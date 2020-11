De quels gadgets se munir pour affronter le 2eme confinement ?

Atlantico.fr : Quel objet connecté conseillez-vous pour rester en contact avec ses proches pendant le confinement ?

Jérôme Durel : Je conseille le Amazon Echo Show, un écran de visioconférence intelligent. Il intègre Alexa, l’assistant vocal d’Amazon et possède un écran de visioconférence qui permet de rester en contact avec ses proches. Il est assez facile d’utilisation. Comme un assistant vocal classique, on le pilote à la voix ce qui est pratique pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec la technologie. Son pendant chez Google, le Google Nest Hub propose à peu près les mêmes services, mais est piloté via le Google Assistant. Même Facebook s’y est mis, avec le Facebook Portal. Cet écran familial permet aussi bien de regarder des vidéos, écouter de la musique, remplir des fonctions de domotique que de rassembler toute une famille derrière un même écran pour échanger avec ses proches. Le prix varie entre 70 et 200 euros selon le format d’écran choisi.

Quelles applications peuvent-nous aider à gérer son stress pendant cette période anxiogène ?

Il y a beaucoup d’applications liées au bien-être sur le Playstore et l’AppStore d’Apple. Les apps Petit bambou ou 7mind propose ses séances de méditation. RespiRelax+ propose des exercices de respiration basés sur la cohérence cardiaque. Le but étant de respiration sur un rythme reposant pour faire le vide. Ce sont des applications reconnus dans les milieux de la méditation ou du yoga.

Comment s’amuser à distance avec ses amis et ses proches ?

Il y a bien sur tous les jeux vidéo qui sortent sur console. C’est un marché qui fonctionne bien en période de confinement car quand on est chez soi on a plus tendance à jouer aux jeux vidéo.

Pour le grand public, la plupart des jeux société ont leur déclinaison en ligne : Uno, Monopoly ou plus classiques comme les échecs, les dames… Les utilisateurs d’Apple ont accès à Apple Arcade qui est un service de jeu par abonnement sur iPhone avec des centaines de jeux.

Il y aussi une tendance amusante qui consiste à regarder une série ou un film à plusieurs en même temps depuis chez soi, ce qu’on appelle aussi « co-watching ». Tout pendant qu’on regarde le contenu, on peut échanger avec ses amis via un chat ou une visioconférence. L’extension pour navigateur Scener propose ce type de services pour les contenus HBO et Netflix. Netflix et Disney+ disposent de leur propre extension, Netflix Party et Disney Plus Party, à ajouter sur Google Chrome.