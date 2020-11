La Lune en 5 mythes et croyances qui ont la vie dure ; Nasa : la mission de Tom Cruise à bord de l'ISS se précise

La Lune en 5 mythes et croyances qui ont la vie dure

C'est la Pleine Lune, qui, ce 31 octobre, était « super » et même « bleue de sang ». Nos articles ont clairement expliqué que notre satellite est seulement un peu plus gros et un peu plus brillant (ce qui est une bonne occasion d'en admirer la lumière) mais que sa couleur ne changera pas. Décidément, la Lune semble encore aujourd'hui perturber nos intellects... C'est ce que montre cette sélection (incomplète) de croyances autour d'elle, le plus souvent fausses et qu'il semble impossible d'éteindre...

Nasa : la mission de Tom Cruise à bord de l'ISS se précise

L'acteur américain Tom Cruise et le réalisateur Doug Liman devraient rejoindre la Station spatiale internationale à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX, affrétée par Axiom Space. Pendant cette mission d'une durée de dix jours, les deux stars ne vont pas faire de tourisme. Ils tourneront et réaliseront mais ni le scénario ni l'intrigue n'ont été dévoilés.

Ariane 6 ne s’envolera pas avant 2022

L'Europe de l'espace va devoir patienter encore. Des difficultés imprévues conjuguées au contexte sanitaire mondial continuent de retarder le vol inaugural de la fusée Ariane 6. Des défis techniques doivent encore être surmontés et ce retard de presque deux ans sur le calendrier prévu entraînera la bagatelle de 230 millions de surcoût supplémentaire.

Ce système de filtration de l'eau des Mayas est le plus ancien connu

Malgré le climat tropical et la mousson, les Mayas de la cité de Tikal ont trouvé un moyen ingénieux de filtrer leur eau et de la rendre potable. Leur système de filtration est le plus ancien connu à l'heure actuelle.

L'Univers jeune a formé des galaxies étonnamment matures

Des instruments comme Alma nous rapprochent sans cesse plus de l'aube de la formation des galaxies. Les résultats récents de la collaboration derrière le programme d'observation baptisé Alpine montrent à nouveau que les galaxies ont évolué étonnamment vite moins de 1,5 milliard d'années après le Big Bang.

