Comment transformer votre appareil photo en Webcam super performante

Atlantico.fr : Si la pandémie a démocratisé les visioconférences, elle a aussi augmenté le nombre de ventes de Webcams. Si l’on ne désire pas investir dans un appareil dédié, est-il possible de transformer son appareil photo en webcam ?

Karyl Ait Kaci Ali : Tout à fait et cela n’est pas nouveau. On en parle beaucoup depuis le confinement car les constructeurs d’appareils photos comme Canon ou GoPro se sont mis à sortir successivement des softwares.

Avant cela il y avait cependant d’autres manières de le faire soit on pouvait recourir au logiciel de son constructeur quand c’était possible, soit se procurer un boîtier d’acquisition, un outil qui permet de faire le lien entre l’appareil et le PC grâce à un pilote. L’autre solution dont on dispose est d’utiliser un logiciel spécifique, souvent en OpenSource donc gratuit, qui va faire le lien avec les appareils photos (le type de connexion peut varier, il peut s’agir du port USB ou de l’HDMI).

Quel type d’appareil est le plus adapté ?

Cela dépend de ce que l’utilisateur veut streamer via sa webcam. Tous les appareils photos qui se vendent sur le marché sont à minima capables de faire de la vidéo Full HD. À priori pour un simple chat sur Zoom ou Skype, n’importe quel appareil fera l’affaire et il n’y aura pas trop de soucis à ce qu’il fournisse une qualité supérieure à celle d’une webcam. Si on se trouve dans une pièce quelque peu sombre, une webcam sera plus rapidement mise à mal que n’importe quel appareil photo reflex ou hybride par exemple, même d’entrée de gamme (mieux vaut exclure les compacts car il y a à boire et à manger sur ce segment).

Avec un budget compris entre 500 et 1000 euros et pour un usage quotidien lors de téléconférence, vous conseilleriez quels modèles ?

Je conseille un appareil polyvalent comme le Panasonic Lumix GX 80. Il est hybride avec un capteur micro 4/3, pas trop petit, permettant d’honnêtes performances et surtout c’est un très bon rapport qualité prix. Ces appareils hybrides présentent des capacités parfois supérieures à celles des Reflex.

Si on dispose d’un peu plus de budget, les hybrides de chez Sony à capteur APS-C ou le Canon M 50 ont de bonnes performances. Plus le capteur est grand, plus la gestion de la lumière est bonne. C’est un peu le nerf de la guerre lorsque l’on veut procéder à l’achat d’un appareil : gèrera-t-il bien la lumière ? Lorsque l’on fait du stream, on n’a pas forcément les moyens d’éclairer convenablement la pièce donc l’appareil va devoir monter en sensibilité pour avoir de la lumière. Il est donc intéressant d’avoir un grand capteur.