Patrick Bruel fait sa demande à la maison de la truffe; Charlotte Gainsbourg quitte New York et retrouve Yvan; Kanye West & Kim Kardashian ne divorcent pas pour l’argent, Charlotte Casiraghi & Dimitri n’en sont pas loin; Stéphane Plaza sort en tutu

Patrick Bruel se remarie

Selon Public, Patrick Bruel (61 ans) a demandé la main de sa compagne Clémence (27 ans) à l'occasion d'un séjour dans sa villa du Vaucluse. Il aurait fait sa demande en mariage "dans un petit resto perché sur les hauteurs du Lubéron", la Maison de la truffe. Il semblerait qu'il y ait eu photographe sur place puisque Public publie plusieurs photos : bonjour l'intimité ! Bruel aurait accompagné cette demande avec l'annonce d'un beau voyage. "Un séjour à 30.000 euros" selon Public. Étonnant de communiquer sur le prix d'un cadeau que vous allez faire, si l'information est vraie.

Charlotte Gainsbourg : au revoir New York

Charlotte a publié sur son compte Instagram des photos de sa fille cadette Joe, en disant au revoir à New York. Ceci veut-il dire que la chanteuse et comédienne s'apprête à revenir en France, plus de six ans après l'avoir quittée s'interroge Gala. L'occasion de retrouver Yan Attal son compagnon qui, lui, est resté basé en France.

Kanye West & Kim Kardashian séparés mais unis

Il y a de la tension entre Kanye West & Kim Kardashian. Au point qu'ils “vont certainement vivre chacun dans une maison différente”, confie une source au quotidien The Sun cité par Public. Mais les époux milliardaires semblent d’accord sur un point : divorcer n’est pas à l’ordre du jour : "Ensemble, ils sont devenus les plus riches et les plus célèbres, notamment grâce à leur famille “parfaite”, qui fait partie intégrante d’un marketing tiré au cordeau. Mieux vaut donc être discrètement séparé, plutôt que de risquer de saccager un empire aussi lucratif". Business is business. "Elle veut sauver son couple coûte que coûte" titre Closer.

Tension entre Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam

Un an après leur mariage le 30 juin 2019, il y aurait de la tension entre Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam (38 ans) selon Voici. Le confinement a été délicat malgré le confort de la grande maison de Barbizon avec Raphaël (6 ans, fils de Gad Elmaleh, et Balthazar, 19 mois, fils de Dimitri). Ceci d'autant plus que Dimitri a été cloué au lit par le virus, isolé dans une aile de la maison.

Stéphane Plaza en tutu rose

Étonnante photo de Stéphane Plaza dans Closer. Une image diffusée par son amie fidèle, Karine Le Marchand, sur son compte Instagram, à l'occasion de l'anniversaire de notre héros. On ignore quand la photo a été prise, mais Stéphane apparaît en tutu rose. Après les appartements, Plaza veut-il se lancer dans la vente de cabarets ou de salles de spectacles ?

La succession de Karl Lagerfeld : compliquée

Plus d'un après la mort de Karl Lagerfeld le 19 février 2019 sa succession n'est toujours pas réglée. La rivalité entre Baptiste Giabiconi et Sébastien Jondeau, assistant de Karl continue de plus belle. Chacun revendique d'être le plus doté, alors que rien n'est fait pour l'instant. Ils figureraient sur le testament du couturier mais ne seraient pas seuls, il y aurait sept personnes au total. Il y a aurait près de 200 millions à répartir, ce qui n'est pas simple. D'autant plus que l'expert-comptable de Karl, qui n'est plus tout jeune (87 ans) a fermé son cabinet, et ne donne plus de nouvelles selon Le Parisien, cité par Closer.

Kate et Meghan : rien ne va plus

Kate Middleton supporterait mal d'être constamment comparée... à Meghan Markle selon Closer. Tanis que Meghan, elle, voit que quand un media attaque Kate, toute la famille royale vient la défendre note Voici. Même si elles sont toutes les deux séparées par l'océan Atlantique, il y a une rivalité entre les deux. Et la vie de Meghan en Californie ne semble pas l'apaiser. Tandis que Kate se débat avec les suites d'un article très critique publié par le magazine Tatler, elle n'a pas reçu le moindre soutien de Meghan.

Les dons de voyance de la veuve de Michel Delpech

Geneviève Delpech, la veuve du chanteur Michel Delpech publie un livre dévoilant ses dons de medium. Geneviève dit à Closer avoir "souvent aidé la police à retrouver des enfants disparus". Mais attention, elle le fait gratuitement, pas question d'utiliser ces dons "de manière mercantile". Et cela la rapproche de son mari défunt : "Michel est omniprésent, j'entends constamment sa voix". A ceux qui doutent et la prendraient pour une illuminée, elle répond en toute simplicité : "Je ne témoigne pas pour convaincre".

