Laeticia Hallyday craque pour Jalil Lespert; Laetitia Casta attend son 4ème; Kim kardashian fête des 40 ans en string; Jennifer Lawrence invite ses copines dans le lit conjugal; La maitresse de Brad Pitt le plaque pour un vieux; Loana va mieux; Louane bof

Cette semaine, on connait la chanson chez les people ! Comme Shy’m qui annonce sa grossesse dans son dernier clip, chantons ! Et en bonus, un jeu pour meubler ce premier week-end de confinement : retrouver le nom et le titre de toutes les chansons utilisées dans cet article.

Allez, en piste !

Pour une amourette qui passait par là, Laeticia a perdu la tête

Quelques jours à peine après avoir quitté Pascal, Laeticia succombe à Jalil Lespert. Voici, Public et Closer on font leur une, aussi on sait-on un peu plus sur cette divine idylle. Allo, allo, Monsieur l’ordinateur ? Cet été, ils auraient commencé une relation à distance, via textos et visios alors que l’acteur-réalisateur souhaitait travailler sur le premier biopic de Johnny. Le courant passe bien, et vas-y que je commente tes photos sur Insta et que je mets des petits coeurs sous tes posts. « Ce mec est too much, ce mec est trop » se dit Laeticia. Après des heures de chat virtuel, la première rencontre s’est faite à Paris, ces jours-ci. Et Voici dévoile les premiers baisers sur une banquette de resto. Première rencontre, vous avez bien lu, et pourtant tout va très vite ! D’après l’hebdo, les présentations familiales sont même déjà faites : parents, enfants, ex-conjoint (Jalil Lespert a eu une fille avec Sonia Rolland), Mamie Rock et Dédé Boudou : tous sont déjà au courant. Tout ça pour un flirt ! On ferait n’importe quoi !

Shy’m en cloque

Elle a fait un clip / pour dire à ses fans / qu’elle a des envies / balaises.

La chanteuse a voulu révéler sa grossesse dans le clip de sa nouvelle chanson, « Boy », où elle se montre, à la toute fin, le ventre rebondi et nu, le tenant à deux mains. Closer dégouline de compassion, évoquant le « réjouissant baby bump » et la jeune femme sublime en sous-vêtements.

Pourtant le lien n’est pas immédiat quand on voit la vidéo : il ressemble plutôt à une pub ratée pour des produits laitiers… Imaginez plutôt : sur une scène, dans un décor dépouillé, des femmes en body couchées par terre autour de la chanteuse. Shy’m est assise sur une chaise, habillée en costume bleu, et elle tient à la main du lait dans un verre à pied. Bon. Au bout de 47 secondes, un coffret est placé dans sa main, tandis qu’elle nous regarde d’un air entendu. Elle ouvre et caresse des produits de beauté au lait de chèvre, puis continue sa chanson, « Boy, viens voir, Mommy Mommy, tu veux tester, Mais distance en signe de respect ». Un rapport, un lien ? Non, rien de rien, non, je ne comprends rien.

Mais par ailleurs, Hello Sunshine ! Une pluie de baby Love est à prévoir dans les mois à venir comme d’autres idées loufoques car d’autres mamans célèbres attendent un enfant en ce moment. Parmi elles, Laetitia Casta, en couverture de Public. Il ne s’agit pas d’une annonce officielle de l’actrice, mais d’une affirmation du magazine qui aurait deviné son ventre rond lors d’une soirée. D’autres sont un peu moins discrète comme l’influenceuse Emily Ratajkowski qui enchaine les photos d’elle nue, ventre bombé sur les réseaux sociaux, et du coup dans presque tous vos hebdos.

Brad, dès que le vent soufflera

L’acteur peut remettre ses Santiags et son cuir un peu zone, il a pris un vent. Sa Nicole de mannequin s’en est retournée auprès de son mari. Et oui ! La dame était mariée à un berlinois de 68 ans. Un restaurateur dont elle a un fils de 7 ans, et avec qui elle entretient une union libre selon ses dires. L’histoire n’aurait jamais été vraiment sérieuse selon un proche de l’acteur. Mmmh… Un an quand même, et une escapade estival à Miraval. Ils ont du y croire un peu quand même, à l’amour, l’amour dont on parle toujours. Mais voilà, son amourette, qui était trop jolie, vers d’autres conquêtes, bientôt repartit.

