Disparition de l'option de redémarrage chez Windows ? Raison de plus de ne pas oublier de nettoyer son ordinateur par un formatage

Atlantico.fr : Pourquoi l'opération de redémarrage à zéro a-t-elle disparu des ordinateurs Windows ?

Jérôme Durel : Pour être tout à fait exact, elle n’a pas complètement disparu. En réalité, elle a plutôt été déplacée. Il est toujours possible d’effectuer cette manipulation.

En revanche, Microsoft a décidé de la « cacher », même si le terme est un peu excessif.

Le vrai changement c’est que le chemin n’est plus le même et qu’il un peu moins facile d’accès. La procédure est donc un peu moins naturelle. Mais elle est toujours possible évidemment.

À quoi est dû ce changement ? Qu'est-ce que cela va changer à la méthode de "réinitialisation" d'un PC pour lequel la mise à jour Windows a été installée ?

Fondamentalement cela ne va pas changer grand-chose dans le sens ou la fonctionnalité n’a pas été supprimée, comme je l’ai dit précédemment, mais juste déplacée. Au niveau de la fonctionnalité en tant que tel, la fonction est la même. Il y a toujours une réinitialisation identique. Il s’agit d’une réinitialisation dite « d’usine », qui restaure la totalité des paramètres par défaut de la machine. Les paramètres qui ont été pensés au départ. Cela permet de retrouver l’ordinateur dans l’état dans lequel on l’a acheté et débarrassé de tout élément superflu qui auraient pu être installés par la suite sur l’ordinateur par l’utilisateur.

Ce « renouveau » va néanmoins changer un peu les habitudes. Comme souvent en informatique, si les habitudes changent, les fonctionnalités restent les mêmes. Au lieu d’avoir le chemin qu’on avait historiquement qui était dans le menu « réinitialiser », il faudra passer par un chemin un petit peu plus complexe. Mais c’est toujours là. C’est juste une question d’habitude. A partir du moment où on le sait, on le retrouvera.

Pourquoi est-il si important de nettoyer souvent son ordinateur par un formatage ? Que risque-t-on à ne pas le faire suffisamment ou à mal le faire ?

C’est important car avec le temps les utilisateurs installent diverses choses sur les ordinateurs, des applications, des fichiers divers. Même un utilisateur qui est assez discipliné avec son ordinateur qui prend le temps de supprimer des fichiers au fur et à mesure, de supprimer des applications dont il ne se sert plus, malgré tout cela laisse toujours des petites traces ça et là dans des logiciels. Avec le temps cela peu amener un ralentissement de l’ordinateur.

La solution la plus simple c’est de réinitialiser à zéro en usine sa machine comme cela on est sûr de retrouver une machine qui est complètement vierge de toutes données autres que celles essentielles au fonctionnement de la machine. C’est là l’intérêt de la réinitialisation.

Il faut aussi raison garder et ne pas penser qu’il faille réinitialiser son ordinateur tous les trois mois ou six mois. On parle plutôt à l’horizon deux ans, trois ans. Quand on sait que son ordinateur commence à peiner un petit peu, il est possible de regarder de ce côté-là et de faire une réinitialisation.

Ces outils peuvent-ils améliorer le quotidien et à l’heure du télétravail généralisé de ces derniers mois ?

Je ne recommande pas de réinitialiser une machine qui sert à un usage professionnel.

Il y a deux cas de figure, il y a un cas de figure où c’est votre machine personnelle qui est utilisée à des fins professionnelles par exemple quand vous êtes en déplacement et que votre entreprise ne vous fournit pas un PC à titre professionnel.

Il y a le cas de figure où c’est le PC de votre entreprise. Dans ce dernier cas, il ne faut évidemment pas toucher à ce genre de choses car l’entreprise a probablement installé des logiciels qui permettent de faire fonctionner correctement le système d’exploitation avec les services spécifiques à l’entreprise avec des connexions via des VPN ou des accès à des serveurs spécifiques. Avec une machine professionnelle, il ne faut évidemment pas réinitialiser sa machine. C’est très important. Il faut laisser ça au service informatique de l’entreprise.

Si c’est une machine personnelle qui est utilisée à des fins professionnelles, sur un système un petit peu hybride, là on peut y réfléchir. evidemment il faudra bien penser avant de réinitialiser sa machine à sauvegarder ses fichiers importants pour son travail et aussi retenir tous ses mots de passe. On a souvent tendance à utiliser les mots de passe enregistrés dans l’ordinateur, ceux que l’on a enregistrés une première fois et qu’on oublie après. Évidemment si vous ne pouvez pas accéder après facilement à vos outils professionnels, ça peut être assez handicapant.