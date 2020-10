Thales Alenia Space va construire les deux modules européens de la station spatiale lunaire de la Nasa ; La start up Earthwake transforme le plastique en carburant !

Thales Alenia Space va construire les deux modules européens de la station spatiale lunaire de la Nasa

L'Agence spatiale européenne donne le coup d'envoi de sa participation au programme Artemis de la Nasa. Elle sélectionne Thales Alenia Space pour la réalisation des modules d'Esprit et I-HAB de la future station spatiale lunaire LOP-G (Lunar Orbital Platform - Gateway). Nos explications et l'éclairage de Franco Fenoglio, chef des programmes des transports et des vols habités chez Thales Alenia Space.

La start up Earthwake transforme le plastique en carburant !

Comme chaque année, le concours EDF Pulse récompense les pépites françaises et européennes qui répondent aux défis de demain. 12 finalistes ont été sélectionnés dans trois catégories, et un Prix du Public sera décerné à la start-up ayant remporté le plus de votes. À vos souris !

Un robot extraordinaire prêt à explorer les pentes les plus raides du Système solaire, la preuve en images

DuAxel est le couronnement de 30 ans de développement. Ce robot modulaire tout-terrain développé par la Nasa est capable d'arpenter les zones les plus difficiles d'accès et pourrait bientôt explorer les pentes martiennes pour y recueillir des données inédites.

Un concept inédit de l'ESA pour l'exploration robotique de la Lune

L'ESA ne veut pas seulement aller autour de la Lune. Elle souhaite également s'y poser. D'où sa décision de financer l'étude d'un alunisseur multi-rôle capable de transporter jusqu'à 1,7 tonne de fret vers n'importe quel endroit de la surface lunaire. Intéressons-nous au concept d'Airbus avec Didier Schmitt, coordonateur pour les activités d'exploration robotique et humaine à l'Agence spatiale européenne.

Bételgeuse continue de nous surprendre

Bételgeuse a beaucoup fait parler d'elle depuis un an, alors que sa luminosité avait mystérieusement diminué. Aujourd'hui, elle revient sur le devant de la scène. Une étude montre que la supergéante rouge est plus petite et plus proche de nous que les astronomes le pensaient.