Manuel ? C’est toi là-bas dans le noir ?

Mais tu pleures ? Ça n’a pas été la-bas, hein ? Mais qu’est-ce qu’ils comprennent ces espagnols, à part Podemos et Juan Carlos, hein ? et alors, mais qu’est-ce que tu croyais ? Devenir comme ça Manuel le Catalan ? Et bien non, tu es un politique français, tu étais le premier-ministre de François Hollande et tu es rentré à Paris. Tu les entends, Manuel ? Ce sont tes quatre enfants dont tu as souhaité te rapprocher ! Ils ont du te reconnaitre à la gare…

Le Roi de Hollande ne fait rien que des bêtises

Il n’a pas tout mangé le chocolat, mais Willem-Alexander des Pays-Bas et sa femme Maxima ont été contraints de présenter des excuses publiques. Alors que les néerlandais sont invités à annuler leurs voyages non essentiels en raison du Covid, la famille royale a décollé en jet, pour la Grèce où elle souhaitait prendre des vacances. Point de Vue raconte que la polémique a pris une telle ampleur qu’il a fallu refaire les valises à peine 24H après l’arrivée.

« Cela nous fait mal d’avoir trahi votre confiance » dit le Roi. Ça lui fait mal une deuxième fois alors, car cet été, déjà en Grèce, il avait choqué ses concitoyens en posant avec un restaurateur, collé-serré et sans masque. Oups, he did it again !

Jennifer Lawrence, voulez-vous coucher avec moi, ce soir ?

L’actrice apprécie toujours de bonnes vieilles soirées pyjamas avec ses copines. Sur le site du Daily Mail, on apprend qu’elles sont organisées toutes les semaines avec Emma Stone ou Amy Schummer entre autres. Et de son coté, Voici nous raconte qu’il y a peu, l’une de ces jeunes femmes s’est pointée à l’improviste et qu’elle est restée toute la nuit, chassant le mari du lit conjugal, relégué dans la chambre d’amis. Rassurez-vous, il serait tout à fait consentant.

Work, work, work, work, work : Kate et William recrute

Travailler, c’est trop dur, mais voler c’est pas beau alors si vous souhaitez travailler dans la résidence officielle des Cambridge, un poste d’agent d’entretien/ménage est à pourvoir. Les candidatures sont à déposer jusqu’au 7 Novembre. Une tâche qui peut s’avérer assez vaste, quand on sait qu’entre Windsor et Buckingham, il aura fallu 2 jours pour régler les 1100 horloges à l’heure d’hiver.

Happy Birthday to you ! Kim a reçu un hologramme pour son anniversaire

Quel étrange (et glauque) cadeau ! Kanye West, qui définitivement se prend pour Dieu a offert à sa femme un hologramme de son père mort. It’s close to midnight, et Robert Kardashian est apparut sur une scène, s’est adressé à sa fille, la congratulant d’avoir bien grandi. Les invités, sans doute aveuglés par le faste du week-end auquel ils étaient invités, ont trouvé ça très beau, touchant. Ohé, Ohé ? C’est le soleil des Caraïbes qui vous tapent sur la tête ? Ils étaient une trentaine, affrétés par la star de télé-réalité, sur une ile privée. Au programme, Spa, vélo, baignade avec les baleines, des diners, et de nombreuses séances photos partagées évidement sur les réseaux sociaux. Mais les internautes ont tout de même copieusement critiqué ce déplacement et son déluge de luxe au moment où le monde entre en récession, elle.fr annonçant tout de même une escapade de 5 jours à 1 million de dollars. Tikalikatam, tikalikatam.

