Laeticia Hallyday &Jalil L. se tatouent les initiales; Loana veut poignarder son ex dans Closer mais se promène avec dans Public; Amber Heard atomise Johnny D en justice, Angie Jolie veut la peau de Brad P; Jenifer & Brigitte Macron passent un sale moment

Cette semaine, Sir Sean Connery n’est plus, alors, pour se réconforter, retrouvons en chacun de nos amis people, le James Bond qui leur colle à la peau. Shall we ?

Jamais plus jamais : Le retour de Loana

Closer a décroché une interview exclusive ! La star du Loft assure qu’elle va très bien, qu’elle va aller s’occuper de sa mère à Vence, et qu’elle a des projets, comme par exemple celui de faire un road trip à la Réunion. Ah, super ! On la devine déjà, cheveux au vent, libérée délivrée, le Pic de la Fournaise en ligne de mire, les cascades du Tour de Fer, le Cap Méchant en fond d’écran. Comment ? Pas le permis ? Ah, c’est sûr, c’est moins féérique d’un coup. Heum, la voiturette de golf, c’est très bien aussi, l’effet dans les cheveux est moins notable, c’est tout…

En fine gâchette, elle dégaine son Whalter PPK contre Fred Cauvin, l’ex toxique : « je lui ai déjà mis une bombe lacrymogène dans les yeux, la prochaine fois ce sera un couteau », « je ne veux plus jamais (le) revoir»… Ah oui, sauf que… En une de Public, pan ! Gaulée ! Elle apparait avec lui, à sa sortie de l'hôpital, plutôt serrée, serrée. Fred Cauvin lui a rendu son chien - il ne lui avait pas du tout volé son Titi, n’en déplaise à Violette (la mère), il est tout simplement son dog-sitter. « Moralement ça va, même si, shootée par les médicaments, elle n’est pas super lucide » affirme-t’il. Et les photos, cheveux gras, courts, le teint gris appuient plutôt ses dires. Heureusement (ou pas) quelques jours plus tard, tout revenait comme avant : une couleur, des extensions, les filtres Insta, et zou, la lofteuse postaient à nouveaux une pluie de selfies sur les réseaux.

On ne vit que deux fois : Laeticia a pris le taureau par les cornes et s’affiche publiquement avec Jalil Lespert

En plein confinement, la veuve de Johnny s’est rendue à Rome pour retrouver son amoureux sur un tournage. Gala Paris match , Closer, Public il savent tout du programme de ce week-end, que ce soit des photos posées ou volées. L’hôtel dans lequel ils séjournaient, la visite privée du Vatican, et même la séance de tatouage : leurs initiales tatouées sur le poignet, LJ. Mais Laeticia, elle doit déjà l’avoir celui-là. Non ? Ah bon. Si ça tourne boudin, elle pourra toujours dire qu’il datait d’avant. Amoureuse oui, mais également sans pitié : sur une radio belge, elle a balancé que son ex, Pascal, n’avait été qu’un pansement, et s’est désabonnée fissa de son compte Insta. Schocking !

Les Diamants sont éternels : troisième mariage pour Scarlett Johansson

L’actrice révélée dans « l’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux » a passé la bague au doigt de Colin Jost, un auteur à succès pour la télévision américaine. Et c’est la troisième fois qu’elle dit « oui ». Mais cette fois-ci, à 36 ans, on apprend dans Voici qu’elle se sent plus mûre, plus sûre de son choix. La cérémonie est restée intime, quelques amis et membres de la famille, Covid oblige. Et qui a découvert le pot aux roses ? Voici Elle ? The New York Times ? Non. Les deux stars avaient choisi d’attirer l’attention sur une association caritative qui distribue des repas aux plus âgés. Les nouveaux mariés lui ont donc donner pour mission de faire l’annonce à leur place, soit un post Instagram, avec une photo d’un ferry new-yorkais légendée d’un « Jost Married ». Vous avez compris la blague ?

Skyfall : le ciel tombe sur la tête de Johnny Depp

La nouvelle est tombée cette semaine, le Pirate des Caraïbes a perdu son procès en diffamation, l’image de « cogneur d’épouse » va donc lui coller à la peau. Son ex, l’actrice Amber Heard s’était épanchée dans l’un des quotidiens les plus lus en Grande Bretagne, « The Sun ». Les journalistes avaient affirmés avoir des preuves en plus de son témoignage et avait qualifié l'acteur de "wife beater". Et voilà, non seulement, le procès est perdu, mais le juge a insisté sur le fait que sur les quatorze épisodes violents décrits dans le journal, douze étaient « substantiellement vrais ». Et selon Voici, en plus de sa réputation, et donc de son boulot, l’ex de Vanessa Paradis va perdre sa fortune : il est condamné à régler la facture de TOUS les frais de justice engagés dans ce procès : les siens (estimés à 6 millions d’euros), ceux de son ex ET ceux du journal. Il ne lui restera plus un (money) penny.

