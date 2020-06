Brigitte Macron opérée, Laetiticia Hallyday rentrée, Sonia Rolland recasée, Marianne James envoyée en l'air, Neymar exhibe sa dernière conquête, Didier Raoult et Edouard Philippe cachent leurs épouses, Laura Smet enceinte et topless à la plage

Brigitte Macron opérée

Brigitte Macron n'a pas pu accompagner son mari pour l'anniversaire du 18 juin 1940 à Londres. Rien de grave, mais elle a du subir une opération chirurgicale de la rétine qui avait été reportée à cause du confinement selon Gala. Cette information est aussi reprise par Closer qui cite Gala.

Laeticia à Paris

Le 15 juin dernier, Laeticia a célébré le 77e anniversaire de Johnny Hallyday sur la plage de Pacific Palisades à Los Angeles. Avec des amis, tous en blanc, elle a formé un grand cercle avec des fleurs (que les invités ont ensuite jeté dans la mer) montrent des photos dans Closer (4 pages). Puis Laeticia devrait être rentrée à Paris ce week-end, où elle devrait finaliser un accord sur la succession de Johnny avec David et Laura. Parmi d'autres détails évoqués par Closer, on apprend que David Hallyday obtiendrait les droits d'interprète de Sang pour sang, la chanson qu'il a composée pour son père et qu'il chantait à ses côtés. Par ailleurs, Laeticia va enfin retrouver son amoureux, Pascal Balland, qu'elle n'avait pas vu depuis quatre mois, car il était à Paris, et, elle, coincée à Los Angeles.

Sonia Rolland : fini le célibat

L'ex-Miss France Sonia Rolland (39 ans) ne quitte plus Rudolph (38 ans) qu'elle a rencontré il y a sept mois. Rudolph s'entend très bien avec les deux filles de Sonia : Tess (13 ans qu'elle a eue avec Christophe Rocancourt, et Kahina (9 ans et demi) qu'elle a eue avec Jalil Lespert. Rodolph lui n'a pas d'enfant. Et ils ont passé le confinement, tous les quatre, dans une maison de campagne, près de Paris selon Voici.

Marianne James au septième ciel

Marianne James raconte dans Télé 7 Jours avoir eu un rapport amoureux à 10.000 mètres d'altitude lors d'un vol Paris-Tokyo, note Closer. Elle est rerescendue sur terre depuis, et on la retrouvera le 23 juin dans La France a un incroyable talent, sur M6.

Neymar pas seul à St Tropez

A peine rentré du Brésil après deux mois et demi de confinement, Neymar s'est offert une petite virée à St Tropez avec son camarade de jeu, Marco Verratti. L'occasion de retrouver la top-model Cindy Bruna, égérie de L'Oréal. Cela va-t-il lui donner l'envie de prolonger son contrat au PSG, au lieu de filer, en Espagne, au Barça, se demande Public.

Natacha, le pilier de Didier Raoult

Didier Raoult a épousé Natacha Caïn, de huit ans sa cadette en 1982 raconte Gala. Lui est infectiologue, elle psychiatre, ils ont trois enfants. Bernard Tapie qui le connaît a déclaré sur BFMTV qu'ils avaient "un petit appartement simple" au centre de Marseille. Mais selon une journaliste de ELLE il y a des colonnades néoromaines et des bustes d'empereur. Quoiqu'il en soit on en sait peu sur leur vie à deux : Natatcha reste discrète malgré la célébrité de son mari, et ils fêtent cette année leurs 38 ans de mariage.

Edouard Philippe seul dans Paris Match

Quand les politiques s'affichent à la Une et dans Paris Match, ils posent généralement en famille, c'est une communication politique savamment dosée. Mais Edouard Philippe (49 ans) préfère la discrétion, on ne lui en voudra pas, c'est si rare. En 8 pages, on n'apprend rien sur Edith Philippe, sinon qu'ils sont mariés depuis 18 ans.

