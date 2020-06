Une potentielle super-Terre dans la zone habitable d'un jumeau du Soleil ; L'ADN pour reconstituer les manuscrits de la mer Morte ; Des cellules humaines rendues invisibles

Une potentielle super-Terre dans la zone habitable d'un jumeau du Soleil

L'étoile Kepler-160, similaire au Soleil, était déjà connue pour être accompagnée de deux planètes surchauffées. Dans une nouvelle étude, deux nouvelles planètes sont révélées dans ce système, dont une potentielle super-Terre située dans la zone habitable de l'étoile.

L'ADN pour reconstituer les manuscrits de la mer Morte

Les manuscrits de la mer Morte, trouvés entre 1947 et 1956, n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Un groupe de chercheurs internationaux ont proposé une nouvelle technique, basée sur l'ADN, pour essayer d'assembler les pièces de ce grand puzzle archéologique.

Des cellules humaines rendues invisibles

Les animaux sont parfois les gardiens d'étonnants superpouvoirs. Certains céphalopodes, par exemple, peuvent devenir invisibles sur demande, pour littéralement se fondre dans son environnement. Pour la première fois, des chercheurs sont parvenus à recréer le phénomène dans des cellules humaines. De là à l'homme invisible, il reste tout de même un peu plus qu'un pas...

Aguada Fénix : le plus grand et ancien site maya jamais découvert révèle ses secrets

À l'aide de la technologie Lidar, les chercheurs ont mis au jour une nouvelle structure maya, la plus ancienne et la plus vaste découverte à ce jour. Celle-ci nous en apprend plus sur l'évolution de cette civilisation et sur son organisation sociale.

Les Australopithèques auraient vu la gigantesque éruption du trou noir au centre de la Voie lactée

Il y a environ 3,5 millions d'années, le trou noir supermassif de la Voie lactée serait rentré brusquement en activité en accrétant un nuage de gaz contenant l'équivalent de 100.000 masses solaires. L'éruption cosmique résultante aurait illuminé de la matière galactique pendant presque un million d'années, matière bien visible pour les hominines de l'époque.

