Marc Lavoine se marie; La fille de Mick Jagger s'éprend du fils de Marc Levy, Blanche Gardin d'une star américaine; Jean Dujardin se saisit des fesses de Nathalie, Baptiste Giabiconi expose les siennes; Charlene de Monaco traverse la Méditerranée à vélo

Marc Lavoine a dit oui à Line

C'est fait ! Samedi 25 juillet, Marc Lavoine (57 ans) s'est marié pour la troisième fois, à la mairie du 5e arrondissement de Paris, avec Line Papin (24 ans). Closer précise qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, en personne, est venue présider la cérémonie, avant que les invités n'embarquent pour une croisière et un déjeuner sur la Seine, dont Closer a les photos exclusives où l'on voit Line avec sa robe de mariée toute blanche.

Marc et Line se sont rencontrés, fin 2016, alors que Marc était toujours marié. Puis tout a démarré officiellement début 2018 après le divorce de Marc. Le fait que 33 ans les sépare ne semble pas être un souci pour eux, tant mieux.

La fille de Mick Jagger et le fils de Marc Levy

Depuis deux ans, la mannequin britannique Georgia May (30 ans), fille de Mick Jagger, a trouvé l'amour dans les bras d'un restaurateur installé à New York. Au point qu'elle a quitté Londres où elle habitait. Et celui-ci n'est autre que Louis Levy (30 ans) le fils de l'un des écrivains français les plus populaires, Marc Levy raconte Paris Match. Rien n'est secret, puisque Louis Levy publie des photos de sa dulcinée sur son compte Instagram.

Blanche Gardin a retrouvé Louis

Tout va bien pour l'humoriste française Blanche Gardin (43 ans), après des mois de séparation due au confinement elle a retrouvé Louis C.K. (52 ans) L'humoriste américain Louis Székely. Selon Voici (photos), on les a vus, aux Antilles, à Saint-Barth sur la plage de Nikki Beach, où ils n'ont pas cessé de s'embrasser. Ils se sont en effet beaucoup manqués, car elle vit à Paris et lui habite New York. Cela leur a donné l'occasion de publier leurs échanges dans une série de dix podcasts intitulée "Long-distance relationship" (Une relation à longue distance) où ils évoquent leur relation, y compris en matière de sexualité.

Blanche ne semble pas avoir été inquiété par le passé sulfureux de Louis. En novembre 2017, il avait confirmé les accusations d'une enquête du New York Times. Cinq femmes l'accusaient d'exhibitionnisme, et il avait reconnu les faits, ce qui a porté un coup très rude à sa carrière, entraînant l'annulation de nombreux contrats.

Jean Dujardin adore Nathalie

Jean Dujardin (48 ans) et sa femme Nathalie Péchalat (36 ans) ont choisi Soulac-sur-Mer, à côté d'Arcachon, pour leurs vacances en famille. Photos dans Public où l'on voit Jeanne, leur fille (4 ans), gambader joyeusement, tandis que ses parents s'embrassent avec passion, en public. Et Jean n'hésite pas à mettre les mains sur ses fesses. On se souvient que Jean et Nathalie (qui était championne de patinage, et est maintenant patronne de cette fédération sportive) se sont rencontrés en 2014.

Baptiste Giabiconi s'affiche pour exister

Baptiste Giabiconi essaie de continuer à faire parler de lui. Après avoir publié un livre sur ses relations avec Karl Lagerfeld, titré tout simplement "Karl et moi". Il se montre régulièrement sur Instagram. Généralement, à moitié nu. Cette fois, il a publié une photo totalement nu : rassurez-vous, il est de vu de dos note Public.

Corse-Monaco à vélo pour Charlène de Monaco

Les 12 et 13 septembre, Charlène, l'épouse du prince de Monaco, organise The Crossing, une épreuve entre Calvi et Monaco, au profit de sa fondation. Il faudra être résistant, car la distance à parcourir est de 180 kilomètres. Attention, pas à la nage, ni à la rame, ni à la voile, mais sur des Water Bike, des vélos d'eau, un vélo posé sur deux flotteurs (équipé d'un éclairage, car la traversée se fera en partie de nuit. Il ne s'agit pas d'une course mais d'un relais. Point de Vue (6 pages) montre des photos de la princesse à l'entraînement (avec une interview). Le Prince Albert, lui, prudent, ne participera pas, il suivra l'épreuve en bateau. En effet, sur mer plate, sans vent, tout va bien, mais quand il y a des vagues, on peut penser que l'engin, pardon le Water Bike, ne sera pas très stable : baignade à répétition assurée.

