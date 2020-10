Mars est au plus près de la Terre : c'est le moment de l'observer ; Le LHC découvrira-t-il la matière noire avec des ordinateurs quantiques ?

Mars est au plus près de la Terre : c'est le moment de l'observer !

Dans quelques jours, le 13 octobre, Mars sera en opposition. Une semaine avant, la distance entre nos deux planètes ne sera que de 62 millions de kilomètres. La meilleure période pour l'observer a commencé ! Dans la nuit du 2 au 3 octobre, la Lune rend visite à la Planète rouge.

Lire la suite sur Futura Sciences

Le LHC découvrira-t-il la matière noire avec des ordinateurs quantiques ?

Après la révolution quantique basée sur le laser et les semi-conducteurs, une autre se profile de plus en plus clairement à l'horizon avec les technologies et les théories de l'information quantique. On a déjà utilisé un calculateur quantique pour chasser le boson de Brout-Englert-Higgs, et le Cern se penche de plus en plus sérieusement sur les ordinateurs quantiques pour chasser dans un futur proche des particules de matière noire.

Lire la suite sur Futura Sciences

Une supernova a explosé à proximité de la Terre il y a seulement 2,5 millions d'années

C'est en analysant une croûte de manganèse avec une précision incroyable que des physiciens l'ont découvert. Une étoile a explosé en supernova à proximité de la Terre... il y a environ 2,5 millions d'années.

Lire la suite sur Futura Sciences

Découvrez les toilettes ultra-perfectionnées... à 20 millions d'euros qui décollent pour la Station spatiale cette nuit

De nouvelles toilettes doivent bientôt être livrées dans la Station spatiale internationale (ISS). Si elles étonnent par leur prix, elles apportent surtout davantage de confort pour les astronautes et permettent aussi de mieux recycler leurs déchets.

Lire la suite sur Futura Sciences

Fusion nucléaire : le réacteur Sparc du MIT devrait bientôt fonctionner

La fusion nucléaire contrôlée, c'est le rêve des physiciens. La promesse d'une énergie propre et illimitée. Et de nombreuses équipes travaillent aujourd'hui à développer des réacteurs à fusion nucléaire capables de produire ainsi de l'électricité. Un consortium vient tout juste de publier des résultats qui montrent que leur projet devrait pouvoir aboutir.

Lire la suite sur Futura Sciences