Charlotte Casiraghi & Dimitri, Laure Manaudou & Jérémy attendent leurs 2èmes enfants, Benjamin Castaldi son 4e; Sean Penn fait un mariage à la Lavoine, Vitaa flambe, Jenifer Lawrence fait des pertes; Bradley Cooper et l’ex de Ben Affleck sont très amis

Un deuxième enfant pour Charlotte et Dimitri

Un an après leur mariage civil, le 1er juin 2019, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam (38 ans) attendent un deuxième enfant (photos dans Closer). Une bonne nouvelle pour les parents de Balthazar (bientôt 2 ans) dont on disait qu'ils traversaient une passe délicate à cause des absences professionnelles répétées de Dimitri d' un côté et de la promiscuité forcée due au confinement de l'autre. Charlotte vient de fêter ses 34 ans, le 3 août dernier.

Laure Manaudou aussi enceinte

Trois ans après la naissance de Lou, leur petit garçon, Laure Manaudou (33 ans) et le chanteur Jérémy Frérot (30 ans) attendent un deuxième enfant (photos dans Public). Ce sera le troisième petit pour Laure, déja maman de Manon (10 ans) dont le papa est Frédérick Bousquet.

Encore un bébé ? Benjamin Castaldi n'était pas chaud

Aurore est enceinte, revoilà Benjamin Castaldi futur papa "Aurore voulait un enfant de moi. Pour être honnête, au début , je n'étais pas super chaud. J'en ai déjà trois et j'ai 50 ans" explique Benjamin, avec franchise, dans Gala.

Sean Penn marié comme... Marc Lavoine

On leur souhaite beaucoup de bonheur : Sean Penn (60 ans le 17 août) partage la vie de l'actrice Leila George (28 ans) depuis 2016. L'écart d'âge (32 ans) ne leur fait pas peur, ils viennent de se marier "dans la plus stricte intimité". Pour Sean, c'est son troisième mariage. Auparavant, il a convolé en justes noces avec Madonna et Robin Wright.

Jennifer Lawrence a perdu 6 millions

L'actrice Jennifer Lawrence (29 ans) n'a pas le sens des bonnes affaires. Elle voulait revendre l'appartement qu'elle avait acheté à New York en 2016. Elle a eu du mal au point qu'elle a du solder ce 380 m2. Selon Voici, il est parti à 9,9 millions de dollars, près de six millions de moins que son prix d'achat. La vie est cruelle même pour les millionnaires.

Espérons qu'Ariana Grande (26 ans), elle, n'a pas fait une mauvaise affaire. Car, toujours selon Voici, Ariana vient d'acheter une villa sur les hauteurs d'Hollywood. Il y a une belle vue sur Los Angeles, et beaucoup de place (937 m2). Le prix est à la hauteur : 13,7 millions.

Jennifer Garner (très ?) proche de Bradley Cooper

A peine séparée de l'homme d'affaires John Miller (42 ans), Jennifer Garner (48 ans) a été vue sur la plage de Malibu (aux portes de Los Angeles) avec l'acteur Bradley Cooper (45 ans) qui est lui aussi célibataire. Bradley n'est pas venu seul. Il était accompagné de Lea de Seine (3 ans) la fille qu'il a eu avec la top model russe Irina Shayk (34 ans). On voit Jennifer en train de faire des pâtés de sable dans Closer, Public et Voici. Etrange, les magazines people adorent marier leurs "stars" favorites à la moindre rencontre, au premier regard mais là, tous précisent que les relations entre Jennifer et Bradley sont purement amicales.

Livre sur Harry et Meghan : un plaidoyer geignard ?

Le livre Finding Freedom est paru en français sous le titre Harry et Meghan, libres. Il donne la version d'Harry et Meghan dans la rupture entre eux et la famille royale. Point de Vue souligne le parti pris des deux journalistes, auteurs du livre. Omid Scobie (33 ans) est un journaliste britannique, né de père écossais et de mère iranienne "il incarne le métissage et la confrontation au racisme" et se sent proche de Meghan, elle aussi métisse. Tandis que Carolyn Durand est une Américaine qui a travaillé pour le mensuel d'Oprah Winfrey et grande amie de Meghan.

