomes. Certains leur imaginent une origine exotique. Mais d'autres avancent qu'au moins une partie d'entre eux pourraient correspondre à une manifestation de magnétars. De nouveaux résultats semblent aller dans ce sens.

