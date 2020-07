Katy Perry & Orlando Bloom ont perdu leur caniche; Le petit fils de Catherine Deneuve est en prison; Les Beckham investissent 3 millions dans le mariage de leur fils; David & Cathy Guetta se retrouvent pour les vacances, Johnny D. & Vanessa P. au tribunal

Orlando Bloom inquiet pour son caniche

Sous le soleil californien, tout serait parfait pour Orlando Bloom et sa fiancée Katy Perry qui attendent un enfant. Tout serait parfait, si nos deux tourtereaux n’avaient le cœur brisé : ils ont perdu leur petit caniche abricot, Mighty, qu’Orlando avait adopté en 2017. Récompense annoncée : 3.000 dollars si quelqu’un le retrouve.

Le petit-fils de Deneuve en prison

Nouveau coup dur pour Catherine Deneuve (76 ans) : à peine remise de son AVC, voilà que son petit-fils Igor Vadim-Divetain (32 ans) a été arrêté en Charente-Maritime, et écroué le 16 juillet dans le cadre d’un trafic international de fausse monnaie. Igor devrait être extradé en Italie pour y être jugé, explique Public. Ce n’est pas une petite affaire puisque la mafia italienne y serait mêlée : 16 millions d’euros de faux billets ont été saisis lorsque 44 personnes (dont 40 en Italie ont été interpellées.

Igor avait déjà eu des ennuis avec la justice : il avait été mis en examen en 2007 pour violences aggravées et placé sous contrôle judiciaire. Il avait frappé un homme à la gorge à coup de cutter dans le quartier des Halles à Paris rappelle Public.

Qui est Igor ? Catherine Deneuve a eu un fils, Christian Vadim, avec le réalisateur et acteur Roger Vadim mort à 72 ans, en février 2000. Igor est le fils de l'acteur Christian Vadim et de son ex-compagne, Hortense Divetain selon Ici Paris cité par Closer. Hortense est actrice et chroniqueuse sur Sud Radio. Igor est un jeune homme généralement discret mais turbulent selon Voici : vol de voiture, consommation de drogues, sorties jusqu’au bout de la nuit…. On l’a rarement vu en public. Il a été remarqué, à Paris, en 2009, lors de la Fashion Week, où il a assisté au défilé Jean-Paul Gautier, en compagnie de sa grand-mère, qui a désormais du souci à se faire.

Le mariage du fils Beckham

Le fils aîné des Beckham, Brooklyn (21 ans) va se marier avec Nicola, une actrice qu’il a rencontrée il y a neuf mois.. Les festivités devraient se dérouler dans un hôtel de luxe dans le sud de l’Italie selon Public. L’endroit n’est pas inconnu puisque c’est là que Jessica Biel a épousé Justin Timberlake en 2012. On attend 400 invités qui seront régalés par le chef britannique Gordon Ramsey. L’addition devrait être salée, on parle de 3 millions d’euros.

David et Cathy Guetta : famille recomposée

Est-ce parce que la pandémie l’a condamné au chômage technique, que David Guetta (52 ans) a pris le temps de se retrouver avec son ex-femme et leurs enfants au Cap Ferret. Après plus de vingt ans de vie commune, Cathy a mis des années à se remettre de leur séparation. En tout cas on les a vus avec Tim Elvis (16 ans), et Angie (13 ans) dans une luxueuse villa, ainsi que dans un bateau traditionnel sur le bassin d’Arcachon (photos dans Closer).

Amber Heard accuse Depp d’avoir voulu la tuer

Dans le procès qui oppose Johnny Depp au quotidien populaire britannique The Sun, le grand déballage continue signale Public. Amber Heard est venue à la barre pour témoigner : elle a accusé Depp, son ex-mari, d’avoir voulu la violer et la tuer lors d’un séjour en Australie en 2015 : « Je me suis sentie piégée avec une personne violente maniaco-dépressive » et droguée. Pour Voici, le procès n’est pas terminé, mais Depp paraît, pour l’instant, le grand perdant. Même s’il est toujours soutenu par une autre ex : Vanessa Paradis comme le remarque Gala à la Une.

Kim s’inquiète pour Kanye West

Kim Kardashian, raconte Public s’inquiète pour Kanye West (43 ans) qui a annoncé sa candidature à la présidence des Etats-Unis. Lors de son premier meeting de campagne, en Caroline du Sud, le 19 juillet, Kanye s’est effondré en pleurs, et s’est accusé d’avoir « failli tuer » sa fille en conseillant à Kim d’avorter lorsqu’elle était enceinte de North en 2012. Kanye a ensuite accusé Kim de vouloir le faire interner « parce qu’il a pleuré » et il a évoqué leur divorce sur Twitter, avant d’effacer son message. Kim estime qu’il est bipolaire, et que son comportement est instable car il ne prend pas ses médicaments ajoute Closer. Il est vrai que la photo de Kanye, dans Voici, en train de pleurer, face aux journalistes, engoncé dans un gros gilet pare-balles est étrange.

M.Pkora toujours heureux

Une journée à 4.000 euros pour M.Pokora (34 ans) et sa famille à bord d’un gros bateau moteur pour célébrer les 6 mois de leur fils Isaiah : « photos exclusives » dans Public promenade en paddle et plongeons depuis l’arrière du bateau.

Guillaume Canet et Marion Cotillard au Cap-Ferret

Guillaume et Marion profitent de la belle maison avec accès direct à la mer qu’ils se sont offert, il y a une dizaine d’années. Tout ce petit monde saute joyeusement dans l’eau, leurs deux enfants, Marcel (9 ans) et Louise (3 ans) apprécient : photos dans Closer.

Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze inséparables

Toujours amoureux, treize ans après leur coup de foudre, la journaliste et l’humoriste, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze sont toujours inséparables. Comme beaucoup, ils profitent d’une plage en Corse, près de Porto-Vecchio, avec leurs enfants Léon (11 ans) et Lila (bientôt 9 ans) : photos dans Voici.

Laura Smet contre Laeticia : encore

Public revient sur l’interview de Laura Smet accordée à RTL en réponse à la longue interview de Laeticia Hallyday, dans Paris Match. Les avocats de Laura accusent Laeticia d’avoir rompu la clause de confidentialité, en évoquant des détails du partage de l’héritage Hallyday. Parlant de la veuve de Johnny, Laura a ajouté : « Je souhaite qu’elle me laisse tranquille et qu’elle arrête de parler à ma place de ma relation avec mon père ». Visiblement Laura ne souhaite pas renouer avec Laeticia : « Entre elle et moi, ça va être des kilomètres ». C’est déjà le cas puisque Closer évoque les premières vacances de Laeticia, aux Antilles, à Saint-Barth, avec Pascal, son amoureux. Tandis que Voici indique que Laura en « a marre de Laeticia », qu’elle a choisi de ne pas enterrer la hache de guerre et que sa priorité, c’est son futur bébé.

Zuckerberg en clown blanc

Etrange photo dans Closer : en mer, le long de la côte californienne, un homme en short et en tee shirt debout sur une planche de surf motorisée regarde le photographe. Son visage est totalement recouvert d’une épaisse couche protection solaire blanche. On hésite entre un vampire et un clown blanc. Mais en fait c’est Mark Zuckerberg, le patron et propriétaire milliardaire de Facebook qui n’aime tout simplement pas les coups de soleil.