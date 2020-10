Climatisation à moindre impact : de nouvelles peintures pour bâtiments pourraient permettre de rafraîchir les immeubles

Atlantico : Des scientifiques de l’Université de Purdue ont développé une peinture ultra blanche qui permettrait de rafraichir les immeubles. En quoi ça consiste ?

Jonathan Paiano : L’idée est de produire une peinture dont les propriétés optiques permettent de réfléchir la lumière du soleil avec une très grande efficacité. Dans ce cas, les chercheurs ont atteint une efficacité supérieure à 95%. Grâce à cela, le rayonnement ne peut plus chauffer autant la surface, qui d’ailleurs dans ce cas dégage également de la chaleur par transfert radiatif (ou refroidissement radiatif).

Pourquoi est-ce important de rafraichir les immeubles ?

Comme expliqué dans mon article sur Trust My Science, à l’heure où le réchauffement climatique nous demande d’innover et de trouver des solutions plus durables pour subvenir à nos besoins énergétiques (ce qui inclut le fait de chauffer et refroidir nos habitations), ce genre d’innovations agissant directement sur l’efficacité énergétique des bâtiments est plus qu’encourageant, surtout dans les pays en développement, où les moyens techniques sont plus rudimentaires.

Cette peinture permettrait d’obtenir une économie considérable sur la climatisation, s’élevant à environ 40 euros par mois de dépense énergétique pour une maison typique de 200 mètres carrés.

Les scientifiques cherchent à développer ce type de peinture depuis les années 70. Pourquoi les anciennes recherches n’ont pas fonctionné ?

Cette peinture utilise une disposition moléculaire particulière à base de carbonate de calcium. Les chercheurs ont réussi à distribuer de façon homogène des particules de différente taille, ce qui permet de traiter différentes longueurs d’onde et d’obtenir l’efficacité annoncée. En plus de produire cela en laboratoire, il faut penser à l’industrialiser. Et jusqu’ici, je ne pense pas que nos technologies et connaissances le permettaient... Mais il s’agit aussi simplement de l’effet de la recherche dans le domaine, qui dure depuis des années et qui a permis d’aboutir à un produit efficace et utilisable, essais après essais.