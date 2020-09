Yannick Noah se fait plaquer; Julien Doré réfléchit à l'adoption d'un enfant avec Francis Cabrel, Jean Dujardin & Nathalie Péchalat en attendent un 2éme: Kanye West pense être le Moïse du peuple noir, Carla Bruni que Nicolas S. écrit comme Balzac

La femme de Yannick Noah est partie

Sortez vos mouchoirs : Yannick Noah (60 ans) est célibataire si l'on en croit la Une de Voici. Sa femme Isabelle Camus (56 ans) serait partie "lassée par les sautes d'humeur de l'ex-tennisman". Car au cours des derniers mois de leur vie commune le quotidien était terriblement pesant. Selon un proche il avait "des changements d'humeur intenses et très répétitifs". Cela aurait commencé à l'automne 2019 lorsque son onzième album, Bonheur Indigo, a été un échec.

Julien Doré voudrait être papa

Officiellement célibataire, installé dans les Cévennes depuis trois ans, Julien Doré voudrait être père. Il pense à l'adoption souligne Closer. Et il en a beaucoup discuté avec Francis Cabrel qui a fait ce choix. Julien s'inquiète aussi de savoir quel monde il laisserait à son enfant, s'il en avait un jour.

Jean Dujardin attend un deuxième enfant

Après la petite Jeanne, (4 ans et demi) Nathalie Péchalat (36 ans) et Jean Dujardin (48 ans) attendent un deuxième enfant signale Public. Dujardin ne connaît les mêmes interrogations que Juelien Doré.

Kanye West re-pète les plombs

On ne s'ennuie jamais avec Kanye West qui pète les plombs à nouveau et se prend pour Moïse. Kanye s'en prend cette fois à la société Universal, sa maison de disque notent Closer et Public. Sur Twitter, il a écrit : "Quand vous signez un contrat de musique, vous renoncez à tous vos droits." Il veut récupérer les enregistrements originaux , les masters, de ses disques. Pourquoi pas, mais Kanye a ensuite diffusé une vidéo le montrant ... en train d'uriner sur l'un de ses 24 Grammy Awards (célèbres prix américains) avant de menacer Universal (société détenue par le français Vincent Bolloré) : "Soyez assurés que je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir légal et utiliser ma voix jusqu'à ce que tous les contrats des artistes soient changés."

Carla Bruni aime Sarkozy pas le président

Après une interview dans l'Obs, Carla Bruni continue sa tournée médiatique de promotion de son nouveau disque. Cette fois elle s'épanche longuement dans les colonnes de Paris Match (8 pages dont 4 d'interview) qui l'a mise en couverture. Carla Bruni évoque le fait qu'elle n'est pas la fille biologique de son père dans une de ses chansons, tout en se disant "secrète". Au passage, elle évoque sa rencontre avec Nicolas Sarkozy : "J'ai posé les armes pour mon homme, pour ne pas le rater, pour lui mettre le grappin dessus. Il n'y a de place pour rien d'autre". Et elle explique le fait qu'il soit président de la République a plutôt été un problème : "Elle n'a fait que m'embêter sa position. C'était un grand honneur et un grand moment de ma vie, mais on ne peut pas dire que c'était çà qui m'attirait. Ce qui m'attirait, c'était lui ... Je pensais que le mariage était une prison. mais en fait il donne des ailes.".

Interrogée sur les livres de Justine Levy ou de Raphaël Enthoven, Carla répond : "Je n'ai jamais ouvert le livre de Justine Levy et je n'ai pas encore eu le plaisir de lire celui de Raphaël parce que cet été j'ai lu le bouquin d'un mec qui écrit à côté de moi comme s'il était Honoré de Balzac"(...) Je me ferai moi-même mon idée, sans tenir compte de ce qu'on m'en dit." Si vous ne l'avez pas reconnu ce Balzac, c'est Nicolas Sarkozy...

Loana accuse son ex de violences

Réglement de comptes publics entre Loana et son ex. Visage et corps tuméfiés : visibles dans Voici, Closer et Public, les photos diffusées, sur Instagram, le 17 septembre dernier, par Loana sont choquantes. Selon elle, ce sont les preuves de violences exercées à son égard par son ex, Fred Cauvin (il a été son compagnon de 2013 à 2016), quelques jours avant son anniversaire le 30 août.

Son ami Laurent Amar dit l'avoir vue le 20 septembre. Selon lui elle avait des coupures sur les bras. Elle lui a dit s'être fait cela par désespoir.

En tout cas Loana qualifie Fred Cauvin de "pervers narcissique" Ce dernier répond aux questions de Closer et dément toute violence. Selon lui "Tout est inventé de toutes pièces." Mais il reconnaît avoir été interpellé par la police après une dispute où il a giflé Loana en février dernier. Condamné avec du sursis, il aurait eu l'interdiction de s'approcher d'elle jusqu'en juin dernier.

Tension dans la famille royale de France

Le comte de Paris et sa famille ont quitté leur bonne ville de Dreux où il vivait depuis 2011 pour Carcassonne raconte Point de Vue. En fait il est en conflit avec la Fondation Saint-Louis, son propriétaire. Il a donc abandonné la maison Philidor sur le domaine royal de Dreux. La Fondation répond qu'elle simplement qu'un bail légal soit mis en place. Et que la famille du comte de Paris n'envahisse pas les parties du domaine ouvertes au public.

