Laeticia Hallyday & Pascal se lâchent dans une poissonnerie, Johnny Depp sur le triolisme d’Amber, le mari d’Amel Bent sur leurs déboires financiers; Karine Ferri, Yoann G. & Britney Spears chôment au soleil; Gwyneth Paltrow vend l’odeur de ses orgasmes

Laeticia Halliday a retrouvé son amoureux

Après des mois de séparation, à 9.000 km l'un de l'autre, c'est l'heure des retrouvailles pour Laeticia Halliday, et Pascal. Laeticia est rentrée vendredi 19 juin. On les retrouve dans les rues de Paris, tous les deux, détendus face au photographe, dans Closer. Tellement contents de se revoir, qu'ils s'affichent et débordent d'affection en public. Voir les photos dans Voici où ils s'embrassent en faisant leurs courses, dans la rue, mais aussi dans une poissonnerie sous l'œil du personnel et des autres clients. La suite la semaine prochaine ? En tout cas l'avenir est rose. Ils vont pouvoir fêter l'anniversaire de Pascal, qui va avoir 49 ans, le 6 juillet. Puis fin juillet Laeticia devrait filer dans sa villa de Saint-Barthélemy où Pascal devrait la rejoindre.

Johnny Depp et le triolisme d'Amber

Au cours du procès en diffamation qui l'oppose Johnny Depp (57 ans) à son ex-femme Amber Heard balance à tout va souligne Public. Il accuse Amber d'avoir eu une liaison avec l'homme d'affaires Elon Musk (voitures Tesla, et fusées) alors qu'ils étaient encore mariés. Et de plus il indique qu'Amber aurait eu une relation avec Musk et Cara Delevingne, dans le penthouse de Johnny, à Los Angeles, fin 2016. Une information confirmée par le mari de Cara. Une vidéo de l'ascenseur, et le concierge du Penthouse appuieraient ses dires. Elon Musk dément. La justice tranchera.

Amel Bent divorcée mais toujours amoureuse

Lors d'une audience de son procès pour trafic de permis de conduire, Patrick Antonelli a révélé qu'il avait divorcé à l'amiable de son épouse Amel Bent. Ils s'étaient mariés en 2015 rappelle Closer. Leur amour n'est pas en cause. Il s'agit d'éviter qu'Amel doive contribuer à payer les amendes infligées à son mari. Car Patrick a été condamné à plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende pour fraude fiscale révèle Public. Il n'a pas pu payer. Et le procureur dans cette affaire de permis demande une nouvelle amende de 150.000 euros. Sans oublier que Patrick risque cinq ans de prison dont trois ans ferme, avec incarcération lors du rendu du jugement note Closer. Le sort de Patrick sera fixé le 8 juillet prochain. La chanteuse craint donc de devoir élever seule leurs deux filles pendant quelques années.

Pour Karine Ferri c'est déjà l'été

Tout va bien pour Karine Ferri (38 ans) qui se détend avec Yohann sur les bords de la Méditerranée. Ils ont abandonné leur Bretagne chérie, pour une eau un peu moins froide. Des photos de Public et Closer les montre, dans le Sud, à St Raphaël, où habitent les parents de Karine. On les voit tous les deux en maillot de bain, sur une planche de paddle, en attendant de trouver des activités professionnelles à la rentrée.

Britney Spears libre et joyeuse

Après des mois de confinement, Britney Spears (38 ans) retrouve la liberté et le sourire. On l'a vue faire du vélo avec son chéri Sam Asghari (26 ans), puis courir pieds nus, sur l'herbe, dans un parc (photos dans Public, et Voici). Ils avaient bien sûr, tous les deux, un masque, car l'épidémie continue à faire des ravages aux États-Unis. Ils posent aussi, ensemble, sur le sable chaud, dans Closer. On y découvre un Sam bodybuildé comme jamais, avec une musculature de compétition.

