Madonna s’exhibe sur Insta; Re-trompée ? Jenifer Aniston furieuse contre Brad; Olivier Sarkozy trop français pour Mary-Kate Olsen; Marc Lavoine bientôt marié; Harry & Meghan rois des radins malgré 49 millions flambés en 2 ans; Panique à la Cour d’Espagne

Madonna contre la "censure" sur Instagram

La poitrine féminine ne doit pas s'afficher sur Instagram, alors que la poitrine masculine est autorisée. Madonna n'apprécie pas cette "censure". Elle fait un pied de nez en publiant une photo d'elle sur ce réseau social avec un soutien-gorge transparent note Public.

Jennifer Aniston jalouse de Brad Pitt ?

Brad Pitt (56 ans) voit très souvent sa voisine, la jeune comédienne Alia Shawkat (31 ans). Mais un des proches de Jennifer Aniston (51 ans), dit que Brad aurait en même temps continué à flirter par téléphone avec Jennifer qu'il n'a pas vue depuis mars dernier . Celle-ci aurait fini par dire à Brad qu'elle ne voulait plus de contact avec lui tant qu'il aurait cette attitude ambigüe.

Pourquoi Mary-Kate Olsen-Olivier Sarkozy divorcent

Un couple usé après 8 ans de love story et 5 ans de mariage ? Mary-Kate Olsen (33 ans) et Olivier Sarkozy (51 ans) sont en instance de divorce. En tout cas déjà séparés. Selon une proche de Mary-Kate citée dans le magazine Variety, et reprise par Gala, Mary-Kate serait très focalisée sur sa carrière, lui serait "très français", on ignore ce que cela signifie mais c'est ainsi. La principale raison serait, selon Public, que Mary-Kate souhait avoir un enfant, alors qu'Olivier n'est pas motivé. Il est comblé après avoir eu deux enfants, Julien (20 ans) et Margot 18 ans. Quoiqu'il en soit, Marie-Kate a loué une villa dans la très chic région des Hamptons, sur la côte, à 1 h 30 en voiture de New York. Prix pour l'été : plus de 300 000 euros. Elle n'est pas encore à la rue, même si elle a été obligée de quitter l'appartement conjugal.

Mac Lavoine bientôt marié ?

Pour Voici "Marc Lavoine est plus amoureux que jamais" et "deux ans après son coup de foudre" il "sait que la jeune écrivaine est la femme de sa vie" : il a 57 ans, elle a 33 ans de moins : on voit Marc et Line Papin dans les rues du quartier St Germain des Près à Paris. Closer est plus direct "Il va épouser Line cet été". Ils ont déjà scellé leur union selon le rite boudhique, car Line est née au Vietnam précise l'hebdo.

Meghan et Harry n'aiment pas payer

L'installation d'un second court de tennis, la venue d'un paysagiste américain et quelques travaux de rénovation, dans ce qui était alors leur résidence officielle de Frogmore Cottage en Angleterre, ont coûté cher : 2,7 millions d'euros. Désormais installés aux États-Unis, ils remboursent 200.000 euros chaque mois selon Voici. Mais, pas d'inquiétude, le Prince Charles, papa d'Harry leur verse 2 millions d'euros pour leur vie quotidienne. Et c'est lui qui paie 4,5 millions par an, pour leur garde rapprochée. Mais cela ne suffit pas. Ils ne paient pas de loyer : après avoir été logés gratuitement au Canada, ils sont logés, toujours gratuitement, à Los Angeles par le producteur Tyler Perry dans une villa à 16,4 millions de dollars.

Closer indique par ailleurs que leur mariage le 19 mai 2018 a coûté au contribuable britannique 37 millions d'euros. Les quinze personnes qui étaient employées dans leur résidence de Frogmore pendant deux ans ont coûté plus de 660.000 euros. Au total, avec les voyages en jet privé, le couple a donc coûté 47 millions d'euros.

La royauté espagnole menacée

La réputation de Juan Carlos ne sort pas grandie d'une suite de révélations faites depuis deux ans par l’ancienne maîtresse du roi Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Une nouvelle affaire concerne Juan Carlos. Il aurait bénéficié d'une étrange donation de l'émir de Bahreïn d'un montant d'1,7 million d'euros en 2010. Puis Juan Carlos s'est rendu à plusieurs reprises à Bahreïn. Sans oublier que, par ailleurs, la fille de Juan Carlos, sœur de l'actuel roi d'Espagne Felipe VI actuel roi d'Espagne, a elle aussi été mêlée à un scandale avec son mari. Ce dernier a été condamné pour fraude fiscale, prévarication, et trafic d'influence : il a écopé de cinq ans et dix mois de prison. Felipe VI qui a succédé à Juan Carlos le 19 juin 2014, a bien du mal à restaurer l'image de la monarchie souligne Point de Vue (6 pages).

