SpaceX : Elon Musk nous en dit plus sur les prochaines étapes du Starship ; Tourisme spatial : un ballon stratosphérique made in France a été testé avec succès

Tourisme spatial : un ballon stratosphérique made in France a été testé avec succès

En 2024, l'entreprise française Zephalto prévoit de mettre en service un ballon stratosphérique pouvant s'élever à 25 km pour des vols touristiques inédits. Après un premier vol d'essai réalisé à faible altitude, Vincent Farret d'Astiès, fondateur de Zephalto, et Guillaume Aldegheri, D.-G. de Zephalto, ont accepté nous en dire plus.

SpaceX : Elon Musk nous en dit plus sur les prochaines étapes du Starship

Elon Musk a profité du sommet Humans to Mars pour s'exprimer sur les progrès faits dans l'appareil industriel de production du programme Starship sur le site de Boca Chica au Texas. Il a précisé qu'il visait un vol en orbite d'ici six mois, une rentrée orbitale dans un an et un premier voyage habité à destination de Mars après une centaine de missions du Starship. Il a également estimé le coût du développement de ce système de transport spatial à quelque cinq milliards de dollars.

Ondes gravitationnelles : la naissance d'un nouveau type de trou noir a transformé 8 soleils en énergie pure !

La source d'ondes gravitationnelles GW190521 est à ce jour la plus lointaine détectée puisqu'elle s'est produite à environ 7 milliards d'années-lumière de la Voie lactée. Atypique, il semble qu'elle soit quand même le produit de la fusion de deux trous noirs et surtout qu'il en aurait résulté la formation du premier trou noir de masse intermédiaire directement détecté, contenant 142 masses solaires. Mais il pourrait s'agir de tout autre chose...

La Nasa a découvert une nouvelle façon de voyager vers la Lune... et l'a brevetée

Une nouvelle invention, brevetée par la Nasa, propose une méthode inédite pour se rendre vers la Lune. Elle offre en effet aux vaisseaux de taille modeste de voyager sur le dos des missions de grande ampleur.

L'équation du trou de ver d'Interstellar aurait été trouvée !

Un des plus grands experts de la théorie des supercordes appliquée aux trous noirs, Juan Maldacena, a trouvé avec un collègue une solution décrivant un trou de ver traversable sans danger pour un humain. Remarquablement, elle émerge d'une variante de la théorie considérée par le prix Nobel Kip Thorne pour rendre crédible scientifiquement le film Interstellar.