Gwyneth Paltrow vend son odeur

Il n'y a pas de limite dans le marketing de Gwyneth Paltrow qui déploie son business du bien-être dans tous les domaines. Cela ne s'invente pas, sa dernière trouvaille c'est la mise en vente d'une bougie parfumée qui "sent comme mon orgasme". L'étiquette indiquerait qu'on y trouve un parfum de roses turques et... de tarte au pamplemousse selon Voici.

Jean-Michel Blanquer séparé

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer s'était marié en 2018. Tout semble fini, il s'est séparé de sa femme Aurélia Devos qu'il avait rencontré quand ils étaient étudiants à l'Institut d'études politiques de Lille. On ignore si c'est le confinement qui est en cause dans cette séparation.

Le gendre de Brigitte Macron s'énerve

Antoine Choteau, le gendre de Brigitte Macron aurait pris à partie Danielle Fasquelle, candidat LR à la mairie du Touquet. "Des pigeons ... et un connard..." aurait-il écrit sous un pseudo dans un commentaire sur Facebook. Le mari de Tiphaine, la fille de l'épouse du président, a répondu, selon Closer dans les Échos du Touquet "La politique ne m'intéresse pas... Je le dis clairement, je déteste Daniel Fasquelle pour des raisons totalement différentes". Clair et net, mais on ignore les motifs de cette détestation.

Justin Bieber accusé de viols

Deux femmes accusent Justin Bieber de viol. La première, Danielle (qui avait 21 ans à l'époque), évoque des faits qui se seraient produits le 9 mars 2014, dans un hôtel, lors d'un concert à Austin, Texas. Justin se défend en indiquant qu'il n'était pas dans un hôtel ce soir-là mais dans un Airbnb (photo de la facture dans Closer) avec Selena Gomez, sa petite amie de l'époque. Une autre jeune femme, Kadi, évoque un viol dans les toilettes d'un hôtel de New York, le 4 mai 2015. Elle aurait réussi à se dégager, et l'aurait frappé entre les jambes avant de fuir. Aucune des deux femmes n'a porté plainte pour l'instant.

Adil Rami répond à Pamela

Accusé, en juin 2019, sur Instagram, par Pamela Anderson d'être un "monstre" un "narcissique" un "sociopathe", le footballeur Adil Rami (34 ans) répond. Dans une interview à So Foot, il se défend et contre-attaque selon Public : "Je ne l'ai jamais brutalisée". Il dit avoir gardé tous ses messages sur son téléphone durant deux ans. Aucun n'évoquerait une quelconque violence. Selon lui la vidéo montrant Pamela à l'hôpital pour soigner ses deux mains, concernait une tendinite contractée lors de Danse Avec les Stars selon un message de Pamela. Adil donnera sa version de manière plus détaillée dans un livre écrit par une chroniqueuse de de TPMP, Géraldine Maillet.

Francis Lalanne trop vieux pour Fort Boyard

Dur pour Francis Lalanne : il ne participera pas à la 31 e saison de Fort Boyard. Pourquoi ? Parce qu'il a 61 ans, et que les assurances refusent de prendre en charge le risque qu'il soit rattrapé par le coronavirus a-t-il expliqué au Parisien, cité par Closer.

Liz Hurley : suicide du père de son fils

Le millionnaire Steve Bing (55 ans) a sauté dans le vide du 27e étage. Il s'agit d'un suicide ont confirmé les autorités. Terrible nouvelle pour Liz Hurley. Steve et Liz avaient vécu ensemble en 2000, pendant dix-huit mois. Liz avait eu un enfant, Damian, après leur séparation en 2002. Steve avait d'abord refusé de reconnaître sa paternité, avant de céder. Et leurs relations avaient fini par s'apaiser selon Voici.

Nabilla Vergara et son fils chéri

Nabilla (28 ans) pose avec son fils Milann (8 mois) à la Une de Gala. On la voit aussi avec son papa, Thomas (33 ans). Elle se confie au magazine : "Il y a des gens qui partent de zéro. Moi je partais de moins 10 ! Je n'ai pas eu de parcours scolaire gratifiant. Je suis passée par la case téléréalité très controversée en France.". Elle ne cache pas qu'elle souhaite un deuxième enfant : "C'est une certitude mais je ne sais pas quand".