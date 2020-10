iPhone 12 : quasiment un appareil photo

Atlantico.fr : Demain, mardi 13 octobre à partir de 19 heures, nous allons découvrir la seule vraie révolution de l’année : les caractéristiques de l’iPhone 12. Après douze (ou plus) de modèles, qu’est ce que la série 12 peut encore apporter au produit phare d’Apple ?

Gilles Dounès : On peut déjà dire que le processeur sera plus puissant. Il a été présenté le 15 septembre dernier avec l’iPad Air.

Les écrans disposeront d’un rafraichissement plus important avec une qualité bien meilleure pour l’iPhone Pro. Cette dernière ne sera par contre pas disponible de suite. L’appareil photo également va connaître une vraie amélioration et on parle d’un ralenti « slow motion ». Ce type de modèle n’est pas labellisée Pro pour rien et un grand nombre de professionnels l’utilisent pour la photo. C’était le cas pour la photo et désormais avec l’iPhone 12, je pense que de plus en plus de personnes l’utiliseront professionnellement pour la vidéo.

Les limites sont de plus en plus floues entre smartphone et reflex ainsi que les caméras dédiées.

Le but d’Apple est-il que la frontière entre la caméra, l’appareil photo et l’iPhone n’existe plus ?

Il y a une demande des professionnels de ce côté là car c’est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre qu’un Reflex. La différence entre les autres iPhone et les modèles Pro se fait au niveau du troisième objectif qui permet de faire du grand angle et du très grand angle. Le cabinet Morgan Stanley a l’air de dire que les modèles commercialisés par la marque à la pomme seront les plus significatifs jamais commercialisés par la marque. C’est un outil de travail mais aussi un téléphone qui devrait embarquer la 5G.

La 5G est un enjeu mais il est aussi un repoussoir pour tout un tas d’anti technologie. Les enjeux sont surtout industriels pour la 5G avec la supply chain ou la voiture.

Qu’en est-il de la batterie, point faible de nombreux modèles d’iPhone ?

La batterie serait éventuellement réduite mais il n’y a rien de sûr. Pour voir cela il va falloir voir les téléphones et les tester. Les puces à l’intérieur vont apporter de la puissance supplémentaire pour les développeurs de jeux en réalité augmenté. On joue désormais beaucoup sur iPhone. C’est un champ qui reste encore à inventer et à développer. Nous allons voir si tout tient la route car nous sommes encore au début de cette nouvelle ère pour l’iPhone.