Ophélie Winter médite à la Réunion; Brigitte Macron se promène lugubre en baskets, Edith Philippe souriante en tongs, Catherine Deneuve cheveux au vent et souliers vernis; Melania Trump abuse de l’auto-bronzant; Benjamin Biolay a une fille cachée

Ophélie Winter seule et abandonnée

Titre déchirant à la Une de Closer avec des photos d'elle sur une plage : Ophélie Winter (46 ans) serait seule et abandonnée sur l'ile de la Réunion. Sa vie n'est peut-être pas facile, mais vivre à la Réunion n'est pas le bagne. En tout cas, arrivée au début du mois de mars, Ophélie tenterait d'y refaire sa vie. Elle a du se reposer après avoir contracté, elle aussi, le Covid-19. Elle vivrait dans une modeste maison sur pilotis à Saint-Gilles.

Un couple présidentiel morose

Juste avant le second tour des municipales, samedi 27 juin, Emmanuel et Brigitte Macron ont fait un saut au Touquet. Et dans l'après-midi ils ont fait une promenade au bord de mer, la main dans la main. Mais sur les photos ont ne voit pas l'ombre d'un sourire. Le président et son épouse ne sont visiblement pas détendus constate Closer. Entre la crise du coronavirus, et la crise économique qui lui succède, la situation n'est en effet pas rose.

Édith Chabre, madame Édouard Philippe

Voici montre des photos d'Édouard Philippe (49 ans) et son épouse Édith Chabre (50 ans) en tongs, détendus dans les rues du Havre. Ils sont mariés depuis 2002 et ont trois enfants. Ancienne avocate, elle a été le numéro 2 de Sciences Po. N'étant plus Premier ministre depuis hier, Philippe pourra se promener plus souvent dans les rues de ce grand port.

Le retour de Catherine Deneuve

Catherine Deneuve ne semble pas avoir changé après le grave accident de santé qu'elle a connu le 5 novembre dernier. Rien sauf le fait qu'elle ne fume plus du tout, alors qu'elle ne lâchait que rarement ses cigarettes blondes. Gala la montre toujours aussi élégante dans les rues de Paris, cheveux au vent, et petits souliers vernis. Après une longue rééducation, elle doit reprendre la semaine prochaine le tournage du film dans lequel elle jouait, lorsque la maladie l'a brutalement surprise.

Melania Trump accro à l'autobronzant

Dans son livre "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump", sorti le 16 juin dernier la journaliste Mary Catherine Jordan cite une femme de ménage ayant travaillé pour les Trump de 2010 à 2013 remarque Public. Cette ex-employée raconte qu’elle avait toutes les peines du monde à nettoyer la salle de bains de Melania à cause des nombreuses traces d’autobronzant que l’ancienne top model laissait partout.

La fille cachée de Benjamin Biolay

On savait que Benjamin Biolay a eu une fille avec Chiara Mastroianni, qui a aujourd'hui 17 ans. Mais comme il l'a raconté dans Télérama, puis dans Paris Match, Benjamin Biolay est aussi le papa d'une petite fille de 2 ans, qui vit avec sa mère en Argentine. Biolay passe d'ailleurs le tiers de son temps en Argentine, à Buenos Aires où il a un appartement selon Closer.

Virginie Efira enceinte

L’actrice belge Virginie Efira (43 ans) est enceinte de trois mois selon Public. Elle attend un bébé pour Noël avec le comédien Niels Schneider (33 ans), l’homme qu’elle aime depuis deux ans. Ce sera son deuxième enfant. Virginie a déjà une petite Ali (7 ans) née de son aventure avec son ex-fiancé, Mabrouk El Mechri.

Louane comblée et sereine

Après s'être fait discrète, Louane (23 ans) a rendu public son compte Instagram privé qu'elle a ouvert en 2014, pour partager ses émotions avec les siens. Dans une courte vidéo, elle parle de la naissance de sa fille. Elle se dit "fière et heureuse" de sa famille : la petite Esnée, et son père le musicien Florian Rossi,(29 ans). Déjà deux ans de bonheur depuis leur rencontre en 2017 souligne Gala. Les années noires 2013 et 2014 qui ont vu ses parents mourir à quelques mois d'intervalle font partie d'un passé révolu.

Beyoncé au cœur d'une polémique

Beyoncé (38 ans) a provoqué une polémique en publiant des images de son nouvel album visuel qui sortira sur Disney+ le 31 juillet note Public. Car entre chaque portrait de Queen B, des images de danses tribales, de guerriers au visage peint, de chefs de tribu parés de bijoux apparaissent. Sur les réseaux sociaux, certains n'apprécient pas du tout. Exemples : " les fourrures, les danses de guerre… c’est bon, l’Afrique n’est plus au XIX e siècle. C’est cliché !” et " “Beyoncé, je l’aime beaucoup, seulement elle surfe énormément sur la vague African Pride mais elle ne va jamais dans les pays africains.” Ou encore “L’africanité de Beyoncé est purement marketing !”, s’exclame un autre internaute. En effet Jamais Jay-Z et Beyoncé n’y ont donné de concert ensemble.