Johnny Depp contre Amber Heard (encore)

Johnny Depp (56 ans) accuse son ex, Amber Heard (34 ans) d'avoir gardé pour elle les 7 millions de dollars qu'il lui a versé. Alors qu'elle avait déclaré que l'argent ne l'intéressait pas, et que la somme reçue serait versée à des œuvres.

Depp a donc assigné en justice un hôpital de Los Angeles et l'Union américaine pour les libertés civiles pour obtenir les documents prouvant que le don d'Amber a bien été fait comme elle l'avait promis.

Claude Dartois, héros de Koh Lanta

Il participait pour la troisième fois à Koh Lanta, il a été finaliste, il n'a pas gagné, mais il est devenu la coqueluche des téléspectateurs : Claude Dartois (40 ans) a vu le nombre de ses followers sur Instagram passer de 14.000 en début de saison, à plus de 640 000 ces jours-ci. Il reste pourtant modeste : " Je reçois beaucoup de messages de sympathie, les réactions sont délirantes, j'en suis parfois gêné" déclare-t-il à Gala. Il a deux enfants (Andréa 5 ans, et Marceau 6 mois). Il a rencontré leur maman en 2010, après sa première participation à Koh Lanta.

La demi-sœur d'Ingrid Chauvin

Depuis son enfance, la comédienne Ingrid Chauvin (46 ans) rêvait de rencontrer sa demi-sœur. Et puis un jour, cette demi-sœur lui a envoyé un email. Enthousiaste, elle lui a répondu tout de suite. Ingrid devait la rencontrer en fin d'année, mais un pneumonie a cloué Ingrid au lit. Cela ne s'est donc pas fait. Depuis elle n'ont plus de contact explique Ingrid à Gala (4 pages), à l'occasion de la sortie d'un livre de souvenirs "Rêves d'enfants". Au passage elle révèle que parler en public, est, pour elle, "un supplice" elle a peur de bafouiller, de ne pas savoir quoi dire. Closer évoque aussi cette fameuse demi-sœur qui est coiffeuse dans le Val-d'Oise

Elle révèle avoir prétexté des douleurs au dos pour ne pas participer au casting de Danse avec les stars "ne pouvant imaginer être devant une caméra en permanence".

Retour au bercail pour Adil Rami

Le footballeur Adil Rami a retrouvé la mère de ses deux enfants. Finie, oubliée l'aventure avec Pamela Anderson, c'est l'heure du retour pour Sidonie Biémont, avec les petits Zayn et Madi. On les a vus dans Paris, tous les quatre (photo dans Public).

Camping-car pour Justin et Hailey Bieber

Justin (26 ans) et Hailey Bieber (23 ans) s'offrent un séjour en camping-car. Enfin pas n'importe quel camping-car : un énorme autocar de luxe transformé avec sauna, cheminée, trois écrans plats, un barbecue, et un lit king size. On les as vus, (et photographié) dans un parc naturel dans l'État de l'Utah (Public, et Closer).

Un bunker pour les Beckham

Leur voisin, un footballeur connu, a été braqué chez lui par un homme équipé d'une arme blanche. Du coup, les Beckham se sentent moins en sécurité dans leur résidence secondaire, contrairement à leur appartement londonien où tout est prévu. Une entreprise spécialisée leur a donc recommandé la construction d'un bunker d'un tunnel pour pouvoir fuir, d'une haute barrière de sécurité, et d'une cabane pour un gardien, plus des gardes du corps. Un véritable Fort Knox quine pourra exister que s'ils obtiennent un permis de construire note Public alors que ces travaux sont assez mal vus dans cette région paisible et traditionnaliste du Weest Oxfordshire District.

Les excuses de Lea Michele, star de Glee

Lea Michele (33 ans) a posté un message de soutien au mouvement Black Live Matters dont les manifestations secouent l'Amérique depuis la mort de George Floyd. Elle aurait dû éviter, selon Public. Car d'autres acteurs dont Heather Morris, ont aussitôt réagi en l'accusant de racisme. Heather a posté un message disant : " Elle traitait les autres sans respect” Et une actrice qui était la doublure de Lea a ajouté " “Je pleurais tous les soirs à cause de ses méchancetés et de ses techniques de manipulations". Closer résume la situation : "Tout le monde la déteste". Face à d'autres témoignages Lea a reconnu ses torts : "J’ai clairement agi d’une manière qui a blessé des gens. (…) Je m’excuse de mon comportement. Je deviendrai maman dans quelques mois et je sais que je dois utiliser ce temps pour travailler à être une meilleure personne."