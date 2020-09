© Yann Schreiber / AFP © Yann Schreiber / AFP © Yann Schreiber / AFP

Atlantico Sciences Feu vert pour la construction de la mission de défense planétaire Hera ; La Nasa envisage une mission pour rechercher la vie dans les nuages de vénus en 2027 Avec Futura Sciences Et aussi : Artemis : et si la Nasa choisissait le site d'Apollo 11 plutôt que le pôle sud de la Lune ? ; Phosphine sur Vénus : la sonde BepiColombo va partir sur ses traces ; Le futur télescope Einstein sera capable de détecter un million d'ondes gravitationnelles par an !