Liaison entre la femme de Will Smith et un jeune rappeur ?

August Alsina (27 ans), affirme qu’il a eu une relation avec Jada Pinkett (48 ans), la femme de Will Smith (51 ans). Woll et Jada sont mariés depuis 1997. August se défend d'avoir mal agi, et dit avoir eu l'aval de Will Smith : "J’ai discuté avec Will Smith sur le fait qu'avec le temps, leur mariage était devenu une sorte de partenariat, et il m'a donné son aval". Étrange histoire formellement démentie par Jada Pinkett.

Katy Perry a pensé au suicide

Katy Perry (enceinte de huit mois, elle attend une petite fille) a confié avoir très mal vécu sa rupture avec Orlando Bloom en 2017. A tel point qu'elle a envisagé le pire, et même pensé au suicide soulignent Voici et Closer. Elle l'a raconté dans une interview à une radio américaine. Des psychologues l’ont aidée à s’en sortir. Aujourd’hui, elle est au sommet du bonheur. Dans quelques mois, elle deviendra maman pour la première fois d’une petite fille, avec Orlando Bloom.

Miley Cyrus va mieux

Depuis sa rencontre avec le chanteur australien Cody Simpson, la chanteuse Miley Cyrus va mieux. Elle a abandonné les abus d'alcool. Elle semble remise de son divorce avec Liam Hemsworth remarque Closer.

Kevin Costner : 20 ans de vie commune

Interrogé par Gala, Kevin Costner (65 ans) évoque sa vie privée : quinze ans de mariage, vingt ans de vie commune avec l'ex-mannequin et créatrice de sacs Christine Baumgartner (46 ans) épousée en 2004. Le couple a eu par la suite trois enfants, deux fils et une fille : Cayden (13 ans), Hayes (11 ans) et Grace (10 ans). Et Kevin a eu quatre enfants d'un premier mariage : Annie (36 ans), Lily (33 ans), Joe (32 ans) et Liam (24 ans).

Johnny Depp et les pilules du bonheur

Johnny Depp est en procès contre le quotidien britannique The Sun qui, dans un article paru en 2018, l’avait qualifié de “cogneur de femmes” rappelle Public. Les avocats du média britannique, ont contre-attaqué en rendant publics des textos envoyés par l’acteur à son assistant Nathan Holmes, dans lesquels il demande une “substance blanche” dès que possible, ou encore des “pilules du bonheur”… Ces messages sont d’autant plus gênants pour Johnny qu’il les a envoyés quelques jours avant la supposée agression physique dont l'accuse son ex-femme Amber Heard.

Pas de gadgets électroniques pour Cate Blanchett

L'actrice australienne Cate Blanchett (51 ans) mère de quatre enfants, aime voyager léger comme elle l'explique à Public : "Pas de tablettes, de téléphones, de jeux vidéo. Il n’y a rien de plus insupportable que d’entendre les enfants entrer dans un restaurant et demander au serveur, avant même le menu : “M’sieur, c’est quoi le code du WiFi ?”.

L'école de la fille de Brigitte Macron

La fille de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière (36 ans, avocate en droit des affaires) va ouvrir un établissement scolaire, à Paris, dans le 16e arrondissement : le lycée Autrement. Ce projet vise à lutter contre l'exclusion de certains enfants à l'école. Des enfants titulaires d'une bourse voisineront avec d'autres qui, selon Gala, paieraient 11.000 euros par an pour bénéficier de techniques éducatives innovantes.

Justin Bieber contre-attaque

Accusé de viol par deux jeunes femmes, le Canadien Justin Bieber (26 ans) a porté plainte en diffamation. Il n'hésite pas et a demandé 10 millions de dollars de dommages et intérêts à chacune d'elles. Pour l'instant ses deux accusatrices n'ont pas porté plainte contre Justin.

Charlotte Gainsbourg retrouve son homme

Ils étaient séparés par le confinement : Yvan Attal (55 ans) à Paris, Charlotte Gainsbourg (48 ans) à New York (où elle vit depuis 6 ans avec leurs deux filles). Voici publie des photos où ils célèbrent leurs retrouvailles à Saint-Tropez, en se baignant, à partir d'un gros bateau à moteur avec Joe (9 ans) la plus jeune de leurs trois enfants. Ils s'aiment depuis 30 ans.