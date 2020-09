Débris spatiaux : la Station spatiale a évité la catastrophe pour la 3e fois cette année ; Un détecteur de vie extraterrestre qui tient dans une boîte à chaussures !

Débris spatiaux : la Station spatiale a évité la catastrophe pour la 3e fois cette année

C'est la troisième fois, cette année, que l'ISS doit manœuvrer pour éviter un débris spatial, sans compter les menaçantes conjonctions potentielles au quotidien. La densité de fragments et de débris d'anciennes fusées ou de satellites lancés depuis six décennies est telle que les objets spatiaux se comptent par milliers. Outre des moyens financiers réadaptés au contexte, la Nasa souhaite transférer cette surveillance spatiale auprès d'un service civil.

Un détecteur de vie extraterrestre qui tient dans une boîte à chaussures !

Des chercheurs ont inventé un mini laboratoire, entièrement automatisé, capable d'effectuer des analyses biochimiques avancées. De quoi détecter des biosignatures de manière extrêmement sensible. L'appareil, très compact, pourrait embarquer à bord de futurs rovers martiens ou au-delà.

Vénus : cette entreprise privée pourrait être la première à y trouver des traces de vie

Et si la Nasa et l'Europe se faisaient doubler par une petite entreprise privée ? Dans la course à l'exploration interplanétaire, Vénus avait été quelque peu délaissée. Mais les récentes découvertes de traces de vie possibles ont relancé la machine à rêver. Dans les starting blocks depuis deux ans, Rocket Lab se sent pousser des ailes et envisage d'explorer Vénus avec sa sonde d'ici 2023.

M51-ULS-1b : la première exoplanète découverte dans une autre galaxie ?

Ce n'est pas la première fois que des astronomes annoncent la détection de la première exoplanète dans une autre galaxie mais les précédentes découvertes se sont révélées douteuses ou mal fondées. Toujours est-il qu'aujourd'hui un nouveau candidat est sur le devant de la scène dans la galaxie du Tourbillon et, curieusement, c'est le satellite Chandra qui aurait permis sa détection... en rayons X !

Le trou noir supermassif M87* « filmé » en pleine activité par l'EHT

Les succès remportés depuis plus de 50 ans par la théorie de la relativité générale sont un tribut au génie créateur et rebelle d'Albert Einstein. Mais ces succès reposent aussi sur des tests de plus en plus rigoureux et l'un des derniers en date concerne les images que commence à livrer l'Event Horizon Telescope concernant le trou noir supermassif M87*. On commence même à pouvoir en faire des films montrant son activité.