Trump aurait peur de sa femme

Selon Mary Jordan, auteur du livre "The Art of Her Deal : The Untold Story of Melania Trump" l'épouse de Donald Trump aurait beaucoup plus de pouvoir et d'influence sur son époux que ce qu'on croit selon Gala. Exemple avec la renégociation de leur contrat de mariage voulue par Melania, qui a retardé son installation à la Maison Blanche quand Donald a été élu président. Autre détail étonnant : les Trump feraient chambre à part depuis des années si l'on en croit le très sérieux New York Times.

Harry et Meghan étaient isolés au sein de la famille royale

Harry et Meghan se sentaient "à la fois utilisés pour leur popularité, traqués par la presse (...) et décriés dans les murs de l'institution" raconte "Finding Freedom" un livre consacré à la vie d'Harry et Meghan à cour d'Angleterre, entre autres, avant leur départ pour les États-Unis. Et Harry, souffrait, semble-t-il, des trolls sur Internet qui ne cessaient de le critiquer lui et sa femme. Critiqués à l'extérieur et pas soutenus à l'intérieur : selon les deux auteurs, cités par Closer, certains assistants de la famille royale leur donnaient des surnoms peu flatteurs comme "la showgirl d'Harry" ou "la starlette du câble" (allusion à son métier d'actrice). "Ils avaient l'impression qu'il y avait peu de gens à qui faire confiance".

Tout cela aurait poussé Harry et Meghan à choisir de partir. Le livre très favorable à nos deux expatriés, comme le note Voici, fait scandale. On y lit que la reine aurait mal pris les demandes répétées de son petit-fils Harry pour qu'elle finance leur train de vie. Harry et Meghan ont démenti avoir rencontré les auteurs du livre. Mais la rumeur dit qu'ils auraient autorisé leurs proches à répondre à leurs questions, selon Public.

Le contrat de Kim Kardashian en cas de divorce

Il y a beaucoup de tensions entre Kim et Kanye qui semble un peu perdre la tête par moment. On l'a constaté lorsqu'il a présenté sa candidature à la présidence des États-Unis, en pleurant devant les journalistes. Selon Gala, Kim a prévu une éventuelle séparation, avant même leur mariage, célébré le 29 mai 2014. "Selon des proches, elle aurait négocié 800.000 euros par année de mariage" plus trois millions d'euros par enfant... Et Kim aurait déjà pris contact avec Laura Wasser, l'avocate spécialisée dans les divorces de stars.

Mais Voici estime que si le rappeur est de plus en plus incontrôlable, son épouse veut quand même essayer de sauver leur couple. Cela ne va pas être facile, semble-t-il...

François Hollande et Julie Gayet au château

A la fin du confinement, François Hollande et Julie Gayet ont quitté Paris. Ils sont allés se détendre, et prendre l'air dans le château de la famille de Julie à Berrac, dans le Gers. Un domaine remontant au XVIIe siècle que les parents Gayet ont acheté en 2005, raconte Oops.

Cyril Lignac dévore Deborah

Un an après leur rencontre Cyril Lignac (42 ans) et Déborah (41 ans) sont toujours inséparables. Le pâtissier, et la bijoutière, basée à Saint-Tropez, et mère de trois enfants, se sont offerts quelques jours de vacances (et de baignades : photos dans Public et Closer) dans le bel hôtel Eden Roc, au cap d'Antibes, au bord de la Méditerranée. De quoi souffler avant la rentrée chargée de Cyril : pas évident de gérer cinq restaurants, cinq pâtisseries, une chocolaterie, et les émissions sur M6.

Début d'AVC pour le prince du Danemark

Le prince Joachim (51 ans), fils cadet de la reine du Danemark, séjournait au château de Caix dans la vallée du Lot lorsqu'il a reçu des journalistes de la Dépêche du Midi mercredi 22 juillet. Mais juste après leur départ, il a ressenti des douleurs anormales, signes d'un problème au cerveau. Il a été transporté à l'hôpital de Cahors, puis en hélicoptère vers l'hôpital de Toulouse où il a été opéré d'un caillot sanguin. Depuis il se repose, mais on ignore s'il pourra prendre son poste d'attaché militaire danois à Paris, comme prévu souligne Point de Vue.

Demi Lovato fiancée

Deux ans après avoir frôlé la mort à cause d'une overdose, la chanteuse Demi Lovato (27 ans) a annoncé, sur Instagram, ses fiançailles signale Closer. L'heureux élu est un acteur, Max Ehrich (29 ans), qu'elle rencontré il y a quatre mois. Espérons que ce coup de foudre sera durable.

Laeticia ne cache rien

Laeticia n'a rien à cacher, topless à la Une de Closer, et en pages intérieures, allongée sur un matelas pneumatique, ou pataugeant dans l'eau transparente de Saint-Barthélemy. Elle rit à gorge déployée en regardant le photographe. On la voit aussi avec ses amis sur un bateau loué pour la journée. Mais, surtout, elle attend joyeusement l'arrivée de Pascal, son amoureux qui doit venir la rejoindre le 3 août.