Laura Smet enceinte de six mois

Enceinte de six mois, Laura Smet (36 ans) "est partie se ressourcer au Cap-Ferret" signale Voici ("Exclu") qui a choisi de mettre à la Une, une photo d'elle debout, poitrine dénudée. Laura est aussi en Une de Public ("Scoop") mais avec un soutien-gorge. Voici rappelle, que Laura s'est mariée le 15 juin 2019, avec Raphaël Lancrey-Laval, il y a tout juste un an, au même endroit.

Le retour de Catherine Deneuve

A 76 ans, Catherine Deneuve serait remise de l'accident vasculaire qui l'a tenue loin des plateaux depuis huit mois. Selon BFMTV, cité par Closer, Deneuve va reprendre le tournage du film "De son vivant" pendant lequel elle a été brutalement foudroyée. Elle se reposera ensuite après la fin du tournage le 15 août.

Régime sec pour Kate Moss

Voici semble regretter que Kate Moss (46 ans) ait abandonné "sex, drugs and rock'n'roll". En effet, depuis deux ans, l'ex-top model ne boit plus d'alcool, se couche tôt et dort huit heures, après avoir regardé Netflix. Le matin, c'est yoga et vélo d'appartement. Bref, pour Voici elle "est devenue aussi fun qu'une salade de betteraves".

Quand Justin Bieber se droguait

Le rappeur américain Lil Twist, raconte qu'au début des années 2010, à chaque fois que Justin Bieber avait des problèmes dus à la drogue, son équipe mettait tout sur le dos de Lil."Se faire arrêter avec de l'herbe aurait été très mauvais pour Justin. Tandis que pour moi, ce n'était pas grave étant rappeur." Selon Public, Lil a donc l'impression d'avoir servi de bouc émissaire.

Lil aurait donc été agacé de voir Justin dénoncer, sur Instagram, l'injustice raciale aux Etats-Unis, car étant rappeur et noir, a l'impression d'avoir servi de bouc émissaire. L'entourage de Justin dément, mais on se souvient, qu'en tout cas, le chanteur a reconnu dans un documentaire sorti en février, qu'il commençait à se droguer dès qu'il se réveillait, et consommait tout et n'importe quoi. Mais tout cela est loin, Justin (26 ans) a laissé tomber la drogue pour les beaux yeux d' Hailey Baldwin.

Harry doit vivre avec sa belle-mère

Le prince Harry est un peu dépaysé à Los Angeles, loin de sa famille et de ses amis britanniques. Et voilà qu'il doit maintenant supporter sa belle-mère, Dira Ragland, qui s'est installé dans la maison où vivent sa fille Meghan et son gendre. La résidence est assez grande pour que chacun ait son espace avec huit chambres et douze salles de bains. Et Harry s'entend très bien avec Dira, qui surveille de près leur fils Archie "Mais cette nouvelle vie ne correspond en rien à ce qu'il attendait" explique un de ses amis cité par Public.

Shy'm privée de Danse avec les stars

L'édition 2020 de Danse avec les stars (TF1) a été annulée. C'est une mauvaise nouvelle pour Shy'm (34 ans) qui y participait en tant que jurée. Selon Public cela lui rapportait "au minimum 100.000 euros". Voilà donc un sérieux trou dans un budget, alors que ses derniers albums n'ont pas connu le succès et que plusieurs concerts ont été annulés. Il lui reste, heureusement, la série policière Profilage sur TF1. où elle fait ses premiers pas d'actrice.

Prison pour le mari d'Amel Brent ?

On peut comprendre l'inquiétude de la chanteuse Amel Brent (34 ans) : son mari Patrick Antonelli s'est retrouvé au tribunal le 17 juin signale Public. Ancien gérant d'auto-école, Patrick est accusé d'avoir fourni de vrais permis de conduire à des personnalités qui n'avaient jamais passé l'examen. Il aurait touché plus de 10.000 euros par permis dans certains cas, avec la complicité de trois agents de la Préfecture de police. Exemple avec Ali badou animateur sur France Inter et France 5, ou des footballeurs connus etc... Patrick risque jusqu'à dix ans de prison et une forte amende. Il avait d'ailleurs été incarcéré pendant cinq mois au début de l'enquête en 2016.