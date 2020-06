Vie extraterrestre : l'analyse des geysers d'Encelade et Europe s'annonce prometteuse ; La Nasa lance un appel à projets : wanted toilettes lunaires miniatures

Vie extraterrestre : l'analyse des geysers d'Encelade et Europe s'annonce prometteuse

Futura a interrogé l'astrochimiste, exobiologiste et planétologue Olivier Poch au sujet de travaux montrant qu'il est possible de détecter, avec les prochaines missions à destination d'Europe et Encelade, des molécules qui pourraient être d'origine biologique. On pourrait les trouver dans les particules glacées, crachées par les geysers de ces lunes glacées de Jupiter et Saturne.

La Nasa lance un appel à projets : wanted toilettes lunaires miniatures

La Nasa vous met au défi de créer les prochaines toilettes lunaires et lance un appel à idées pour en équiper son prochain alunisseur. S'assoir sur le trône en apesanteur représente toujours un challenge d'autant plus aujourd'hui qu'il doit s'adapter aux équipages féminins. C'est l'une des exigences du cahier des charges mais pas seulement. Y répondre relève du grand art mais pas de la miction impossible. Jugez-en par vous-même.

La fusion de trous noirs fait briller un quasar !

Les collisions de trous noirs ne doivent normalement pas s'accompagner d'un flash d'ondes électromagnétiques mais bien d'ondes gravitationnelles et d'un unique trou noir résultant. Toutefois, un tel flash a été observé avec une source d'ondes détectée par Ligo et Virgo. Un scénario explique ce phénomène qui devrait se reproduire périodiquement s'il est exact.

Calculez combien de civilisations extraterrestres intelligentes peuplent la Voie lactée

Notre Voie lactée abriterait au moins 36 civilisations extraterrestres intelligentes. Annoncée il y a quelques jours, la nouvelle a fait grand bruit. Et elle a tout particulièrement inspiré deux physiciens qui nous proposent aujourd'hui de jouer avec les statistiques pour calculer, à notre tour, combien de civilisations extraterrestres avancées peuplent notre Galaxie.

La Nasa veut utiliser les pulsars pour naviguer dans le Système solaire et au-delà

Le clignotement régulier des pulsars pourrait permettre de se repérer dans l'espace au-delà du Système solaire. Une sorte de « phare cosmique » aussi précis qu'une horloge atomique mais qui nécessite des calculs complexes. Avec son système Sextant, la Nasa compte bien s'en servir pour ses futures missions interplanétaires.