Kloé Kardashian refaite à neuf

Deux millions d'euros : à 35 ans, Kloé Kardashian, aurait dépensé cette somme pour faire modifier son visage, se faire injecter du Botox, ou subir un traitement laser. Et ce n'est pas la première fois qu'elle fait appel à la chirurgie esthétique, selon Public : "Le nez, le menton, les pommettes, les seins, les fesses ... il ne reste plus rien d'origine" selon un de ses proches.

La collection de Nabila

Chez Nabila Vergara à Dubaï, il y aurait une collection de sac Hermès sur les étagères à la place des livres selon Gala. Elle aurait une dizaine de sac Hermès selon Public, sans compter ceux de marque Chanel, Dior ou Vuitton.

Jack Depp amoureux

Jack Depp, le fils de Vanessa Paradis et Johnny Depp, qui vient d'avoir 18 ans en avril ne sort pas avec une banale camarade de classe. Non, on l'a vu dans les rues de Paris avec Camille Jansen, une mannequin âgée de 20 ans.

William et Harry réconciliés

Liés par leur enfance malheureuse et des souvenirs douloureux, les princes William et Harry qu'on disait brouillés se seraient réconciliés selon Gala. Mais ils sont séparés géographiquement, l'un à Los Angeles, l'autre à Londres. Ils ne se sont pas vus depuis le 9 mars dernier. Ils se téléphoneraient, et s'enverraient des messages. Nous voilà rassurés. La maladie de leur père, le prince Charles atteint par le coronavirus, les a rapprochés. William a donné des nouvelles à Harry.

Adriana Karembeu isolée dans un hôtel vide

Adriana Karembeu, sa fille Nina bientôt 2 ans, et son mari Aram sont coincés dans l'hôtel de luxe (Relais & Châteaux) qu'ils ont ouvert au Maroc, l'année dernière à Marrakech. Il n'y a plus de liaisons aériennes entre l'Europe et le Maroc. Donc pas de clients, l'hôtel est vide et fermé. Bien qu'il soit niché au milieu "d'un écrin de verdure de 3.000 m2 fleuri de milliers de roses" ce n'est pas très gai (photos dans Voici.

Jude Law papa pour la 6e fois

L'acteur britannique Jude Law (47 ans) bientôt papa : son épouse Philippa Coan (32 ans) est enceinte. ce sera leur premier enfant. Mais pour lui le sixième : trois enfants avec sa première épouse, Sadie Frost, une fille, Sophia, avec la mannequin Samantha Burke, Ada, une autre fille avec Catherine Harding. Closer montre les futurs parents dans les rues de Londres.

Lorie toujours enceinte

On le savait déjà, la comédienne Lorie (38 ans) Lorie est enceinte depuis cinq mois. Public revient sur cette bonne nouvelle, avec quelques photos de la future maman dans une robe ample, avec un masque sur le visage bien sûr.

Le petit-fils de Julien Clerc

Vanille Clerc (32 ans), la fille de Julien Clerc a mis au monde un fils, en plein confinement. Son père le musicien brésilien Robinho Tavares est très fier. Julien Clerc aussi, mais à cause du confinement, il n'a pas pu encore serrer dans ses bras le nouveau-né signale Gala.

Ben Affleck heureux

Six mois après leurs rencontre lors d'un tournage, ils ne se quittent pas : Ben Affleck (47 ans) et Ana de Armas (32 ans). Ils se promènent dans les rues de Los Angeles avec les trois enfants de Ben, et trois chiens.

Ed Sheeran roi de l'immobilier

Le chanteur britannique Ed Sheeran (29 ans) ne cesse pas d'investir dans la pierre. Outre une grande propriété dans une bourgade du Suffolk (3 millions d'euros) Ed a acheté, à Londres, plusieurs maisons victoriennes dans le quartier de Notting Hill, cinq appartements dans le quartier des affaires, la City, et encore quatre maisons près d'Hollande Park. La valeur totale de ce patrimoine serait de 63 millions d'euros selon Public et de 55 millions d'euros selon paris Match. Mais Ed peut se le permettre sa fortune est évaluée à... 223 millions d'euros.

L'arrière-train de Benoit Paire

Se montrer pour exister ? Dans Closer, une photo des fesses de Benoit Paire au bord de sa piscine, de dos, avec un maillot de bain transformé en string... Pour mieux bronzer ?