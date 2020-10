Quand un gros œil surveille les minutes et quand le ricin tisse les bracelets : c’est l’actualité des montres

AWAKE : Une nouvelle sobriété verte…

Il se pourrait que cette montre Awake .01 soit, à ce jour, la montre-bracelet qui affiche plus faible impact environnemental de toute l’offre horlogère. Une proposition qui est à l’honneur de la jeune marque indépendante française Awake – celle dont le président Macron avait fait la promotion au dernier Sommet de Biarritz (Atlantic-tac du 31 août 2019). Cette éco-innovation est difficile à prouver : aucune marque de montres n’a jamais produit la moindre étude sur l’emprinte carbone réelle de sa production ! Créditons cependant Awake d’aller très loin dans ce domaine, en n’utilisant que des matériaux recyclés (un plastique fabriqué à partir de filets de pêche abandonnés en mer, récupérés et transformés, avec des fibres naturelles de ricin pour le bracelet) et en choisissant l’énergie solaire pour assurer le fonctionnement de la montre (pas de pile, juste de la lumière). La montre y gagne une agréable légèreté au poignet (29 g) et un non moins agréable sentiment de bonne conscience écologique [même l’emballage a l’âme verte : il est réalisé en fibre de canne à sucre biodégradable et compostable]. On ne va pas tomber à la renverse pour ce qui concerne le style de la montre, mais il affiche cette nouvelle sobriété esthétique qui n’évite de verser dans l’austérité qu’en respectant les codes de l’horlogerie traditionnelle. Dernière bonne action : ce concentré d’intelligence environnementale ne vous coûtera que 280 euros. C’est à la fois beaucoup pour une montre en « plastique » et finalement peu au regard du sentiment qu’elle procure d’appartenir l’élite éclairée de ce millénaire naissant…

BELL & ROSS : le sport chic en mode chrono…

L’évolution de la marque française Bell & Ross vers un style moins « militaire » et plus « urbain » se fait plus sensible de saison en saison, en particulier grâce à cette collection BR 05 qui a réussi l’alliance d’une allure « instrumentale » (le carré emblématique de Bell & Ross) et des codes du sport chic contemporain (simplicité formelle, hyper-lisibilité du cadran, bracelet en acier intégré au boîtier). Le nouveau chronographe BR 05 vient logiquement compléter cette gamme sportivo-citadine, servie ici par une vidéo publicitaire remarquable (décodage Business Montres du 22 octobre). Le volume reste raisonnable (42 mm) et l’épaisseur maîtrisée. La mécanique suisse apporte sa touche de précision et de fiabilité. Les deux compteurs en « coussin » composent harmonieusement avec la dialectique du carré et du rond qui marque cette collection. On notera la parfaite intégration des poussoirs d’un chronographe qui ne vous délestera que de 5 400 euros (bracelet caoutchouc) pour vous accompagner longtemps, à pied, à vélo ou en hélico –mais toujours en chrono…

MASSENA LAB : La troublante asymétrie d’un compteur…

Les ateliers créatifs sont à la mode chez les amateurs d’horlogerie, qui y trouvent ces petits détails esthétiques qui chavirent les cœurs, cette touche d’authenticité « artisanale » dans la démarche [le goût du travail bien fini et du « radicalisme » des exigences], ces citations vintage qui rassurent et ces prix raisonnables qui étaient ceux des marques avant qu’elles ne prennent la grosse tête du fait de leur mondialisation. Ces « laboratoires » d’artisans créateurs rappellent les « vins de garage » qui ont marqué l’histoire de l’œnologie, avec leurs qualités superlatives, leur sens de la séduction [du palais au poignet, ce n’est guère différent] et l’emballement de la demande qui épuise en quelques jours les faibles quantités proposées. Le Massena Lab – new-yorkais pour l’adresse postale, suisse pour l’instinct horloger, français pour le goût du style (normal, le créateur est franco-américain) – est un des meilleurs représentants de cette « horlogerie de garage » : la nouvelle Uni-Racer s’inspire de l’Uni-Compax lancée en 1963 [abandonnée en 1965 !] par la légendaire marque Universal Genève – une montre surnommée The Big Eye (« L’œil géant ») en raison de son compteur de droite surdimensionné – on y décompte les trente minutes du chronographe. Le tout était de respecter dans les moindres proportions l’esprit et la lettre de cette montre, tout en l’adaptant à une taille (39 mm) et à une qualité de fabrication plus contemporaines. La couleur bleutée des aiguilles d’origine a été respectée dans ses moindres nuances. Sur ce mouvement évidemment suisse, le Massena Lab a pensé à tout améliorer, jusqu’au fonctionnement des poussoirs, d’une enviable douceur. Ultime détail, auquel on reconnaît la belle « horlogerie de garage » : ce chronographe qui va faire saliver de gourmandise tous les collectionneurs, est proposé à un prix « magique d’environ 3 500 euros – soit la moitié, sinon le tiers des chronographes signés par les plus grandes marques…

DE BETHUNE : Le sous-marin roussi à la flamme…

Si, si, cette DB28GS proposée par De Bethune est bien une montre de plongée, étanche à 105 mètres, avec une lunette tournante intérieure. Ceux qui la descendront à cette profondeur pourront vérifier que son surnom de « Yellow Submarine » (« sous-marin jaune ») n’est pas usurpé : tous les plongeurs rêveraient d’en tester, dans ces conditions extrêmes, l’éclairage intérieur, basé sur le principe de la dynamo qui éclaire, par exemple, les vélos. On appuie sur le poussoir situé à six heures et une dynamo miniaturisée éclaire fugacement la montre et permet de lire l’heure, même dans la plus sombre des pénombres. Au fait, pourquoi jaune ? Parce que le boîtier de cette montre est en titane et que le titane change de couleur quand on le chauffe, en passant par différentes nuances de gris, de bleu, de rouge et de jaune : la performance est de maîtriser cette chauffe du titane – qui est une oxydation – au degré près et de la maintenir pour donner à tout le boîtier une teinte solaire uniforme. Inutile d’ajouter qu’on ne peut produire que des quantités très limitées de telles montres de plongée, forcément tarifées à des niveaux qui n’en font pas les « plongeuses » de M. Tout-le-monde…

BVLGARI : Aux couleurs du drapeau italien…

Si la nouvelle montre Aluminium de Bvlgari s’est imposée comme une des stars de la rentrée horlogère, la nouvelle version dédiée aux Frecce Tricolori [l’équivalent italien de la Patrouille de France] est d’autant plus convaincante que son esthétique très réussi va permettre de récolter des fonds qui iront à trois hôpitaux pour les enfants italiens – c’est une initiative de l’Armée de l’air italienne pour célébrer le centenaire de la proclamation de Vierge de Lorette. Aux couleurs du drapeau italien, cette édition tricolore pour les Frecce Tricolori est particulièrement élégante : comme c’est pour la bonne cause, elle sera vite préemptée par les collectionneurs – elle est sans doute sur liste d’attente ! Cette série limitée conforte la place de la maison Bvlgari au premier rang des marques d’horlogerie qui ont consenti un effort charitable particulier au cours de cette année 2020, en prenant des initiatives pour créer des lignes de production de gel hydroalcoolique ou en aider les soignants des hôpitaux, en Suisse comme en Italie…

• LE QUOTIDIEN DES MONTRES