Point de Vue (8 pages) note que Meghan critique la presse people qui donne des détails sur sa vie privée. Mais le livre qui la défend est, lui-même, bourré de détails sur sa vie privée : "En toute logique, les Sussex devraient faire un procès aux auteurs pour atteinte à la vie privée". Pour l'hebdo "ce que veulent les Sussex c'est capter toute la lumière, éclipser les autres, à commencer par William et Kate. (...) Ils ne seront jamais assez aimés ni compris, et arrivent à reprocher aux Windsor de les avoir abandonnés quand ce sont eux qui sont partis."

Et la comparaison avec la princesse Diana est cruelle : "Diana était la princesse d'un peuple qui pardonnera mal aux Sussex de geindre quand des millions de gens vivent dans l'incertitude du lendemain." bref "En termes de communication, ce livre ne pouvait tomber plus mal."

Pour Paris Match, tout s'explique sur la vie de Meghan à la lecture de ce livre : "Un père embarrassant, une rivalité avec sa belle-sœur, le poids des conventions, elle a craqué !". Résultat : "un couple enfermé dans une bulle victimaire presque paranoïaque." Mais certains faits ont pu contribuer à les mettre mal à l'aise. Exemple avec la dernière apparition du couple au sein de la famille royale qui a pu contribuer à faire grandir le malaise devenu un fossé : "Pour la messe en l'honneur du Commonwealth, le 8 mars 2020, les Sussex sont exclus du cortège qui pénètre dans l'abbaye de Westminster au côté de la Reine. Leur nom a disparu des cartons sans qu'ils en soient informés. A l'intérieur, William et Kate ne leur adressent pas la parole.(...) Meghan est rentrée au Canada juste après. Elle s'est jurée de ne plus remettre les pieds à une cérémonie royale."

Les accusations de la sœur de Mariah Carey

Pas fun, plutôt sordide : ames sensibles s'abstenir. Alison (58 ans), la sœur aînée de Mariah Carey (50 ans) accuse leur mère Patricia (83 ans) de l'avoir fait violer par plusieurs hommes quand elle avait dix ans. Elle vient de porter plainte. Contrairement à Mariah qui a connu le succès, Alison se drogue, elle s'est prostituée, et elle séropositive. Mariah considère qu'Alison est une mythomane, et ne lui parle plus depuis plus de vingt ans, selon Voici.

Le salaire de la star de Grey's Anatomy

Ellen Pompeo règne dans Grey's Anatomy depuis seize saisons ! Avec Chandra Wilson (Docteur. Miranda Bailey) et James Pickens (Docteur Richard Webber), Ellen fait partie des trois survivants de la première saison qui a débuté en mars 2005. Quand elle a commencé, Ellen avait déjà 33 ans. Elle savait que quelques années plus tard, à 40 ans, elle allait devoir ramer pour trouver des rôles et que cela ne serait pas facile. Elle a donc choisi la sécurité, et ne le cache pas. Ce qui lui a permis d'avoir trois enfants en toute sécurité. Et d'avoir aussi une sécurité financière : elle touche 20 millions de dollars par saison, selon Closer. Pas de coup de coeur artistique pour le rôle ou le scénario donc, mais un choix purement budgétaire qui s'est avéré gagnant.

Le Meilleur Pâtissier rattrapé par le coronavirus

L'émission Le Meilleur Pâtisser (M6) rivalise avec "Cauchemar en cuisine" et Philippe Etchebest n'y peut rien ! La fête de la patisserie est stoppée net révèle Closer. Cyril Lignac et Mercotte font une pause obligée : 16 membres de l'équipe de tournage et des candidats sont atteints par le coronavirus.

Kim et Kanye : cela va mieux

Kim Kardashian et Kanye West ont passé une semaine de vacances en famille, dans la République dominicaine. Selon le magazine américain People, cité par Closer qui donne la parole à un de leurs proches : ils sont à nouveau sur la même longueur d'onde. Ouf !