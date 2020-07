Sophie Marceau s'affiche (glorieusement topless); Lily Rose Depp plombe son père au tribunal, Paris Jackson balance sur le sien, les amis de Meghan Markle la lâchent tous; Jean-Michel Blanquer in love d'un platane, Isabelle Boulay du feu de Dupont-Moretti

Sophie Marceau en forme

Sophie Marceau (53 ans) a retrouvé Richard (55 ans), son amoureux, pour passer le week-end du 14 juillet dans la maison qu'il a louée, en Corse, sur le golfe de Calvi montre Closer. Les photos dévoilent Sophie, en pleine forme, élégante en maillot de bain et poitrine dénudée en compagnie du marseillais Richard Caillat, patron de théâtres parisiens. Après cette parenthèse corse, Sophie a repris le tournage du prochain film de François Ozon "Tout s'est bien passé".

La vie privée de Johnny Depp et Lily-Rose

Le procès en diffamation de Johnny Depp contre le quotidien populaire britannique The Sun tourne au grand déballage souligne Closer : la vie privée de Depp est exposée en détail. Ainsi il a reconnu "avoir essayé toutes les drogues connues" en commençant à onze ans avec les calmants de sa mère. Il a aussi évoqué son addiction à l'alcool dont Elton John l'aurait aidé à sortir en 2012. Depp accuse son ex-femme Amber Heard d'avoir voulu le refaire plonger en gardant une bouteille de whisky dans le frigo, tandis qu'elle même buvait deux ou trois bouteilles de vin par jour.

Etrangement, il a aussi révélé avoir commencé à donner du cannabis à sa fille Lily-Rose quand elle avait 13 ans. Public indique qu'il s'est justifié en précisant que le produit qu'il consommait était de bonne qualité. Mais les avocats de Depp ont ordonné à Lily-Rose de ne pas parler aux journalistes. Ses déclarations auraient pu être gênantes pour son père.

Entre disputes verbales et physiques, la vie du couple Johnny-Amber semble avoir été un cauchemar permanent jusqu'au moment où Johnny a décidé de la quitter après que, selon lui, elle ait déféqué dans le lit conjugal ajoute Voici.

Michael Jackson adorait déguiser sa fille

Paris Jackson a vécu une enfance tourmentée aux côtés de son père mort en 2009 explique Closer. Elle raconte qu'elle était la seule fille parmi quatre garçons et que Michael adorait la déguiser, ce qu'elle détestait. Après la mort de son père, elle s'automutilait. Allant même jusqu'en 2013 à tenter de se suicider en se taillant les veines des poignets et en valant une vingtaine de cachets. Elle aurait recommencé l'an dernier lorsqu'un documentaire a évoqué la pédophilie de son père.

Meghan Markle isolée

Partie vivre aux Etats-Unis, Meghan s’est isolée de la famille royale. Mais pas seulement, elle a rompu aussi avec plusieurs amies constate Gala (4 pages). Et elle aussi désormais critiquée au sein de propre famille. Elle ignore son père qui ne la voit plus jamais. Elle lui reproche entre autres d’avoir monnayé une interview avec la presse people, et d’avoir cédé une lettre qu’elle privée qu’elle lui avait envoyé, qui a ensuite été diffusée dans la presse. Mais sa demi-sœur, Samantha Markle « la trouve ingrate envers leur père » car c’est un homme qui a payé pour toute son éducation. Face aux critiques, et aux confidences assassines de ses anciennes amies, Meghan craint le bad buzz. Avec son mari Harry, elle vient de faire appel à une agence spécialisée (qui travaille pour les Obama et les Clinton, entre autres) pour améliorer et entretenir son image de manière positive.

Jean-Michel Blanquer aime un arbre

Il se serait bien vu au ministère de l’Intérieur, mais finalement il reste ministre de l'Education nationale, un poste qu’il occupe depuis mai 2017. Mais c’est peut-être finalement une bonne nouvelle, car Blanquer va ainsi rester au contact de son arbre préféré, dans le jardin du ministère, il y a, en effet, un magnifique platane. Gala cite le Journal du Dimanche qui indique que Blanquer invite ses visiteurs à venir l’admirer, et caresse doucement son écorce.

L’amour de Dupond-Moretti

Le nouveau ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti (59 ans) partage depuis quatre ans, la vie de la chanteuse québecoise Isabelle Boulay (48 ans) note Gala (3 pages). "C'est une drôle de bête, tendre, sensible très compassionnelle" dit la chanteuse de son amoureux, connu pour son caractère volcanique qu’elle apprécie.

La confession de Laeticia

Laeticia Hallyday (45 ans) évoque dans Paris Match (10 pages), sa relation avec le restaurateur parisien Pascal Balland (47 ans) : "C’est un homme merveilleux. Il m’accompagne dans cette nouvelle existence que je dois reconstruire. On est dans le moment présent et notre histoire se construit un pas après l’autre, tout doucement. Pour mes enfants, comme pour les siens, c’est important" Et elle ajoute : " La première fois qu’on s’est embrassés, j’avais besoin de sentir que, là où il était, Johnny m’autorisait à revivre".

