Harry & Laeticia Hallyday ont le blues sous le soleil de LA, Vanessa Paradis l’a pour Johnny D.; Laura Smet enceinte; Stéphane Plaza ne sait pas faire sa toilette seul; Zahia milliardaire (vraiment ?); Olivier Sarkozy & Mary-Kate Olsen : sanglant divorce

Le cafard d'Harry et Laeticia

Tout va bien pour Meghan : sous le soleil de Californie, elle a retrouvé sa famille et tout ses amis, bref son univers. Mais le prince Harry, par contre, est en terrain inconnu : "Il n'a aucun ami à Los Angeles contrairement à Meghan, et il n'a pas de boulot. Alors en ce moment il se sent perdu", comme l'a déclaré un de ses amis au magazine Vanity Fair, cité par Voici.

Même sentiment exprimé dans Point de Vue : Le prince aurait confié vivre difficilement le fait d’avoir dû renoncer à ses liens avec les forces armées britanniques depuis son départ du Royaume-Uni. Selon l’un de ses proches, cité par le Daily Telegraph, "l’armée, la camaraderie militaire, les cérémonies lui manquent. (...) Il était heureux dans l’armée, il s’y sentait protégé", explique cette même source. "Ses dix années de service ont sans doute compté parmi les plus heureuses de sa vie."

On nous le répète presque chaque semaine : Laeticia est seule avec ses deux filles, coincée à Los Angeles par la crise du coronavirus. Tandis que son compagnon lui, est en France avec ses amis. Closer souligne, à nouveau cette situation, Public cite un message (en anglais) publié par Laeticia sur les réseaux sociaux : "Une femme forte, c'est une femme qui est capable de sourire le matin, comme si elle n'avait pas pleuré toute la nuit". Et aussi, un autre message le 16 mai : "La perte de mon mari a été vertigineuse, épouvantable" et elle évoque "la montagne de douleur à surmonter au quotidien.

Vanessa Paradis inquiète pour Johnny Depp

Ils sont séparés depuis huit ans déjà, mais les parents de Lily Rose et Jack sont plus proches que jamais selon Public qui parle de "Scoop". Rien de vraiment nouveau pourtant, le magazine cite une lettre de Vanessa témoignant que Johnny Depp n'a jamais été physiquement abusif avec elle. Et Public titre "Elle vole au secours de Johnny Depp". Problème c'est une lettre témoignage que Vanessa a envoyé en... 2016.

Laura Smet enceinte

Elle disait qu'elle en rêvait dans un entretien au magazine ELLE en 2018. Et bien c'est fait Laura Smet (36 ans) attend son premier enfant avec Raphaël Lancrey-Javal (50 ans, déjà papa d'un enfant de 12 ans) qu'elle a épousé en 2018, après l'avoir rencontré en 2013 annoncent Closer, Voici et Public. Une bonne nouvelle pour la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye.

Stéphane Plaza peine à faire sa toilette

"J'ai du mal à faire ma toilette seul" explique Stéphane Plaza qui a révélé sur Instagram qu'il souffre de dyspraxie, une altération de la communication entre le cerveau et le corps. Pas facile de lacer ses souliers, difficulté à maîtriser sa force, rangement, repérage dans le temps, tout est un peu compliqué dit-il, cité par Closer.

Zahia Dehar riche ?

L'ex-escort girl, Zahia Dehar, serait "milliardaire" selon Public. Elle aurait réussi à accumuler un joli patrimoine, alors qu'elle n'a que 28 ans. Selon Public, Zahia habite à Londres dans l'un des 86 appartements de luxe d'un immeuble situé dans un quartier chic de Londres (cela signifie-t-il pour autant qu'elle en est la propriétaire ?). Et elle aurait une société de type SCI abritant trois appartements à Paris, et un hôtel particulier. Le tout ayant une valeur de 30 millions d'euros. Si c'est vrai, on peut se demander comme elle a amassé cette fortune, mais Public ne nous le dit pas.

Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen divorcent

Il y a de l'orage dans l'air entre l'actrice (et styliste) Mary-Kate Olsen (33 ans) et son mari Olivier Sarkozy (50 ans, demi-frère de Nicolas Sarkozy). Après huit ans de vie commune et deux enfants, Mary-Kate aurait demandé le divorce, Olivier lui avait demandaé de quitter leur domicile conjugal new-yorkais avant le 18 mai, en résiliant le bail. Pas agréable, et pas évident en plein confinement. Mary-Kate a dû se réfugier chez Ashley Olsen, sa sœur jumelle.

