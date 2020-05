Les premiers stades de la formation d'une planète observés en direct ; Le Pentagone rend public huit rapports de rencontres avec des « phénomènes aériens inexpliqués »

Inédit : les premiers stades de la formation d'une planète observés en direct

Autour de la jeune étoile AB Aurigae, une équipe d'astronomes a découvert, à l'aide du VLT de l'ESO, les signes de la naissance d'une planète et l'endroit précis où elle pourrait se former ! Les explications d'Anthony Boccaletti de l'Observatoire de Paris, Université PSL, qui a dirigé l'étude.

Le Pentagone rend public huit rapports de rencontres avec des « phénomènes aériens inexpliqués »

Dans le cadre de la loi américaine sur la liberté de l'information, l'U.S. Navy a été contrainte de rendre publics huit rapports d'incidents entre ses pilotes et des phénomènes aériens non identifiés. Pas de soucoupe volante, mais pour l'un des espaces aériens les mieux surveillés au monde, l'existence de ces phénomènes récurrents aériens non identifiés est un sujet de préoccupation majeure.

Deux bébés exoplanètes en train de naître sous les yeux des astronomes

Il y a quelques mois, des astronomes avaient publié ce qu'ils interprétaient comme les toutes premières images de la naissance de deux exoplanètes géantes. L'événement se jouait à quelque 370 années-lumière de la Terre. Autour d'une étoile baptisée PDS 70. Aujourd'hui, de nouvelles preuves viennent confirmer la bonne nouvelle.

Morpheus, l'IA qui traque et identifie les galaxies

Les données dont disposent les astronomes sont de plus en plus nombreuses. Mais le temps leur manque pour les étudier. Seule solution : automatiser le travail. Grâce à une intelligence artificielle imaginée par des chercheurs pour, notamment, identifier et classer les galaxies.

La guerre froide a-t-elle fait augmenter les précipitations ?

Une nouvelle étude suggère que l'augmentation du niveau de radioactivité dans l'atmosphère en raison des essais nucléaires menés dans les années 1950 et 1960 aurait favorisé la formation de nuages et donc de pluie.

