Petit best of des applications et gadgets tech à ne pas oublier avant de partir en vacances

Avant de prendre la route ou de visiter un pays, mieux vaut passer à l’Appstore ou au Google Play Store afin de faire le plein en application.

Waze

L’application Waze utilisée par un grand nombre de personnes est l’alliée indispensable du conducteur. C’est la référence en terme de navigation en voiture, un must du genre avec Google Maps et Apple Plan. C’est connu mais il ne faut pas oublier de toujours se munir de ce couteau suisse.

Essence & Co

Elle répertorie toutes les stations essences présentes près de l’endroit où vous vous situez avec l’affichage des prix mis à jour quotidiennement. Une application bien pratique lorsque l’on veut aller faire le plein sur la route sans se ruiner. Essence&CO est disponible en France, Allemagne, Italie, Espagne et Maroc.

107.7 Autoroute Info

La radio préférée des voyageurs dispose enfin de son application. Elle informe en temps réel du trafic sur l’autoroute et des incidents. Une solution plus simple pour s’informer car on est pas victime du flux sur lequel on n’a pas de contrôle.

I-constat

Voici un logiciel permettant d’établir un constat en cas de litige sur la route. On n’a pas envie d’utiliser cette application mais il est toujours pratique de l’avoir. Chaque constat est conforme aux standards européens avec les cases à cocher et il même possible de dessiner un schéma. Une fois rempli, on reçoit le constat en PDF.

Mapstr

Cette application permet de marquer des points d’intérêts dans une ville et les pointer. On peut partager la liste des lieux visités avec ses amis et cela peut être pratique pour donner des conseils si l’on part trois mois après un ami dans une ville.

Citymapper

Tout le monde la connait mais elle reste indispensable en terme de déplacement urbain. Lorsque l’on voyage dans des villes d’Europe elle est une référence. L’application est extrêmement complète sur les transports en commun comparé aux autres logiciels et le voyageur ne sera jamais perdu ni déçu.

Maps.Me

Voici une solution qui pourrait ressembler à Google Maps et à Apple Plan mais qui permet d’avoir les cartes hors-connexion.

Google Traduction

Vous ne parlez pas le Slovaque, ni l’Italien, munissez-vous de Google Traduction. La puissance de Google au service de la traduction marche extrêmement bien. On ne peut pas prendre en défaut la solution, l’utilisation et l’efficacité est impressionnante. L’outil de prise de photo avec traduction en temps réel est à utiliser d’urgence si on dispose d’une connexion internet dans le pays visité. C’est la manière rêvée de comprendre plus clairement le menu d’un restaurant.

XE Currency

Pour avoir le taux de change d’une devise, n’hésitez pas à télécharger cette app qui vous renseignera si le Franc Suisse est vraiment dévalué en ce moment. C’est pratique car en ce moment la bourse bouge.