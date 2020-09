Beatrice Dalle & Anthony Delon épousent des jeunesses; Julie Gayet & Francois H. s’engueulent en regardant le foot; Angelina veut pourrir la vie de Brad Pitt, Jade Hallyday commence à pourrir celle de sa mère; Yannick Noah fait ses besoins dehors

Beatrice Dalle va se marier

"Du jour où ils se sont rencontrés, il y a un peu plus d'un an, lors d'une séance photo pour un magazine anglais, elle dit qu'ils ne se sont plus lâchés" Elle, c'est Beatrice Dalle (55 ans) lui c'est Paul Bichet Galaup (23 ans). Gala raconte qu'elle l'appelle déjà "mon mari". Mais leur mariage qui était prévu en mai, a dû être reporté à cause du confinement.

Anthony Delon aime Sveva

Gala les voit bientôt mariés. C'est aller un peu vite en besogne, mais Sveva (36 ans) et Anthony Delon (55 ans) semblent en tout cas s'apprécier. Cela ferait un certain temps si l'on en croit la photo publiée par Sveva le 6 octobre 2019 sur son compte Instagram : Anthony Delon endormi dans un lit. On les a vu tous les deux (3 pages dans Gala, photo dans Closer) début septembre à la Mostra, le festival du film de Venise.

François Hollande aime l'Equipe

Selon Gala, on est sportif dans cette maison située non loin de la porte de Bagnolet. François Hollande commence ses journées en dévorant l'Equipe, sous l'oeil de Julie Gayet qui est aussi fan de foot. Elle n'a donc pas hésité à critiquer, sur Twitter, la Une de l'Equipe consacrée au maillot jaune du Tour de France, plutôt qu'à l'équipe féminine de foot de Lyon qui a remporté pour la cinquième fois la Ligue des Champions.

Angelina en colère contre Brad Pitt

Le torchon brule entre Angelina Jolie et Brad Pitt selon Voici. L'objet du délit ? Brad a osé emmener sa dernière (jeune) conquête dans le château (français) de Miraval qui appartient à Angelina et Brad. Angelina n'apprécie pas spécialement que cette jeune mannequin de 27 ans débarque dans la maison familiale où elle s'était mariée avec Brad en août 2014.

Jade Hallyday fait des siennes

A 16 ans, Jade Hallyday commence à s'amuser, un peu trop, au goût de ses fans, et sans doute de sa mère, qui va devoir gérer sa crise d'adolescence. Photo en tee-shirt, sans culotte, baisers sur la bouche de copains qu'elle appelle "chéris"., poses lascives : ses publications sur les réseaux sociaux font jaser raconte Public.

Yannick Noah se soulage au milieu de la verdure

Etrange photo publiée par Yannick Noah, sur son compte Instagram : " Pour moi Répétition à la cool les pieds au chaud avant la reprise... le travail c’est la santé !

Yannick est assis sur des toilettes bleues, en train de jouer, non pas de la guitare, mais de l'ukulélé pantalon baissé, dans un jardin.

Valérie Trierweiler séparée

Son histoire d'amour avec le rugbyman Romain Magellan (47 ans) est terminée. Valérie Trierweiler (55 ans) se retrouve seule après cette aventure de deux ans, selon Public. Autre rupture : Valérie a été licenciée par Paris Match, mais elle a trouvé un poste de chroniqueuse sur RTL. Espérons qu'elle trouvera aussi un nouvel amoureux.

Lorie a accouché

Le bébé de Lorie Pester (38 ans), Nina, est arrivé avec un mois d'avance pendant les vacances de ses parents à Biarritz. Closer la montre (4 pages) sortant d'un immeuble parisien en compagnie du papa Yann Dernaucourt, qui porte le précieux chargement. Un bonheur mérité après des années d'espoirs déçus et un long combat contre l'endométriose.

Maître Gims et Vitaa arnaqués

Maître Gims et Vitaa se sont fait avoir en beauté selon Closer. Le directeur artistique de Montre Marin Corporation, un ancien proche de Gims est accusé d'avoir multiplié les fausses factures qu'il se faisait payer par Universal Music. Il se faisait, entre autres, rembourser des frais que Gims et Vitaa n'avaient jamais engagé. Montant total de l'arnaque près de 300.000 euros. Finalement l'arnaqueur et ses complices se retrouvent devant le tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne).

L'accusatrice de DSK parle

Dans Paris Match, Nafissatou Diallo (la Une plus 8 pages dont 5 d'interview) revient sur les conséquences de l'agression sexuelle dont elle dit avoir été victime de la part de Dominique Strauss-Kahn dans une suite de l'hôtel Sofitel de Manhattan le 14 mai 2011. Elle évoque l'accord qu'elle a conclu avec Strauss-Kahn. Et concernant la somme d'un million qu'elle aurait touché, elle répond "Je ne peux ni confirmer ni infirmer. La seule chose que je puisse dire, c'est que l'accord que j'ai passé ne m'empêchait pas d'écrire un livre." Ce qu'elle va faire, en effet.

