Gérald Darmanin & Brad Pitt bientôt papas, M. Pokora bientôt marié; Voici pense que le bébé de Laura Smet s'appelle Léo, Closer Jean-Philippe; Adele aurait succombé au charme de l'ex (cogneur) de Rihanna; Kanye West propose l'union libre à Kim Kardashian

Cette semaine nos people se préparent pour l’hibernation et le couvre-feu ! Il est largement temps de nidifier, de trouver son doudou, voire de s’y accrocher avant l’hiver ! Nouveaux couples, naissances, romances, les hebdos vont puiser la chaleur où ils peuvent quitte à en faire des caisses !

Elodie Frégé et Grégory Fitoussi : chauds les marrons chauds !

Ils sont beaux et ils se sont fait griller près de la sortie du métro ! Elle est chanteuse, il est acteur, quand ils étaient jeunes, ils ont tous les deux débuté sur TF1, elle à la Star’Ac, lui dans « Sous le soleil ». Ils se connaissaient depuis longtemps, mais jusqu’ici, les planètes ne s’étaient jamais alignées correctement. Et maintenant, ils sont ensemble depuis 1 mois ! Voici, qui en fait sa une, nous en apporte la preuve en paparazzade. Ils apparaissent élégants, marchant dans les rues de Paris, comme vous et moi, fumant, parlant au téléphone, s’enlaçant. Elle en rousse, lui avec une casquette de gavroche, elle en trench, lui en jean. Une sorte de nouveaux Charlotte et Yvan, mais version popu. Un couple dont Voici nous assure qu’il pourrait devenir sérieux. Ils seront bien cet hiver, se dévorant du regard en soufflant sur leur soupe, non ?

Autre mag, autre couple à la une : Mat Pokora et Christina Milian se marient !

C’est le scoop de Public. Bon, bien sûr, à la lecture de l’article, il apparait que la date n’est pas vraiment fixée et que les conjoints n’en auraient peut-être même pas discuté. Mais quelle importance ! Ils viennent d’avoir un bébé, et la déclaration de la musicienne nous fait fondre : » Après les millions de crapauds que j’ai embrassés, j’ai enfin trouvé mon Prince ». Voici de son côté, évoque une Interview où l’actrice américaine, parlant du mariage, indique seulement « ça pourrait arriver (…) j’y suis absolument ouverte ». Voilà qui est dit ! Tous les messieurs rêveraient d’avoir cette certitude avant de faire leur demande. Allez Mat : Y a plus qu’à !

Russel Crowe pourrait servir de couverture chauffante

Direction l’Australie, où Russel Crowe a été vu collé-serré avec une jeune femme de 30 ans, sur un cours de tennis en Australie. Et on peut dire qu’il a bien besoin d’exercice… Dans une série photo dévoilée par Voici, Closer et Public, il apparait obèse, barbe blanche et frisée, catogan flapi et lunettes de vue vissées sur le nez, bref, une étrange ressemblance avec notre Carlos. Douceur au touché et envergure idéale pour se protéger des coups de froid, ce rôle du patron de Fox News qui lui a fait prendre 40 kg est une aubaine pour l’hiver ! Croisons les doigts pour qu’au printemps prochain, au sortir de la grotte, post-hibernation, il laissera à nouveau la place à Maximus le Gladiateur !

Kanye West, lui a déjà trop chaud

Pour essayer d’amadouer sa femme, avant qu’elle ne lance une procédure de divorce, il lui propose d’être un couple libre. C’est chic. Kim Kardashian n’aurait pas du tout apprécié. Elle lui donne deux mois pour remonter la pente. « Si tu reviens j’annule tout ! » Si jamais il devient président en Novembre (aucune chance, ne vous inquiétez pas), il pourra demander des conseils de couple à Nicolas Sarkozy !

Certains petits malins prennent une dernière bouffée d’air chaud

Dominic West s’offre une escapade amoureuse et médiatique, mais pas avec sa femme. Pas de pot pour l’acteur de la série « The Affair », il est pris la main dans le sac. Voici dévoile des photos du couple à Rome, à deux sur une trottinette et s’embrassant à la terrasse d’un resto. Pas très élégant pour Madame. Dominic West est parait-il, rentré ventre à terre en Angleterre pour éteindre le feu.

Adele chauffe l’ex de Rihanna

Une visite nocturne remarquée au domicile de la chanteuse et il n’en faut pas plus à Public pour nous informer sur la liaison secrète qui nait entre elle et Chris Brown, le rappeur cogneur - souvenez-vous, c’est lui qui a défiguré Rihanna à coups de poing. Une idylle qui parait d’autant plus improbable quand on découvre le seul cliché des deux tourtereaux dans Voici : une vielle photo qui date d’avant le régime d'Adele, mal fagotée dans une robe tapisserie, les genoux pliés pour se mettre à la hauteur du chanteur, on dirait Laurel et Hardy. Pourvu qu’il ne s’agisse que d’une réunion de travail. C’est possible, si c’était pour se connecter en zoom avec P.Diddy à L.A, non ?

Ophélie Meunier est aussi belle que bonne au tennis. La présentatrice d’M6 a gagné un tournoi caritatif en marge de Roland Garros. En double avec Paul-Henri Mathieu, elle a vaincu la paire Amir/Pauline Parmentier. Du coup, elle apparait dans Closer et Voici, en tenue, pugnace, déterminée, réchauffée.