Prince Andrew : et tu hors de ma vue

(Que ceux qui n’ont pas d’ados à la maison me pardonne, ce titre là ne doit pas du tout leur parler, et grand bien leur fasse…)

En Egypte ancienne, on dirait que les Cartouches du Prince Andrew sont peu à peu martelés au burin pour l’effacer de l’Histoire. Point de Vue nous rapporte qu’empêtré toujours plus dans l’affaire Epstein, le deuxième fils d’Elisabeth II commence à être tenu à l’écart, voire oublié. Ca commence par des cartes postales à son effigie qui ne sont plus disponibles, retirées de la vente. Ensuite, ce sont les festivités pour ces 60 ans qui sont annulées. Et en Juillet, il est carrément absent des photos officielles du mariage de sa propre fille. Andrew qui ?

Melania Trump, la poupée qui fait non

Pour Voici, qui s’est lancé dans une série sur les femmes de milliardaires, la First Lady n’est pas juste potiche. C’est même une poupée qui fait non. Sa position lui a permis de gagner sur plusieurs tableaux et elle semble négocier avec son mari comme le ferait n’importe lequel de ses collaborateurs. Elle a par exemple obtenu la nationalité américaine pour ses parents, quelques mois après son arrivée à la maison blanche. Et puis, on apprend aussi qu’elle a souhaité renégocier son contrat de mariage, pour éviter que son fils ne soit lésé et c’est seulement quand l’arrangement a été signé qu’elle aurait accepté d’emménager à Washington. Femme ayant réussi l’amalgame de l’autorité et du charme.

Deux nouvelles Barbies : Hello Dolly !

Les poupées Barbie compte deux nouvelles effigies : Claudia Schiffer et Elton John. Enfin, dans le premier cas, Mattel n’a pas eu à trop se fouler : elles sont blondes, elles ont les yeux bleus, elles sont belles, filiformes. L’hommage imaginé pour les 50 ans du mannequin allemand tient plus dans la tenue de la petite poupée américaine : une robe Balmain en crochet et des escarpins noirs, sa tenue préférée reproduite en mini. Pour Elton John, il y a eu clairement plus de boulot. Et le résultat parait être conforme à ce qu’attendait le chanteur qui a « activement collaboré » nous dit Closer. Et c’est bien Barbie, et non Ken qui endosse le rôle de Sir John : Chapeau melon, lunettes rose, blouson arc-en-ciel, cheveux longs et super frisés… Et cette fille là, mon vieux, wouah, elle est terrible !

Louane : le blues, ça veut dire que je t’aime

La chanteuse vient d’avoir un bébé et à tout juste 23 ans, elle exprime franchement ces doutes sur la vie de couple. Elle est même lucide sur ces propres capacités à vivre sereinement en amour. Il en résulte pour Public une petite baisse de régime. "Louane donne l’impression de marcher sur des oeufs ». Baby blues ou maturité ? Qui saura, qui saura, qui saura ?

Hello, it’s me ! La mère de Loana a enfin pu l’avoir en ligne

et nous donne des nouvelles ! Après 3 semaines d’internement, sans téléphone, et sans visite, Loana semblait aller mieux. « Elle avait une meilleure voix. » Public nous fait le compte-rendu de sa conversation avec Violette et apparemment, les bisbilles avec son ex, avec un entourage toxique, continuent. Loana qui sortira probablement ces jours-ci va devoir faire le ménage. Nétwayé, baléyé, astiké, Kaz la toujou penpan !

T'en va pas... Samia Nasri quitte « Plus belle la vie »

Si tu l’aimes, t’en va pas… Samia Nasri ne fera plus parti de l’histoire de Plus Belle la vie. Fabienne Carat incarne celle qui fut policière et coach sportive depuis 15 ans et entend reprendre sa liberté, sans drame, sans larme. Et elle divulgache un peu sa sortie, dans Closer : « Tout va bien se terminer pour (Samia), tant qu’elle n’est pas morte, la porte reste ouverte. » Je reviendrais p’têt dans un jour, un mois, un an.

Pas de mention spécial aujourd’hui, mais une proposition de mantra : « Resiste ! Prouve que tu existes ! Cherche ton bonheur partout, (…) Bats-toi, signe et persiste ! »