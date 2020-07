Catherine Deneuve achète tout en liquide, Laura Smet encaisse le cash de Laeticia, Patrick Bruel dépense le sien pour Clémence; Paris Hilton pour son chien; Jean-Michel Blanquer quitte sa (2ème) femme, Johnny Depp cassait les affaires de Vanessa Paradis

Catherine Deneuve paie cash

Une semaine après Gala, Paris Match fait sa Une (et 4 pages)sur le retour de Catherine Deneuve. Huit mois après son accident de santé, elle a repris le tournage du film interrompu par sa maladie. Match évoque sa passion pour les antiquités et ajoute que l'actrice paie toujours ses trouvailles en argent liquide. Il y a quelques mois, un pickpocket lui a subtilisé son portefeuille et les 3.500 euros qu'il contenait.

L'héritage Hallyday : du cash pour Laura

Comme on le sait, tout va bien pour la famille Hallyday qui a réussi à trouver un accord pour régler la succession du chanteur. Le feuilleton est fini. Malgré une tentative de dernière minute de David qui a essayé d'obtenir un droit de regard sur l'œuvre de son père, avant de finalement accepter le deal. Laura recevra 2,6 millions d'euros et des objets personnels de son père dont deux guitares. Laeticia, elle, restera propriétaire des trois maisons de Marnes-la-Coquette, Saint-Barth et Los Angeles, qui vaudraient une trentaine de millions, soit le montant de la dette fiscale du chanteur, qu'elle devra régler. Bref tout est bien qui finit bien notent Closer, et Public (qui montre Laeticia et son amoureux en train de s'embrasser sur le bord d'une plage grecque).

La croisière de Patrick Bruel

Patrick Bruel (61 ans) toujours très amoureux de Clémence (27 ans). On les a vus (et photographiés, voir Closer) à Positano, sur la côte italienne. Ils ont fait une croisière sur un motor-yacht de 35 m de long. Une pause bienvenue après le coronavirus qui a secoué Bruel, qui semble enfin remis de ses émotions.

La niche du chien de Paris Hilton

Paris Hilton a fait teindre en rose son loulou de Poméranie (photo dans Public). Mais le petit veinard a droit à des compensations. Exemple avec sa niche de 28 m2 qui lui permet de se dégourdir les jambes. Un petit caprice à 300.000 euros.

Jean-Michel Blanquer avec une journaliste

Comme l'a révélé Le Point, depuis cinq mois, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, ne quitte plus la journaliste politique (on la voit sur BFM TV), Anna Cabana (40 ans, une fille âgée de 3 ans). Voici souligne que Blanquer a quitté sa femme Aurélia Devos (après 14 ans de vie commune) avec laquelle il a une fille de 10 ans.. Gala précise qu'elle est vice-procureur auprès du tribunal de grande instance de Paris. Sans oublier que Blanquer a trois autres enfants d'un premier mariage.

Depp-Paradis : une séparation difficile

Johnny Depp (57 ans) attaque en diffamation le grand quotidien populaire britannique The Sun devant un tribunal londonien qui l'a accusé en avril 2018 d'être un "mari violent". A cette occasion, les juges se sont intéressés à sa vie avec Vanessa Paradis, et sur leurs quatorze ans de vie commune. Depp a reconnu avoir bu à l'époque de leur séparation car cela a été "une période très douloureuse", mais il conteste avoir consommé de la drogue note Public. Il a tout de même admis que leurs disputes avaient parfois abouti à "briser des objets", mais sans avoir du faire appel à la police.

L'avocat d'Amber Heard, son ex, était aussi au rendez-vous parmi les témoins de cette procédure. Mais ce n'est qu'une répétition, car Depp va retrouver Amber devant un tribunal américain. Il l'attaque, elle aussi, en diffamation et lui réclame 50 millions de dollars !

