Une galaxie au premier stade de l'évolution débusquée grâce à l'IA ; Voici ce qu'il se passe quand un trou noir ne « fonctionne » pas

Une galaxie au premier stade de l'évolution débusquée grâce à l'IA

Dans l'Univers d'aujourd'hui, on trouve essentiellement des galaxies matures. Mais la cosmologie prévoit qu'il existe aussi encore quelques galaxies dans leur premier stade d'évolution. Et, avec l'aide d'une intelligence artificielle, des chercheurs viennent justement de débusquer l'une d'entre elles.

Lire la suite sur Futura Sciences

Voici ce qu'il se passe quand un trou noir ne « fonctionne » pas

Les astronomes estiment que les trous noirs supermassifs jouent un rôle fondamental dans la régulation de la formation des étoiles. Et ils en apportent aujourd'hui la preuve avec un amas de galaxies qui forme des étoiles de manière frénétique. Un amas de galaxies dont le trou noir supermassif central manque de carburant.

Lire la suite sur Futura Sciences

Virgin Galactic : le vol inaugural est prévu au premier trimestre 2021

Virgin Galactic a annoncé que le vol inaugural de son service commercial de vols touristiques suborbitaux à la frontière de l'espace aurait lieu au premier trimestre 2021. Richard Branson, fondateur et soutien inconditionnel du projet, sera du voyage. Mais, quelle frontière sera visée ? Celle de la Fédération aéronautique internationale qui la situe à 100 kilomètres d'altitude ou celle reconnue par la Nasa, la FAA, la NOAA et l'U.S. Air Force mais située plus bas, à 80 kilomètres d'altitude ?

Lire la suite sur Futura Sciences

Le calcium de nos os provient d'explosions d'étoiles très rares

Le calcium est le constituant principal de nos os et de nos dents. Produit par les étoiles, il est ensuite dispersé dans l'Univers. Et notamment lors d'explosions stellaires rares. Tellement rares qu'elles restaient, pour les astronomes, extrêmement mystérieuses. Mais, aujourd'hui, une équipe dévoile quelques-uns des secrets de ces supernovae riches en calcium.

Lire la suite sur Futura Sciences

La SuperCam de Perseverance servira à « chercher des traces de vie éteintes sur Mars »

SuperCam, un des principaux instruments installés à bord du rover Perseverance a pour objectifs de chercher des traces de vie fossile et d'identifier les échantillons qui pourraient revenir sur Terre. Francis Rocard, responsable des Programmes d'Exploration du Système solaire au Cnes (maître d'ouvrage de la partie française de l'instrument) nous explique son fonctionnement et les attentes des scientifiques. Passionnant.

Lire la suite sur Futura Sciences