En tout cas Mme Diallo est amère " « J’ai dit la vérité. J’ai été piégée et trahie, assure-t-elle. Je ne me remettrai jamais de la façon dont les procureurs de New York m’ont traitée. À cause de ce qu’ils m’ont fait subir, j’ai eu envie de me suicider. J’ai été traitée de prostituée ! » Elle fait allusion au fait que les procureurs qui auraient dû être de son côté l'ont accusée d'avoir menti. La procédure s'est terminée par l'accord entre les deux parties sans démêler le vrai du faux : "J’ai dit la vérité et j’ai été privée de justice. » Et quand on lui demande si elle aurait quelque chose à dire à DSK, elle répond « Rien. Je n’ai pas envie de savoir ce qui lui arrive. Je ne veux plus penser à lui. »

L'ex de Naomi Campbell la poursuit en justice

Les comptes ne sont pas bons, entre Naomi Campbell et son ex-petit ami, le milliardaire russe Vladislav Doronin selon Closer. Leur histoire d'amour s'est terminée en 2013... mais sept ans après Vlad essaie de récupérer un prêt, et des biens d'un montant total de plus de 3 millions de dollars....

Annie Cordy : femme amoureuse

Bruno, rencontré en 1951, était l'amoureux d'Annie Cordy jusqu'à sa mort en 1989, rappelle Paris Match (6 pages), photo à l'appui. La chanteuse belge, peu avant sa mort, à plus de 80 ans, continuait à faire des étirements et des exercices pour montrer qu'elle pouvait encore lever les jambes comme au Lido, raconte Stéphane Bern. On retrouve aussi Annie Cordy à la Une de Point de Vue (plus 4 pages) et dans Gala (5 pages) qui note qu'Annie avait un seul regret : ne pas avoir eu d'enfant.

Harry et Meghan : les comptes sont bons

Après avoir acheté leur maison de Los Angeles (à crédit), puis signé un accord de production avec Netflix (montant : 127 millions d'euros) Harry a lui-même annoncé qu'il avait remboursé les 2,7 millions d'euros payés par le contribuable pour la rénovation de sa résidence de Frogmore Cottage, raconte Closer. Le magazine cite, par ailleurs, l'hebdomadaire américain Newsweek qui indique qu'Harry et Meghan ont renoncé au soutien financier que leur apportait, le prince Charles, père d'Harry. Les voilà, enfin, autonomes.

Par contre, William, le frère d'Harry, lui resté en Grande-Bretagne a appris, sans avoir été prévenu par Harry, que ce dernier allait produire un documentaire, sur leur mère, la princesse Diana. Pas sûr que William apprécie ajoute Public.

Loana au fond du trou

Cela ne va pas fort pour Loana, l'ex-héroïne de téléréalité a révélé à ses fans qu'elle avait fêté son anniversaire, toute seul, avec son chien soulignent Public et Closer. Selon son ex, Fred Cauvin "Ses addictions ont repris de plus belle, les leçons de morale ne mènent à rien. Public n'hésite pas à écrire que "sa santé physique n'est pas plus florissante que sa santé mentale".

Christophe Beaugrand à la plage avec bébé

Christophe Beaugrand (43 ans) a passé ses vacances d'été avec son mari, et leur petit Valentin pour la première fois montre Closer. L'animateur de TF1 a été photographié, dans l'eau, au bord de la plage du Pyla, sur la côte sud-est, près d'Arcachon, dans la même région où il a passé ses vacances, enfant. retour aux sources.

Julie Gayet et Benjamin Biolay sur scène

Lors du Festival du film Francophone d'Angoulême 2020 Benjamin Biolay et Julie Gayet sont montés sur scène pour présenter Sœurs jumelles, rencontre de la musique et de l'image, un projet qui leur tient à cœur. C'est un nouveau rendez-vous culturel dont la première édition se déroulera à l'été 2021. Benjamin a beaucoup fait rire Julie : photo dans Gala

Carla Bruni et Nicolas Sarkozy inséparables

Une série de photos sur la plage de la Baule, où ils marchent la main dans la main (3 pages dans Voici). Nous voilà rassurés tout va bien entre Carla (51 ans) et Nicolas Sarkozy (65 ans). Au passage, le magazine remarque que Carla est la seule épargnée dans le livre qu'a publié son ex, Raphaël Enthoven. Mais il ne faut pas oublier que Carla est la maman d'Aurélien, le fils de Raphaël.

L'ex de Johnny Depp veut 100 millions

La procédure lancée par Johnny Depp contre son ex-femme Amber Heard n'a pas encore été jugée. Il faudra attendre 2021. Mais Amber contre-attaque : elle accuse à son tour de mener une "campagne de dénigrement" contre elle. Et demande 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Soit le double de ce que lui demande son ex-mari.

Katie Holmes aime un cuistot

Katie Holmes (41 ans) est tombée amoureuse d'Emilio un restaurateur (33 ans). Elle s'est carrément assise sur ses genoux pour l'embrasser à la terrasse du Peasant, un resto italien de Manhattan. Après Tom Cruise et Jamie Foxx, Katie se sent visiblement très bien de sortir un peu de l'univers hollywoodien constate Voici.

Pamela Anderson apprécie son garde du corps

Le nouveau compagnon de Pamela Anderson n'est autre que l'homme (âgé d'une quarantaine d'années) qui est son garde du corps, depuis deux ans. cela la change de son aventure avec le footballeur Adil Rami, et de son mariage éclair (12 jours) avec son vieil ami Jon Peters (74 ans) note Public qui ajoute "cette fois, c'est du sérieux !" : espérons...

Christophe Lambert en solo

« Je ne me vois pas replonger dans une relation où il faut apprendre à vivre avec les qualités et les défauts de l’autre », a déclaré l'ex de Sophie Marceau, l'acteur Christophe Lambert, qui semble bien décidé à vivre, désormais, en solo.