Concernant la bataille autour de l'héritage de son défunt mari, Laeticia explique : " Des histoires d’héritage, il y en a dans toutes les familles ; sauf que, pour nous, tout s’est joué sur la place publique. L’histoire de Johnny appartient aux Français, donc tout le monde a voulu s’en mêler. Il y a eu des affabulations, des fantasmes, des gens que je ne connaissais pas se sont mis à raconter notre vie alors qu’ils n’en savaient rien, je ne les avais jamais vus ! J’en ai énormément souffert."

Laeticia ajoute qu'elle reste encore cinq ans à Los Angeles car elle a promis à leur père que leur filles seraient éduquées aux Etats-Unis. Elle ne sait pas encore si elle va garder leur maison de Marnes-la-Coquette : "C'est très dur d'y revenir et je n'arrive pas à y dormir". Elle ajoute au passage que la couverture de Match sur les rapports entre Johnny et Catherine Deneuve l'a "vraiment blessée" et elle critique cette "histoire inventée".

Closer, et Public ont repris quelques extraits de cette interview. Voici la résume ainsi en citant la veuve de Johnny : "La réalité de l'héritage c'est qu'il y a beaucoup de dettes" auxquelles Laeticia doit faire face.

Le vin de Cameron Diaz

Cameron Diaz (47 ans) a annoncé sur Instagram qu’elle lançait Avaline, sa marque de vin : chaque bouteille de rosé ou de blanc coûte une vingtaine de dollars. Cameron s’est associée avec une businesswoman du nom de Katherine Power. Le magazine Harper’s Bazar précise que le rosé est espagnol, et le blanc français. Ils ont élaborés à partir de raisin biologique, sans additif chimique.Cameron a mis sa carrière cinématographique sur pause depuis 2014, mais cela ne l’empêche pas de se lancer dans le business comme on le voit.

Brigitte Macron toujours amoureuse

Closer reprend certaines déclarations de Brigitte Macron à France Info. Elle explique qu'ils ont su préserver leur intimité dans leur appartement privé de l'Elysée : "Personne ne pénètre dans cet appartement, il n'y a que nous". Elle précise qu'elle ne se sent pas "première dame" mais simplement "l'épouse du chef de l'Etat". Elle partage la vie d'Emmanuel Macron depuis 1994 et ils se sont mariés en 2007.

La noyade d'une actrice de Glee

L'actrice Naya Rivera (33 ans) avait loué un bateau avec son fils Joey, 4 ans pour se promener sur un lac californien. Hélas, la promenade a tourné au drame, trois heures plus tard, l'enfant a été retrouvé seul endormi, avec son gilet de sauvetage sans sa maman. Il a expliqué qu'il s'était baigné avec elle, mais qu'elle n'avait pas réussi à remonter sur le bateau. Le corps de Rivera, surtout connue pour son rôle de Santana dans la série Glee a été retrouvé cinq jours après précise Public.

Voici remarque que d'autres acteurs de la série ont connu des déboires. Mark Sallin s'est suicidé par pendaison en 2018 avant d'être jugé pour détention d'images pedopornographiques. Cory Monteith est lui mort en 2013 d'une overdose d'héroïne.

La mort de l'épouse de John Travolta

Kelly Preston (57 ans) l'épouse de John Travolta a perdu le combat qu'elle menait, discrètement, contre un cancer du sein note Closer. Travolta l'annoncé lui-même, le 12 juillet sur Instagram. Il était marié avec Kelly, actrice elle aussi, depuis 1991. Le sort avait déjà frappé la famille Travolta lorsque que leur fils Jett, né en 1992, était mort d'une crise cardiaque en 2009. Désormais leurs deux autres enfants Ella, née en 2000 et Benjamin, né en 2011, sont privés de leur maman regrette Voici.

Tom Cruise dominateur

L'actrice Thandie Newton révèle que tourner avec Tom Cruise est une expérience très difficile. Elle qui a tourné le deuième épisode de Mission Impossible avec Tom, révèle vingt ans après qu'il était très dominateur, et humiliant : "J'avais tellement peur de Tom". Thandie ajoute "il n'était pas odieux à proprement parler, juste terriblement stressant". Et n'hésitait pas à s'agacer quand elle trouvait que sa partenaire ne jouait pas son rôle correctement.

Les vacances de Nikos Aliagas

Comme chaque année, Nikos Aliagas (51 ans) est parti se ressourcer dans son pays d'origine, la Grèce, où il a retrouvé sa maman. Voici le montre à la plage avec sa femme Tina, et leur deux enfants Agathe (7 ans) et Andreas (3 ans). Il peut enfin souffler après avoir quitté la matinale d'Europe 1 le 5 juillet dernier. Cette aventure commencée en septembre 2018, s'est révélée frustrante puisqu'il n'a pas réussi à redresser l'audience