Vedettes confinées mais bien payées

Les chanteurs et musiciens ont fait des petit concerts en live pendant le confinement. Et bonne surprise, la Sacem, société de droits d'auteurs, a décidé de mettre en place une rémunération signale Public. Même avec seulement 0,001 euro par vue, pour les live diffusés à compter du 15 mars 2020, on arrive quand même à de jolies petites sommes. Exemples : plus de 6.600 euros pour Lou Doillon, près de 10.000 euros pour Francis Cabrel, 12.000 euros pour M, plus de 20.000 euros pour Patrick Bruel, près de 60.000 euros pour Bob Sinclar.

Alain Delon va mieux

Un an après de graves soucis de santé, et un long séjour dans une clinique suisse, Alain Delon (84 ans) est rentré en France. Il a retrouvé sa propriété de Douchy, dans le Loiret. Son ami Cyril Viguier y a passé une journée avec lui. Cyril révèle qu'ils ont parlé, entre autres, de l'actuelle crise sanitaire, et de la ... Chine.

Avocats des stars, ils ont été piratés

Les sœurs Kardashian, Lady Gaga, Christina Aguilera, Madonna, Maria Carey, U2, Bruce Springsteen, Robert de Niro, Tom Cruise, entre autres, s'inquiètent. La liste complète de ces vedettes est interminable : ils ont en commun d'avoir confié la gestion de leurs affaires au cabinet d'avocats Grubman Shire Meiselas et Sacks (une trentaine d'avocats y travaillent). Des pirates ont rendu inaccessible et subtilisé des mails, contrats, correspondances etc... Pour débloquer les pirates demandent 42 millions de dollars. Sinon ils ne décrypterons pas les données qui représentent un énorme volumes (756 Go). Et même en publieront. Pour l'instant les avocats ne veulent pas céder.

Clara Devigne et Ashley Benson séparées

Après leur rencontre en 2018, leurs fiançailles à St Tropez, leur mariage à Las Vegas, tout semblait bien aller entre les deux actrices. Mais fin avril, cette année, la love-story s'est arrêtée. Et peu de temps après, le 9 mai, On a vu l'Américaine Ashley en train d'embrasser le rappeur G-Easy. Certains se sont mis à descendre Ashley en flammes sur les réseaux sociaux. Tandis que la Britannique Clara, élégante, a pris la défense de son ancienne compagne en leur demandant de cesser.

Julien Guirado accusé de violence sur son ex

Julien Guirado (candidat Des Princes de l'Amour sur W9) et Marine El Himer se sont séparés en avril dernier. On sait maintenant que tout ne s'est pas bien passé. Julien est peut-être "allé trop loin" comme il l'a lui-même reconnu sur Instagram. Dans Public, le frère de Marine accuse Julien d'avoir été violent. Au point de provoquer l'intervention des gendarmes.

L'AVC de Sharon Stone

Elle vient de fêter son 62e anniversaire, tout en étant toujours aussi élégante. Sharon Stone parle clair dans une interview publiée par Public : elle dit avoir touché les étoiles lorsqu'elle tourné avec Robert de Niro dans le film Casino réalisé par grand réalisateur Martin Scorcese. Et regrette ensuite que d'autres réalisateurs de niveaux ne lui aient pas donné une chance. Elle ajoute que l'accident vasculaire cérébral (AVC) qu'elle a suivi en 2001 n'a rien arrangé : "J'ai dû réapprendre à lire, à écrire, et à parler sans bégayer. Je ne savais même plus lire l'heure, ni écrire mon nom." En tout cas, elle continue à tourner. En ce moment dans une série de Ryan Murphy.

Sophie Marceau heureuse

Heureuse Sophie Marceau (53 ans) qui affiche son amour avec Richard Caillat (54 ans, directeur de plusieurs théâtres) au grand jour, dans les rues de Paris (photos). Au point, raconte Voici, qu'elle a choisi de se confiner avec lui dans sa maison de Marseille, avant de revenir avec lui, à Paris, dans son appartement à elle.