Après ceux qui se collent, voilà ceux qui nidifient

Un nouveau Smet est arrivé et pour une fois, il ne s’agit pas d’un album posthume de Johnny ! Laura a donné naissance à un petit garçon et il s’appelle Jean-Philippe… Non, Léo… Attendez…? Pour Voici, c’est Léo, hommage à Johnny dont c’était le deuxième prénom. Mais pour Public, c’est Jean-Philippe, hommage à Johnny qui s’appelait ainsi dans le civil ?? En tout cas, pour les deux magazines, Laura y tenait, à rendre hommage à son père. Bon, ben bienvenue à Léo Jean-Philippe Didier Smet Lancrey-Javal… C’est sa maitresse de CP qui va être contente…

Tant qu’on est au rayon layette, réjouissons-nous également d’une autre naissance, annoncée cette fois-ci dans le foyer de Gérald Darmanin. Alors qu’il vient à peine de se marier - en août, et d’avoir 38 ans - la semaine dernière, le ministre de l’Intérieur va être papa pour la première fois. Le bonheur en cascade, pourrait-on dire. Sa compagne depuis 10 ans, Rose-Marie Devillers accouchera au printemps.

Phil Collins veut récupérer le sien, de nid et expulser le coucou qui s’y trouve

Le chanteur veut virer son ex de chez lui, en Floride car il n’a pas supporté qu’Orianne Cevey se remarie en secret cet été, alors qu’elle était partie, soi-disant, pour affaires. A 69 ans, il espérait sans doute qu’elle retomberait à nouveau sous son charme, malgré leur divorce il y a plus de 10 ans, et des millions de livres de pension alimentaire. Orianne Cevey habite toujours la villa de Miami, mais elle a fait changer tous les codes de sécurité.

C’est bon, vous êtes bien installés devant la cheminée ? Ajustez le plaid sur vos pieds, et prenez exemple sur Brigitte Macron qui partage son tuyau pour ne pas avoir le blues quand son homme lui manque : elle s’asperge d’eau sauvage, le parfum du Président. VSD consacre un grand papier retrospective sur la Brigitte’s touch, notre première Première Dame, puisque c’est elle qui a officiellement clarifié ce rôle, quelques mois après son arrivée à l’Elysée.

Allez, resservez-vous un peu de chocolat chaud, parce que voilà (quand même) les mauvaises nouvelles

Le père de Britney Spears ne la lâchera pas de sitôt. La chanteuse essaye depuis des mois de retrouver sa liberté financière mais elle vient de prendre un coup dans le dos : selon son propre avocat, elle est comme une « patiente dans le coma ». Le conseiller s’exprimait devant un tribunal arguant que sa cliente était incapable de venir se défendre ou de faire avancer sa cause en signant des papiers, étant trop fragile psychologiquement. Closer nous annonce aussi que Britney ne veut plus remonter sur scène.

Jennifer a le Covid

Testée positive 2 jours avant avant la finale de The Voice Kids, elle a provoqué un véritable drama. Il a fallu tester toutes les équipes qui avaient été en contact avec elle pendant les répétitions, en urgence sous peine de devoir reporter la finale. 80 personnes au total (on parle des files d’attente devant les labos, ou pas ?). Julien Doré a accepté au pied levé de boucher les trous— au passage, il semblerait qu’il ait raté son entretien d’embauche. Après samedi, Voici nous annonce qu’il n’a pas convaincu, et que la production ne lui donnera pas de siège de coach dans une saison future). Et enfin Maitre Gims, guest-star du show, a exigé que sa loge soit entièrement désinfectée une deuxième fois, sous ses yeux. La confiance règne.

Christine Kelly, enfant battue et séquestrée

La présentatrice de Cnews expose à Gala son enfance ravagée et une fausse couche douloureuse. Séquestrée et battue, ses parents avaient tout l’air d’être des tortionnaires. Ils ouvraient son courrier, et lui interdisaient toute vie sociale allant la chercher tous les jours à l’université. Pardonner et avancer : un mantra qui a réussi à la première présentatrice noire de métropole, en 1980… Ah non pardon, en 2000.

Renaud hospitalisé

Gros coup de stress autour du chanteur cette semaine. Hospitalisé pour un emphysème pulmonaire, Lola, sa fille de 40 ans, s’était précipité à son chevet, près de Montpellier, laissant craindre le pire. Heureusement, Renaud va mieux, la clinique l’a même laissé sortir mercredi, avec l’ordre d’aller à la piscine et de se calmer sur la clope. C’est sûr que 4 paquets par jour, c’est un poil trop. Peut-être que comme Lucky Luke, il arrivera à mâchouiller un brin de paille à la place…

La mention spéciale de la semaine est pour Nicole Kidman

La froide australienne ne s’étend jamais sur la vie de couple qu’elle a mené avec Tom Cruise. Elle a pourtant fait une petite exception récemment et c’est Gala qui nous l’apprend : les deux acteurs partageaient un passe-temps, ils « s’adonnait à des courses de karting ». On les imaginait plutôt dormir dans des caissons hyperbare, faire des messes noires où Dorian Gray leur donnait des leçons de peinture ou plus simplement se baigner dans du lait d’ânesse vierge, mais non. Ce sport leur permettait de "se détendre » notamment au cours des 2 années du tournage éprouvant de « Eyes Wide Shut ». L’histoire ne dit pas si Tom portait une casquette et une salopette rouge et si Nicole jetait des peaux de bananes sur la piste, #Mario&Peach.

Et n’oublions pas : le Prince Harry s’est mis à la médiation, Brad Pitt et Nicole Poturalski seraient prêts pour un bébé, Sophie Marceau a perdu son père, Tom Cruise, 58 ans, continue de faire les cascades de Mission Impossible, Christophe Lambert porte des verres bleus depuis qu’il a 7 ans, Estelle Lefebur fait ses débuts sur les planches, Blaise Matuidi joue à l’Inter-Miami, le club monté par David Beckham, Laeticia Hallyday est revenue en France avec 5 énormes valises et ses filles et Nicolas, d’Hélène et les garçons, a une nouvelle copine.