Rien que pour vos yeux : Vincent Cassel en famille au Brésil

En une de Voici, Vincent Cassel s’étale, tout sourire sur une plage brésilienne, et l’hebdo nous déroule l’album de vacances : Sa femme et leur fille ont adopté un « partner look », le même maillot dans deux coupes différentes; Amazonie, 1 an, dans les bras de son père ou de sa grande soeur; la séance de surf gamelle incluse… Une façon polie et officielle de dire : « nous sommes heureux malgré nos trente ans d’écart, passez votre chemin ». On apprend que l’acteur adore l’odeur du Brésil, qu’il est accro à ce pays et qu’il y a même planté des légumes (oui, moi aussi je cherche encore la logique de cette citation). De son côté, Tina Kunakey, avoue vouloir plein d’autres enfants. Alors pourvu que ça pousse !

Quantum of Solace : Phil Collins récupère sa maison

Grâce à Closer, on sait que le chanteur a trouvé un accord avec son coucou d’ex-femme qui vivait dans sa propriété avec son nouveau (très jeune) mari. Elle devra faire ses valises à la fin de l’année. L’Hebdo nous révèle qu’elle demandait 20 millions pour partir, mais pas si Phil a payé. Une quantité négligeable de réconfort donc (oui, c’est la signification de ce titre de 007 aux consonances latines, ne me remerciez pas) au regard des photos tristounettes dévoilées dans Voici : on aperçoit le leader de Genesis affaibli : il sort de sa voiture à l’aide d’une canne, puis est installé dans un fauteuil roulant. Espérons qu’il ne s’agissent que d’une période de convalescence après ses opérations du dos.

Spectre : Friends, Chandler va tout balancer et Monica en a marre de sa relation à distance

Mathew Perry qui a incarné le personnage de Chandler dans Friends pourrait prochainement écrire ses mémoires et révéler ainsi les détails croustillants des coulisses de la série, à commencer par son amourette avec Rachel/Jennifer Anniston. Il aurait eu aussi un gros coup de coeur pour Monica/Courtney Cox mais ils n’auraient jamais conclu. « Il n’aurait même jamais vraiment pu passer à autre chose », disait un proche.

De son côté, la brune du casting se languit du retour de son petit-ami : 7 mois qu’ils ne sont pas vus à cause du Covid. Johnny MacDaid, guitariste irlandais était rentré au pays avant le premier confinement pour les besoins de son groupe et il n’a jamais pu revenir. Gala consacre tout une page à l’emploi du temps de l’interprète de Monica. Elle avoue compter les jours, faire la cuisine, beaucoup, et chanter en duo avec sa fille. Comme nous tous, elle a expérimenté la relation via Zoom, et comme nous tous, elle a trouvé ça pourri.

Ca parait étonnant quand même que personne n’ait le bras assez long pour permettre à ce jeune homme de regagner son foyer. Laeticia, Jalil, vous qui faites ouvrir le Vatican rien que pour vous, vous ne pourriez pas faire quelque chose ?

Moonraker : Nicole Kidman et Keith Urban

A l’affiche d’une nouvelle série avec Hugh Grant, l’actrice australienne fait les titres de la presse people depuis des semaines et son bonheur éclabousse partout. C’est donc au tour de Public de consacrer une longue Interview à l’ex Madame Tom Cruise. Elle est toujours l’amoureuse transie voire lunaire du chanteur Country, Keith Urban. Et elle nous apprend qu’en plus d’être très timide et d’avoir fait du cinéma pour pouvoir embrasser des garçons, elle se replie parfois dans sa chambre et parle seule devant un miroir pour travailler ses rôles, tandis que Monsieur, lui, se planque dans les placards avec sa guitare pour avoir la paix. Heureusement, des rires sont ajoutés entre parenthèses et en italique.