Miss France échappe à un incendie

Clémence Botino, a eu de la chance dans la nuit du 3 au 4 juillet, elle a survécu à un grave incendie qui a ravagé l'immeuble parisien dans lequel elle habite avenue des Ternes. Les flammes ont dévoré un appartement situé au troisième étage, alors qu'elle vit au quatrième. Face à la fumée, elle n'a pu descendre par l'escalier, elle s'est donc réfugiée sur son balcon. Au bout d'une heure, dit-elle, elle a pu s'échapper via l'échelle des pompiers. Elle s'en est sortie sans aucune blessure, mais une personne est décédée et d'autres ont été blessées, a-t-elle raconté à Public.

Angela Merkel cuisine pour son mari physicien

On le connaît quasiment pas, mais Angela Merkel (65 ans) vit depuis quarante ans, avec Joaquim Sauer (71 ans), un physicien, avec lequel elle s'est mariée en 1998. Ils se sont rencontrés au festival de Bayreuth, ils adorent tous les deux Wagner. Angela rentre tous les soirs à l'appartement familial, où Joaquim adore qu'elle lui fasse des roulades de chou et de la soupe de pommes de terre. Gala note qu'il y a quelques années un sondage indiquait que 28% des Allemands n'avaient pas la moindre idée du nom du compagnon de la chancelière.

Meghan Markle se plaint de la famille royale

Meghan Markle attaque en justice un tabloïd anglais qui a publié une lettre privée envoyée à son père. Mais dans les documents présentés à la justice britannique, elle accuse, au passage, la famille royale, souligne Public. Elle lui reproche de ne pas l'avoir soutenue quand elle était enceinte. Et de ne pas avoir pu se défendre quand elle était mise en cause dans la presse, devant respecter la règle "never complain, never explain" (ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier) Meghan regrette aussi d'avoir dû renoncer à son rôle dans la série américaine Suits. Ceci, alors que les cousines de son mari, Beatrice et Eugenie d'York, elles, "ont toujours eu le droit d'avoir un travail rémunéré."

Selon Closer, Meghan a, par ailleurs, répondu aux critiques qui ont critiqué le coût de son mariage avec Harry, et leur train de vie, avant leur départ vers les USA. Meghan considère que si la cérémonie a couté plus de 35,5 millions d'euros (entre autres à cause des frais de sécurité), elle a généré 1,1 milliard d'euros d'activité touristique.

Le nouveau compagnon de Capucine Anav

C'est bien fini entre Capucine Anav et Alain-Fabien, le fils cadet d'Alain Delon. On sait peu de chose sur ce dénommé Victor, avec lequel la comédienne s'est affichée dans les rues de Boulogne, aux portes de Paris (photos dans Public). Il travaillerait dans la finance, et serait millionnaire.

Kanye West candidat à la présidence

Comme il l'a annoncé sur Twitter, le 4 Juillet, jour de la fête nationale aux USA, Kanye West (43 ans) le mari de Kim Kardashian, se déclare candidat à la présidence des États-Unis. Même s'il est soutenu par quelques millionnaires, cette déclaration est bien tardive, à seulement quatre mois des élections présidentielles, le 3 novembre 2020, pour un homme qui n'a aucune expérience ou soutien politique d'un des deux grands partis. Pour Closer "sa candidature la Maison-Blanche est une vaste blague", l'hebdo contredit Public qui titre, étrangement " Kanye West bientôt président des États-Unis",

David Ginola évincé par M6

La quinzième saison de "La France a un incroyable talent" se fera sans son animateur David Ginola, selon Public. Son image dans les sondages ne serait pas très bonne, et son hébergement couterait cher à la production. Depuis quatre ans, David et les cinq personnes qui forment son équipe étaient logés, à Paris, dans un place, l'hôtel Bristol. Le prix de la nuit dépasse les 1.000 euros, et le tournage dure dix à quinze jours. La note aurait donc été jugée trop salée par la production comme le confirme Closer. On murmure que sa remplaçante serait Karine Le Marchand qui s'en vante.

Les vacances d'Alessandra Sublet

Où passe-t-elle ses vacances vous demandez-vous à propos d'Alessandra Sublet ? Réponse dans Voici : à Saint-Tropez avec ses deux enfants, Charlie (8 ans), Alphonse (6 ans) mais sans leur papa dont elle est séparée. Quelle est la couleur de son maillot de bain ? Il est rouge. Cela suffit à faire la Une de Voici (et 3 pages intérieures).