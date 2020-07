La couronne d'un trou noir supermassif a mystérieusement disparu ; Les astronomes ont découvert la plus grande structure de l’univers local

Finalement, la Lune est plus jeune qu'on ne le pensait

Notre Lune est le résultat d'une collision entre un impacteur de la taille de Mars et notre Terre. En utilisant un modèle numérique simulant la solidification de l'océan de magma, qui s'est alors créé sur notre satellite naturel, des chercheurs estiment désormais l'âge de la Lune à 4,425 milliards d'années. C'est 85 millions d'années plus tard qu'ils ne le pensaient jusqu'alors !

Les plus belles images de la comète Neowise

Neowise. Elle a gagné le statut de comète de l'année. S'offrant en spectacle depuis plusieurs jours. Et encore pour quelque temps. Du crépuscule à l'aube. Elle n'en finit pas de présenter son meilleur profil aux réseaux sociaux. En voici quelques nouveaux exemples. En attendant de découvrir les vôtres sur Futura dans les étoiles...

Les astronomes ont découvert la plus grande structure de l’univers local

Depuis l'Antiquité, les Hommes ont cherché à cartographier la Terre, et ce, avec de plus en plus de précision. Puis, des explorateurs d'un genre nouveau se sont lancés à l'assaut de l'Univers. Ils viennent de mettre au jour, dans la banlieue de la Voie lactée, une immense structure filamentaire jusqu'alors inconnue. La plus grande de l'univers local. Daniel Pomarède, astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), nous détaille la découverte.

Matière noire : le LHC traque des particules mille fois moins chargées qu'un électron

Certaines particules qui composent peut-être la matière dite noire pourraient ne pas l'être complètement. Il suffirait qu'elles possèdent une très faible charge électrique comme le postulent certaines théories relevant d'une nouvelle physique. Une expérience en cours de développement avec le LHC permet de traquer ces particules dites millichargées capables d'émettre un peu de lumière.

La couronne d'un trou noir supermassif a mystérieusement disparu !

Les trous noirs accrétant de la matière produisent autour d'eux l'équivalent de la couronne solaire étudiée avec Solar Orbiter. L'une de ses couronnes a disparu subitement en 2018 autour d'un trou noir supermassif à environ 300 millions d'années-lumière de la Voie lactée. La raison en est encore mystérieuse mais un scénario plausible a tout de même été esquissé.