Dangereusement Vôtre : Angelina Jolie en rajoute une couche

Alors que le procès qui devait statuer sur la garde des enfants à été une nouvelle fois reporté, l’actrice charge la mule. Elle a viré un « pitbull du barreau », une avocate qu’elle jugeait trop conciliante avec son ex, et impose un expert en violences conjugales à la barre. Voici croit savoir que la vraie motivation d’Angie pour avoir la garde exclusive, c’est un emménagement à l’étranger (Londres ?), incompatible avec le déplacement des kids une semaine sur deux.

Casino Royale : Martha Louise, Princesse de Norvège se prend pour Kim Kardashian

La fille du Roi Harald V a choisi de participer à une émission de télé-réalité dont elle est le sujet principal. Elle souhaite se mettre à nu et partager avec ses concitoyens, sa « vie d'une manière différente et nouvelle ». Ajoutez à cette info qu’elle est en couple avec un chaman afro-américain dont la BFF est Gwyneth Paltrow, à qui la Couronne a déjà demandé plusieurs fois d’arrêter de détailler sa vie sexuelle avec la princesse, mélangez avec les débuts officiels de l’hériter du trône, Haakon dont Point de Vue détaille la vie ultrabright, qui coche toutes les cases d’une monarchie « à qui tout réussit ». M’est avis que vous obtiendrez un cocktail aussi addictif que le Martini mélangé au shaker et non à la cuillère. A suivre en début d’année prochaine sur la chaine privée norvégienne TV2.

Au service secret de sa majesté : Wiliam et Kate l’ont eu

Le Duc et la Duchesse de Cambridge ont été atteint par le Covid au tout début de l’épidémie. Victime d’une forme sérieuse, William a même éprouvé des difficultés respiratoires, provoquant un coup de chaud au sein de la monarchie. Mais Boris Johnson venait juste d’être testé positif. Soucieux de ne pas provoquer de panique chez les britanniques, la famille royale aurait choisi de garder le secret.

Goldeneye : Brigitte Macron sous haute surveillance

La menace terroriste s'est intensifiée, le confinement s'est durci : résultat notre Première Dame se retrouve cloitrée à l'Elysée. Son agenda a été vidé et elle n'a plus d'autres choix que de répondre au téléphone. Selon Public, "elle croule sous les appels" de libraires, d'artistes, d'intellectuels qui voudraient la faire intercéder en leur faveur auprès du Président pour obtenir des dérogations. Un véritable "bureau des pleurs". Sos détresse amitié, bonjour !

Octopussy : pour sourire ou soulever un sourcil, dernières infos en mode salade de poulpe

François Hollande écoutait Patrick Bruel quand il partait à scooter rejoindre Julie Gayet. Quel titre ? : « L’amant de Saint Jean ». C’est sûr que "Place des Grands Hommes", ç’était moins crédible.

Le parrain de Lily Rose Depp est Marylin Manson, ce chanteur de Hard Rock qui se prend pour l'Antéchrist. On comprend mieux pourquoi la nouvelle égérie de Chanel a l’air constamment apeuré, non ?

Pour Halloween, il y a les rigolotes qui ont joué le jeu, Céline Dion déguisée en Nanny MacPhee, Heidi Klum en mur et Jennifer Lopez en Madonna, période « Like A virgin ». Et les rabats-joie qui se prennent trop au sérieux, Kim Kardashian en costume panthère trop petit pour elle, Nabila en fée clochette, et Emily Ratakojkowski en demi Moore, nue et enceinte. Quels melons !

Kanye West a réuni 60.000 voix aux éléctions présidentielles américaines… No comment.

Sophia Lauren revient à l’écran après dix ans d’absence. A 86 ans, elle joue sous la direction de son fils, dans une adaptation de la « Vie devant soi » pour Netflix.

Jenifer voit la vie en morose. La chanteuse a enfin donné des nouvelles à ses fans, mais elles ne sont pas spécialement réjouissantes. Ses projets sont annulés, sa forme est encore chancelante après le virus, son resto reste porte close. Seule sa marque de déco, Ligati, vendue exclusivement en ligne, vit encore.

« L’espion qu’on aimait »

Evidemment, la mention spéciale hebdomadaire revient à Sean Connery et au titre largement détourné par la presse pour lui rendre hommage. L’acteur écossais est mort à 90 ans et vous saurez tout de son parcours, grâce à vos hebdos. De Paris Match, à Voici, en passant par Public, Closer ou Point de Vue, qu’il est bon de voir ces clichés de sa jeunesse, avec Roger Moore ou Ursula Andress, avec sa femme, une peintre française épousée il y a plus de 45 ans. Ses films, son sourire, cette virilité débordante, son anoblissement en kilt, ses enfants. Quelle vie !