Lady Gaga ne supportait plus Lady Gaga

Lady Gaga (34 ans) est célèbre mais cela ne l'aide pas toujours, c'est même parfois le contraire a raconté au magazine américain People, qu'elle sortait d'une terrible dépression : "Je me réveillais le matin et je réalisais soudain que j'étais Lady Gaga. La dépression et la tristesse de me tombaient alors dessus. La vie de Lady Gaga n'a pas toujours été rose. On sait qu'elle a subi un viol à l'âge de 19 ans. Et puis qu'elle est atteinte d'une fibromyalgie qui provoque des douleurs musculaires et articulaires rappelle Public.

Le mariage confidentiel du fils de Bernard Arnault

Vu la célébrité de son père, il y aurait pu y avoir une foule d'invités pour son mariage, mais mêmes les plus riches n'échappent aux restrictions anti-coronavirus. Neuf ans plus deux enfants) après leur "coup de foudre" Antoine (43 ans) fils du milliardaire Bernard Arnault (Vuitton, Moët & Chandon, Sephora et autres) et Natalia Vodianova (38 ans) se sont mariés à Paris, à la mairie du 16e arrondissement. S'ils ont attendu neuf ans, pourquoi n'ont-ils pas patienté quelques semaines de plus pour se marier en grande pompe ? En tout cas, impossible d'échapper au mariage : tous vos magazines people en parlent photos à l'appui (double page dans Paris Match).. Mariage tardif mais pas confidentiel

Jennifer Lopez privée de mariage

Jennifer Lopez (51 ans) et Alex Rodriguez ont dû remettre leur mariage à cause du coronavirus, mais ne pleurez pas, ils ont fait front courageusement et la vie n'est pas trop dure pour eux. Non content de s'être offert une villa à 25 millions d'euros sur une île de Miami, ils se sont offerts aussi une petite escapade dans les îles Bahamas, pas loin de Miami. Les photos de nos deux tourtereaux en maillot de bain (elle en bikini rose) sont à découvrir dans Closer et Public. Où iront-ils pour leur lune de miel ?

France 2 : le trac de Julien Bugier

Il va prendre la succession de Marie-Sophie Lacarrau (qui va remplacer Jean-Pierre Pernault sur TF1) pour présenter le journal de 13 h, Julien Bugier, est habitué à parler face à des millions de téléspectateurs. Pourtant dans une interview à Gala, Julien révèle qu'il a le trac quand il parle "en public". On a du mal à y croire.

Nathalie Pernaut et son Jean-Pierre, véritable ancien combattant

Jean-Pierre Pernaut, malgré son sourire permanent quand il est à l'antenne, est cabossé comme un ancien combattant explique Nathalie Pernaut dans Gala (5 pages). Elle ne cache pas qu'outre son cancer de la prostate en 2018, Jean-Pierre a également trois stents au cœur pour éviter que ses artères ne rétrécissent. Sans oublier qu'il a aussi des soucis de genou qui l'ont obligé à subir cinq opérations sous anesthésie générale. Et la présentation du journal l'obligeait à se lever tous les matins à 6 h. On comprend donc que Nathalie se dise soulagée que son mari arrête le journal de 13 h.

Dix-huit ans de vie commune, treize ans de mariage, avec un homme qui présente le journal de 13 h depuis trente-trois ans : Nathalie raconte qu'ils sont très complices, qu'ils ont des passions communes comme les sports automobiles et le tarot.

Elle reconnaît qu'il a un défaut : il est extrêmement têtu, il veut absolument avoir raison. Elle avoue aussi que la médaille a un revers le fait que son mari, soit tellement en vue sur TF1, a nui à sa carrière de comédienne. Pour France 2, elle était trop TF1, et pour TF1 l'engager aurait pu ressembler à du favoritisme.

Camille Combal et Marie

Camille Combal (39 ans) et Marie ne se quittent plus depuis leur mariage le 12 juillet 2019. Après avoir animé la matinale de Virgin Radio, Camille travaille depuis deux ans pour TF1 qu'il avait rejoint pour présenter la neuvième saison de Danse avec les stars, avec Karine Ferri. Tout va bien donc, on les voit se promener avec leur chien dans Paris, quatre pages de photos dans Closer, pour qui "Il ne manque qu'un enfant à leur bonheur".

Le cauchemar d'Emily Ratajkowski

La vie d'une mannequin peut-être un cauchemar, surtout quand elle débute. Exemple avec l'Américaine Emily Ratajkowski qui a publié un long texte sur le site The Cut, appartenant au New York Magazine, où elle accuse le photographe Jonathan Leder de l'avoir agressée sexuellement en 2012, signale Voici. Âgée de 20 ans, elle était venue pour une séance de prise de vues dans l'appartement de ce photographe. Après avoir gardé le silence, au bout de dix ans, elle met en cause cet homme qui a publié plusieurs livres de photos sur elle, sans jamais lui avoir demandé son autorisation dit-elle. Leder répond que ces accusations sont enfantines. Pas sûr que les 26,8 millions d'abonnés d'Emily sur Instagram soient d'accord avec lui.